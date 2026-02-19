Un detalle del video de RFK Jr. con Kid Rock deja a los espectadores desconcertados por el entrenamiento

Robert F. Kennedy Jr. se alió con Kid Rock en lo que podría ser la colaboración motivacional más extraña del año en materia de acondicionamiento físico.

El martes (17 de febrero), el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. publicó un video en el que aparece junto al cantante y aliado de Trump desde hace mucho tiempo, para instar a los estadounidenses a dar prioridad a su salud.

“Me asocié con @KidRock para transmitir dos mensajes sencillos al pueblo estadounidense: MANTÉNGANSE ACTIVOS + COMAN COMIDA DE VERDAD”, escribió RFK Jr. en su cuenta de X/Twitter.

El caótico montaje muestra a la pareja haciendo ejercicio sin camiseta en bicicletas estáticas, sesiones de sauna, entrenamientos en el gimnasio, todo ello con la banda sonora de la canción de Kid Rock de 1998 ‘Bawitdaba’.

En un momento especialmente extraño, la pareja se relaja en una piscina y bebe tranquilamente vasos de leche entera, un detalle que RFK Jr. parece especialmente interesado en destacar.

RFK Jr. y Kid Rock bebiendo leche juntos en un nuevo vídeo publicado por el secretario de Salud y Servicios Humanos ( RFK JR/X )

Pero, justo cuando parece que el video no puede volverse más surrealista, RFK Jr. se sumerge en un baño de hielo, sin quitarse los jeans.

Es un momento extraño e, inevitablemente, los espectadores no tardaron en fijarse en el detalle. Uno de ellos escribió: “Por muy loco que te parezca este video, te recomiendo que lo veas completo. Es mucho más loco de lo que puedas imaginar. RFK Jr. se mete en una piscina con jeans puestos”.

Otro bromeó: “No sé ustedes, pero ver a Kid Rock haciendo tres lagartijas en una sauna con pinta de oler a calcetines mojados y a RFK Jr. metiéndose en la bañera con unos jeans de Walmart me da muchas ganas de llevar una vida más sana”.

Un tercero se preguntó: “¿Los jeans de RFK Jr. están cosidos quirúrgicamente a su cuerpo?”.

Alguien más intervino: “Kid Rock le pinta un dedo al pueblo estadounidense y luego RFK se mete en un baño frío con jeans. ¿Qué demonios está pasando aquí?”.

Parece que ya es suficiente internet por hoy...