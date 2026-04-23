El presidente estadounidense Donald Trump emitió una directriz contundente a sus fuerzas armadas el jueves, ordenando "disparar y matar" a cualquier embarcación iraní, por pequeña que sea, que intente desplegar minas en el estratégico estrecho de Ormuz. Esta declaración se produce un día después de que Irán demostrara nuevamente su capacidad para perturbar el tráfico marítimo en el vital canal.

La publicación de Trump en redes sociales siguió de cerca la incautación por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos de otro petrolero vinculado al contrabando de crudo iraní, intensificando la ya tensa disputa con Teherán por el estrecho, una ruta crucial por donde transita el 20 % del petróleo y gas natural comercializados a nivel global.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y matar cualquier embarcación, por pequeñas que sean... que esté poniendo minas en las aguas del estrecho de Ormuz", afirmó Trump.

Añadió que los barreminas estadounidenses "están despejando el estrecho ahora mismo" y que ha ordenado que "esa actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!". La orden subraya una escalada significativa en la confrontación entre Washington y Teherán.

Trump esta semana prolongó un alto el fuego para dar a la maltrecha dirigencia iraní más tiempo para presentar una “propuesta unificada” sobre el fin de la guerra ( AFP/Getty )

El Departamento de Defensa difundió imágenes de video de fuerzas de Estados Unidos en la cubierta del petrolero Majestic X, que fue incautado en el océano Índico.

La medida se produjo un día después que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara tres buques de carga en el estrecho, capturando dos de ellos, en un asalto que generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la navegación a través de la vía marítima.

El poderoso jefe del poder judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei, dijo que tres “buques infractores ” en el estrecho estaban “sujetos a aplicación de la ley” el miércoles.

“La demostración de fuerza de las fuerzas armadas del Irán islámico en el estrecho de Ormuz es una fuente de orgullo”, escribió el jueves en X, afirmando que los estadounidenses “carecen del valor” para acercarse al estrecho.

Trump afirma que hay una fractura de liderazgo en Irán

Datos de seguimiento de buques situaban al Majestic X en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia, aproximadamente en la misma ubicación que el petrolero Tifani, incautado previamente por fuerzas estadounidenses. Se dirigía a Zhoushan, China.

El Majestic X es un petrolero con bandera de Guyana. Anteriormente se llamaba Phonix y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2024 por contrabando de crudo iraní en contravención de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.

No ha habido respuesta de Irán ante la noticia de la incautación.

Trump esta semana prolongó un alto el fuego para dar a la maltrecha dirigencia iraní más tiempo para presentar una “propuesta unificada” sobre el fin de la guerra, al tiempo que mantenía un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En una publicación separada el jueves, Trump afirmó que una fractura de liderazgo entre moderados y línea dura estaba desconcertando a Irán.

“¡Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben!”, dijo Trump.

El presidente estadounidense ha dicho repetidamente a lo largo del alto el fuego que comenzó el 8 de abril que su equipo está tratando con funcionarios iraníes que quieren llegar a un acuerdo, al tiempo que reconoce que su decisión de matar a varios líderes de alto rango ha traído complicaciones.

Frágil alto el fuego en Líbano

En otra parte del frente diplomático, se esperaba que Líbano e Israel celebraran una segunda ronda de conversaciones en Washington para discutir la posibilidad de extender una tregua entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah comenzó dos días después que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán, luego que los milicianos respaldados por Teherán dispararan cohetes contra el norte de Israel.

En una nueva muestra de la fragilidad del alto el fuego que entró en vigor el viernes en Líbano, Hezbollah anunció que atacó posiciones israelíes en el sur de Líbano, apuntando a soldados israelíes en la aldea de Taybeh.

Cada parte ha acusado a la otra de violar la tregua de 10 días.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha estrangulado de hecho casi todas las exportaciones a través del estrecho, sin que se vislumbre un final.

El jueves, el príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, fue salpicado con líquido rojo al salir de un edificio tras una conferencia de prensa en Berlín. La persona que se cree responsable fue detenida de inmediato por la policía.

Durante el acto, Pahlavi criticó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, argumentando que el acuerdo supone que el comportamiento del gobierno iraní cambiará y que “van a tratar con personas que de repente se han vuelto pragmáticas”.

Pahlavi, de 65 años, ha estado en el exilio durante casi 50 años. Su padre, el sha de Irán, era tan odiado que millones salieron a las calles en 1979, obligándolo a dejar el poder. No obstante, Pahlavi intenta posicionarse como un actor en el futuro de su país.

Amenaza a la navegación en estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero entre Irán, Israel y Estados Unidos, más de 30 barcos han sido atacados en las aguas del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

La amenaza de ataque, el aumento de las primas de seguro y otros temores han detenido el tráfico a través del estrecho. La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto, ha demostrado ser una gran ventaja estratégica.

Jakob Larsen, jefe de seguridad marítima de BIMCO, la mayor asociación internacional que representa a los armadores, dijo en una nota el jueves que la mayoría de las navieras necesitan un alto el fuego estable y garantías de ambas partes del conflicto de que el estrecho es seguro para el tránsito.

La amenaza de minas, escribió, era una “preocupación particular” si el tráfico pudiera volver a niveles normales algún día.

El alto el fuego se ha visto tensionado por los ataques estadounidenses contra buques iraníes y los de Irán contra embarcaciones comerciales. También sigue sin estar claro cuándo, o si, las dos partes se reunirán de nuevo en la capital paquistaní, Islamabad, donde autoridades dicen que aún intentan reunir a los países para alcanzar un acuerdo diplomático.

El conflicto ya ha disparado los precios de la gasolina muy por encima en la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Funcionarios de todo el mundo han advertido que los efectos sobre las empresas, los consumidores y las economías podrían ser duraderos.