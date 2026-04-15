La comentarista conservadora Candace Owens acusó a la viuda de Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre durante una actividad en un campus universitario en Utah, de mentir sobre las razones de su ausencia en un evento en Georgia, lo que reavivó la controversia en torno al caso.

Owens, quien ha difundido en varias ocasiones teorías conspirativas sobre el caso, aseguró que Erika Kirk no asistió al evento de Turning Point USA por la baja venta de entradas y no por motivos de seguridad.

“Esto es agotador”, escribió en X. “Te retiraste por la baja venta de entradas. Si hubiera existido una amenaza real, el vicepresidente no habría participado en el evento”.

Videos difundidos en redes sociales mostraron amplias secciones del estadio con asientos vacíos durante la actividad.

Según los organizadores, Erika Kirk tenía previsto aparecer junto al vicepresidente J. D. Vance, pero decidió no asistir tras recibir “amenazas muy graves”. A pesar de ello, Vance sí participó en el evento.

open image in gallery Erika Kirk, esposa del activista conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente, tenía previsto aparecer el martes en Georgia junto al vicepresidente J. D. Vance como parte de la gira nacional de Turning Point USA ( Reuters )

“Es un reflejo preocupante del estado del país”, dijo Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, durante el evento en el Akins Ford Arena de Athens, donde se encontraba junto al vicepresidente J. D. Vance.

Por su parte, Erika Kirk explicó en X que había decidido no asistir por razones de seguridad. “Tenía muchas ganas de participar en el evento en la Universidad de Georgia junto al vicepresidente, pero, después de todo lo que ha vivido nuestra familia, tomo muy en serio las recomendaciones de mi equipo de seguridad”, escribió.

Vance señaló que las amenazas previas al evento dejaron a Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, “preocupada”. Además, criticó a quienes, según él, la han atacado tras la muerte de su esposo. En algunos sectores de la derecha, Erika Kirk ha sido objeto de teorías conspirativas.

“Todo el mundo la ataca, hablan mal de ella y difunden mentiras. Es de lo más vergonzoso que he visto en este ámbito”, afirmó.

The Independent indicó que se puso en contacto con Turning Point USA para solicitar comentarios.

El vicepresidente mantiene una relación cercana con la familia Kirk. En diciembre, durante un discurso, Erika Kirk afirmó que la organización respaldaría una eventual candidatura presidencial de Vance en 2028 y que trabajaría para asegurar su victoria “de la manera más contundente posible”.

open image in gallery Erika Kirk y el vicepresidente J. D. Vance desataron una ola de especulaciones infundadas en octubre, cuando compartieron un abrazo afectuoso en el escenario durante un evento de Turning Point el año pasado ( Getty )

En septiembre, poco después del asesinato de Kirk, Vance condujo un episodio especial del podcast del activista desde la Casa Blanca. Además, viajó en el Air Force Two junto a la segunda dama y Erika Kirk para trasladar los restos al estado natal de Kirk, Arizona.

Semanas después, Erika Kirk y Vance generaron especulaciones tras compartir un abrazo durante un evento de Turning Point USA en Mississippi. En esa ocasión, ella afirmó que veía “similitudes” entre el vicepresidente y su difunto esposo.

Durante el evento del martes, Vance aludió a las críticas que ha recibido Erika Kirk, aunque evitó referirse directamente a los rumores sobre su relación.

“Este deseo de atacarla por la forma en que vive el duelo por su esposo es de lo más absurdo que he visto en mucho tiempo”, dijo.

“¿Por qué no se ocupan de sus propios asuntos?”, añadió. “El duelo es complicado”.

Por su parte, la segunda dama, Usha Vance, rechazó las insinuaciones de una relación entre ambos. Las calificó como “un delirio sin fundamento” y aseguró que la familia las toma como una broma.

open image in gallery Erika Kirk afirmó que Turning Point USA respaldaría a J. D. Vance en 2028 si decide postularse a la presidencia ( AFP/Getty )

“Prefiero vivir mi matrimonio en el mundo real y no en las fantasías que lo rodean”, declaró a USA Today en diciembre. “Es casi una broma familiar, pero tampoco es algo en lo que piense demasiado”.

