Un juez impide que el gobierno de EEUU reduzca las recomendaciones de vacunas

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes una iniciativa de las autoridades federales de salud para que no reduzcan la cantidad de vacunas recomendadas para todos los niños, y afirmó que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., probablemente violó procedimientos federales al reestructurar un comité clave de asesoría sobre vacunas.

La decisión congeló una orden de Kennedy —anunciada en enero— para poner fin a las recomendaciones generales de que todos los niños se vacunen contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS.

También frenó una reunión de un comité asesor sobre vacunas designado por Kennedy, que estaba previsto que se reuniera esta semana en Atlanta.

La orden del juez, sin embargo, no es la última palabra. Los bloqueos son temporales, a la espera de un juicio o de una decisión de sentencia sumaria.

Las autoridades federales de salud indicaron que planeaban apelar.

“El HHS espera que se revoque la decisión de este juez, igual que sus otros intentos de impedir que la administración Trump gobierne”, afirmó Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

La orden emitida el lunes es un nuevo capítulo en la batalla legal después que la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos presentara una demanda el pasado julio. La demanda, en un tribunal federal de Boston, se centró originalmente en la decisión de Kennedy de dejar de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para la mayoría de los niños y las mujeres embarazadas.

La demanda se actualizó a medida que Kennedy dio más pasos que alarmaron a las sociedades médicas, lo que llevó a los demandantes a pedirle al juez Brian E. Murphy que también tomara medidas para abordar esos cambios de política.

Por ejemplo, los demandantes modificaron la demanda para frenar la reducción del calendario nacional de vacunación infantil. También solicitaron al tribunal que investigara las acciones de Kennedy relacionadas con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), que asesora a los funcionarios de salud pública sobre qué vacunas recomendar a médicos y pacientes.

Kennedy, un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, despidió el año pasado a todo el panel de 17 miembros y lo reemplazó por un grupo que incluye varias voces antivacunas.

Murphy, quien fue nominado al cargo por el presidente Joe Biden, señaló que la reconstitución del ACIP por parte de Kennedy probablemente violó la ley federal. Ordenó suspender los nombramientos y todas las decisiones tomadas por el comité reformado.

El ACIP tenía previsto reunirse esta semana para debatir, entre otros temas, la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, pero ese encuentro fue pospuesto, informaron funcionarios.

“El ACIP, tal como está constituido actualmente, no puede reunirse”, afirmó Richard Hughes IV, abogado que representa a la AAP. “¿Cómo puede reunirse un comité sin casi la totalidad de sus integrantes?”.

Jason Schwartz, experto en políticas de vacunación de la Universidad de Yale que ha estudiado el comité, calificó de “sin precedentes” en sus 62 años de existencia la suspensión de una reunión del ACIP por razones legales.

Hughes describió la orden del juez como “un paso trascendental hacia la restauración de una política de vacunación basada en la ciencia”, y fue respaldado por líderes de varios grupos de médicos y organizaciones de salud pública.

Cuando funcionarios del gobierno de Trump reformaron el calendario de vacunación infantil, dijeron que no haría que las familias perdieran acceso a las vacunas ni que las aseguradoras dejaran de cubrirlas. Pero dejó a muchos estadounidenses confundidos, ya que grupos de médicos, organizaciones de salud pública y muchos estados continuaron recomendando vacunas autorizadas, indicó el doctor Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Varios grupos de médicos señalaron que los cambios no se basaban en evidencia fiable y aconsejaron a médicos y pacientes seguir las directrices que estaban vigentes anteriormente. Funcionarios de salud en 30 estados han rechazado al menos algunas de las nuevas recomendaciones.

La orden del juez debería aportar claridad, sostuvo Racine.

“Si alguien tiene alguna pregunta sobre cuál es el calendario de vacunación adecuado para sus hijos, lo mejor que puede hacer es hablar con sus pediatras”, expresó.

Schwartz dijo que esperaba que los funcionarios federales de salud siguieran expresando “su profundo escepticismo respecto de la importancia de la vacunación” y que continuaran adoptando “acusaciones infundadas sobre la seguridad de las vacunas”.

Tras el fallo, uno de los designados por Kennedy para el comité, el doctor Robert Malone, instó al gobierno de Trump a seguir impulsando los cambios de política de vacunas de Kennedy.

“Una orden de un tribunal de distrito es un retraso, no una derrota”, escribió el lunes en Substack.

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