La oración pronunciada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante un servicio religioso en el Pentágono sorprendió a varios asistentes, ya que sonó más cercana a un discurso de la película de culto Tiempos violentos que a un pasaje bíblico.

De hecho, quienes presenciaron el sermón el miércoles se preguntaron si Hegseth acababa de parafrasear el célebre monólogo de Samuel L. Jackson.

Al referirse a la misión de rescate Sandy 1, que recuperó a pilotos derribados en Irán a principios de mes, Hegseth invitó a los presentes a acompañarlo en una oración que, según explicó, se recita al inicio de este tipo de operaciones.

El funcionario señaló que la oración, denominada “CSAR 25:17”, por Combat Search and Rescue, está inspirada en el pasaje bíblico de Ezequiel 25:17, antes de recitarla ante la audiencia:

“El camino del aviador caído está marcado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los malvados. Bendito sea quien, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos por el valle de la oscuridad, porque es el verdadero guardián de su hermano y quien rescata a los extraviados. Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano, y sabrán que mi nombre es Sandy 1 cuando descargue mi venganza sobre ustedes. Amén”.

open image in gallery El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronunció una oración en el Pentágono el miércoles que recordó a la que recita el personaje de Samuel L. Jackson en ‘Tiempos violentos’ ( Miramax )

El pasaje original de Ezequiel 25:17 dice: “Y ejecutaré grandes venganzas sobre ellos, con iras furiosas; y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga mi venganza sobre ellos”.

Sin embargo, en lugar de citar ese texto, la oración de Hegseth parece inspirarse en la versión ficticia popularizada por el personaje de Samuel L. Jackson, Jules Winnfield, en Tiempos violentos, de Quentin Tarantino.

“Hay un pasaje que me aprendí de memoria y que me parece apropiado para esta situación: Ezequiel 25:17”, dice el personaje en la película. “El camino del aviador caído está marcado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los malvados. Bendito sea quien, en nombre de la camaradería y el deber, guía a los perdidos por el valle de la oscuridad, porque es el verdadero guardián de su hermano y quien rescata a los extraviados. Y sabrán que mi nombre es el Señor cuando desate mi venganza sobre ustedes”.

The Independent se puso en contacto con el Pentágono para solicitar comentarios.

open image in gallery El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronunció la oración el miércoles en el Pentágono ( AFP/Getty )

Durante su discurso, Hegseth no explicó cómo el equipo de rescate le había transmitido la oración. Sin embargo, el sermón rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde varios usuarios lo criticaron por citar lo que consideraron un pasaje bíblico ficticio.

“¡Vaya, qué vergüenza!”, escribió un usuario en X.

“Pedir la paz no es cristiano, pero que Hegseth rece como en Tiempos violentos sí lo es”, ironizó otro.

“Todos estos políticos republicanos se hacen pasar por cristianos. Es muy irritante”, añadió un tercer usuario.

Traducción de Leticia Zampedri