¿La “abuelita de DoorDash” es comparsa de MAGA? Usuarios creen reconocerla de un evento del Partido Republicano

Los internautas creen haber identificado a la mujer que se hizo pasar por una repartidora de DoorDash en la última sesión fotográfica de Donald Trump, ya que la acusan de ser una “comparsa” del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez), algo que DoorDash niega.

El lunes (13 de abril) tuvo lugar una artimaña bastante incómoda cuando se realizó una entrega de DoorDash en la Casa Blanca para conmemorar el aniversario de la iniciativa “No Tax on Tips” (Propinas libres de impuestos).

Durante el encuentro, Sharon Simmons, a quien DoorDash describió como una “repartidora de Arkansas” y que llevaba una camiseta con las palabras “DoorDash Grandma” (abuelita de DoorDash), llegó a las puertas del Despacho Oval cargando una bolsa de McDonald’s para Trump, donde casualmente había cámaras y periodistas esperando.

“Esto no parece un montaje, ¿verdad?”, exclamó Trump.

A continuación, Trump procedió a dar una “conferencia de prensa” poco improvisada, en la que le dijo a Simmons que los periodistas allí presentes no eran “las personas más amables”.

“Es un gran honor conocerte”, le dijo Trump a Simmons. “Y creo que votaste por mí, ¿cierto? … Escuché que eres una gran seguidora y te lo agradecemos”.

Tras investigar un poco, la gente no tardó en darse cuenta de que ya había visto a Simmons antes, ya que había aparecido en una audiencia sobre la Ley Grande y Hermosa (Big Beautiful Bill) el año pasado en otra parte del país totalmente diferente.

La noticia desató acusaciones de que Simmons es un “comparsa” del Partido Republicano, mientras que DoorDash tacha las críticas de “totalmente erróneas y fuera de lugar”.

“Ahora todo tiene sentido, amigos. Ella es una comparsa de MAGA. Aquí está la abuelita de DoorDash en una audiencia en Nevada sobre la Ley Grande y Hermosa el año pasado”, publicó alguien, junto con una imagen del evento en julio de 2025.

“Es impactante. Resulta que la ‘abuelita de DoorDash’ es una infiltrada de MAGA. Son muy malos para esto”, sugirió alguien más.

Una publicación en X/Twitter mostraba lado a lado los videos de Simmons en los dos eventos.

“La ‘abuelita de DoorDash’ vino desde Arkansas para entregarle unas hamburguesas a Trump en la Casa Blanca y regresó a su casa al día siguiente. El año pasado apareció en Nevada para hablar a favor de la ‘Ley Grande y Hermosa’. Ella alega que ‘no tiene buenos contactos’. ¿No es extraño?”, escribió la persona.

Otra señaló: “La abuelita de DoorDash también estuvo en Nevada. ¿Se les está acabando la gente para sus estafas?”.

Julian Crowley, responsable de Asuntos Públicos de DoorDash, respondió a algunas de las acusaciones en X/Twitter: “Nadie afirma que fuera una entrega real. Se trataba clara y evidentemente de un evento planeado para marcar el inicio de una nueva política. Afirmar que Sharon es un instrumento, una infiltrada o una comparsa es totalmente erróneo y fuera de lugar. Ella es una Dasher y participó para apoyar la política que le beneficia”.

Asimismo, añadió: “Por supuesto que hablamos con Sharon sobre qué podía esperar antes de que apareciera ante los medios de comunicación y con el presidente. Pero Sharon habló por sí misma y en apoyo de la exención de impuestos sobre las propinas. No es justo tachar a alguien de ‘comparsa’ por decir que apoya una política que le beneficia a ella y a muchos otros”.

Se solicitaron comentarios por parte de DoorDash.