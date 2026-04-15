El presidente Donald Trump publicó en Truth Social una imagen de Jesús abrazándolo, pocos días después de la fuerte reacción que generó otra imagen en la que aparecía como el Mesías.

La imagen, que un partidario difundió primero en X, reapareció el miércoles en la cuenta del mandatario. Junto a la ilustración generada por IA, Trump escribió: “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, ¡pero a mí me parece bastante bien! Presidente DJT”.

La publicación llegó días después de que compartiera otra imagen generada por IA en la que se presentaba como una figura salvadora. En esa ilustración, difundida el domingo, Trump aparece con túnicas mientras “cura” a un hombre con rayos de luz que salen de sus manos. También se lo ve rodeado de símbolos patrióticos, como una bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad y águilas en vuelo.

La reacción fue inmediata. Figuras de distintos sectores políticos —desde conservadores religiosos hasta legisladores progresistas— criticaron la comparación. La excongresista republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene cuestionó la publicación, mientras que el senador independiente Bernie Sanders la calificó de “desquiciada”.

Para la mañana del lunes, la imagen ya no aparecía en el perfil de Trump en Truth Social. Más tarde, el presidente defendió su publicación ante periodistas a las afueras de la Casa Blanca.

open image in gallery El presidente Donald Trump publicó el miércoles en Truth Social una imagen generada por IA en la que aparece abrazado por Jesús, días después de la polémica por una publicación similar ( @realDonaldTrump/Truth Social )

“Pensé que era una imagen mía actuando como médico”, dijo. “Algo divertido, como jugar a ser médico y curar a la gente. Así lo interpreté, y creo que la mayoría lo vio de esa manera”.

El mandatario, de 79 años, explicó que retiró la imagen porque “no quería que nadie se confundiera” y atribuyó la polémica a las “noticias falsas”.

Trump restó importancia a las críticas. Ese mismo miércoles, día en que compartió la segunda imagen generada por IA, afirmó que es la única fuerza que evita que el mundo se desmorone.

“Si yo no fuera presidente, el mundo estaría hecho pedazos”, declaró en una entrevista con Jonathan Karl, de ABC News.

Sus declaraciones se producen mientras su administración intenta negociar un acuerdo con Irán en medio de un alto el fuego de dos semanas, anunciado por el propio Trump la semana pasada tras amenazar con aniquilar “toda una civilización”.

open image in gallery Trump justificó una imagen previa generada mediante inteligencia artificial, en la que se lo representaba como Jesucristo, al señalar que la entendió como una imagen suya “siendo un médico”. La publicación fue eliminada posteriormente de su cuenta de Truth Social ( @realDonaldTrump )

En la entrevista, Trump sugirió que un acuerdo podría ser inminente, pese al fracaso de las primeras rondas de negociación el fin de semana pasado. La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, ha dejado a gran parte de Oriente Medio sumida en la violencia.

Más de 3.000 personas han muerto en Irán y millones han sido desplazadas en la región. Además, 13 militares estadounidenses fallecieron y cientos resultaron heridos, según el Pentágono.

“Creo que van a presenciar dos días increíbles”, dijo Trump. “De verdad lo creo”.

El conflicto también elevó los temores de una crisis económica global. Irán impuso bloqueos en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. La interrupción hizo que el precio del crudo superara los 100 dólares por barril durante el fin de semana, mientras que la gasolina en Estados Unidos superó los 4 dólares por galón.

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