Por su parte, Erika Kirk también restó importancia a las especulaciones y describió el abrazo como una expresión inofensiva de su “lenguaje del amor”.

“Quien critica un abrazo, probablemente necesita uno”, dijo en el podcast de Megyn Kelly. “Mi lenguaje del amor es el contacto físico”.

La aparición de Vance en Georgia se produjo en medio de una serie de controversias y tensiones en el plano internacional, incluidas negociaciones fallidas en Pakistán para poner fin a la guerra con Irán, el enfrentamiento con el papa y los intentos sin éxito de impulsar la reelección de su aliado Viktor Orbán en Hungría.

El vicepresidente, que promociona sus próximas memorias, Comunión, centradas en su fe católica, aprovechó el evento de Turning Point para referirse al conflicto con el Vaticano. El papa ha criticado al gobierno de Trump por la guerra con Irán y la semana pasada afirmó ante un grupo de obispos en Irak que “Dios no bendice ningún conflicto”.

Vance, quien en el pasado sostuvo que el Vaticano debería centrarse en cuestiones morales y no políticas, afirmó que respeta al pontífice y que valora el diálogo. No obstante, sugirió que el líder de la Iglesia católica está equivocado.

open image in gallery En el escenario, Vance, quien es católico, dijo respetar al papa y valorar su opinión en temas clave, pero sostuvo que el líder de la Iglesia se equivocaba en sus recientes críticas a la guerra en Irán ( Reuters )

“Me gusta que el papa defienda la paz”, dijo Vance. “Ese es, sin duda, uno de sus roles. Pero, por otro lado, ¿cómo se puede afirmar que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada?”.

El vicepresidente sostuvo que esa postura contradice “más de 1.000 años” de doctrina cristiana sobre la guerra justa. Como ejemplo, argumentó que los soldados estadounidenses contaron con el respaldo de Dios durante la Segunda Guerra Mundial, cuando combatieron al nazismo y liberaron campos de concentración.

Mientras abordaba las tensiones entre la administración y el Vaticano, un manifestante lo interrumpió para criticar la guerra de Israel en Gaza. “¡Están matando niños!”, gritó, al calificar el conflicto como un genocidio.

Vance respondió y se atribuyó el fin del conflicto, pese a que investigadores de Naciones Unidas concluyeron el año pasado que se trató de un genocidio contra los palestinos.

“Somos la administración que resolvió ese problema”, afirmó.

open image in gallery Amplias zonas del recinto lucían vacías durante la aparición de Vance ( Getty )

“En este momento, está entrando más ayuda humanitaria a Gaza que en cualquier otro periodo de los últimos cinco años porque nos hemos tomado esta situación muy en serio”, añadió Vance.

Sin embargo, los abucheos no fueron el único desafío que enfrentó durante el evento en Georgia, ya que, aunque el estadio tenía capacidad para 8.500 personas, había muchas zonas vacías y, según un reportero de MS NOW, la asistencia apenas alcanzó el 25 %.

Aun así, Vance se mostró optimista de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, en las que se prevé que los republicanos pierdan al menos la Cámara de Representantes frente a los demócratas.

open image in gallery Vance rechazó las previsiones de una derrota republicana en las elecciones de medio mandato de 2026 y calificó esos pronósticos como “basura cínica y pesimista” ( Getty )

“La idea de que las elecciones de mitad de mandato ya están perdidas es absurda”, dijo Vance, quien calificó los pronósticos de una derrota republicana como “basura cínica y pesimista impulsada por quienes quieren que nos rindamos”.

El vicepresidente presentó los comicios como una contienda decisiva frente a lo que describió como una izquierda política violenta. Además, sostuvo que el Partido Republicano debe centrarse en movilizar a votantes con baja participación en distritos clave para asegurar la victoria.

“Quienes quieren matar a Donald Trump, quienes buscan encarcelarlo, quienes asesinaron a nuestro amigo y luego lo celebraron, están intentando alcanzar el poder político”, afirmó. “No podemos permitirlo”.

Traducción de Leticia Zampedri