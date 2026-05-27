De Tom Brady a La Roca: Descubre la lista de invitados estelar al evento de la UFC en el jardín de la Casa Blanca

Según un nuevo informe, una lista de celebridades de primer nivel fue invitada a asistir al evento de la UFC del presidente Donald Trump en la Casa Blanca el próximo mes.

Los seis combates, que tendrán lugar en un octágono y bajo imponentes estructuras de iluminación en el jardín sur de la Casa Blanca, se celebrarán el 14 de junio en honor al 250.º aniversario de Estados Unidos, aunque la fecha también coincide con el 80.º cumpleaños de Trump.

Según informó Time, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, invitó al exmariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, y al actor y luchador Dwayne “La Roca” Johnson. También se ofrecieron entradas a las estrellas de cine Adam Sandler, Jared Leto y Jason Statham, junto con el director de cine Guy Ritchie y el presentador de Access Hollywood, Mario Lopez.

Muchas de estas personas —cuya asistencia no fue confirmada— son fervientes seguidores de la UFC, un deporte muy popular entre los hombres jóvenes. Brady mencionó a sus luchadores favoritos durante una entrevista; Leto compartió publicaciones sobre sus próximos combates.

open image in gallery Según informa la revista Time, el exquarterback de los Patriots, Tom Brady, fue invitado a asistir al evento de la UFC que se celebrará en la Casa Blanca el 14 de junio ( Getty Images para OBB Media - FAN )

open image in gallery Dwayne “La Roca” Johnson, estrella de cine de acción y luchador, también recibió una invitación ( Getty Images )

En 2011, Statham declaró en una entrevista que siempre había sido fan. Añadió: “Son los atletas por excelencia. Tienen una concentración y una fortaleza mental increíbles. Superan sus miedos y son auténticos gladiadores”.

Al ser contactada por The Independent, la Casa Blanca rechazó hablar al respecto. The Independent se puso en contacto con la UFC para obtener declaraciones.

El evento del 14 de junio, denominado UFC Freedom 250, contará con aproximadamente 4300 asientos alrededor del octágono. Al menos 1200 de ellos estarán reservados para miembros del servicio militar en activo, según informó Time.

Se prevé que todos los asientos sean solo por invitación, aunque el público en general puede solicitar entradas gratuitas para ver los combates desde la Elipse, un extenso parque situado junto a la Casa Blanca.

“Vamos a regalar unas 85.000 entradas [para la Elipse]”, dijo White a principios de este mes. “Hay un proceso, hay que registrarse para conseguir las entradas, y son gratuitas… Literalmente, podrán ver las peleas desde la Elipse, pero tenemos pantallas, tenemos escenarios, tenemos música”.

open image in gallery Esta semana se vio a unas grúas montando enormes estructuras de iluminación en el Jardín Sur, como preparación para el evento de la UFC ( Getty )

La construcción para el evento comenzó esta semana, y las fotos muestran grúas ensamblando enormes estructuras de iluminación que parecen ser casi tan altas como la residencia presidencial. A principios de este mes, Trump mostró una recreación nocturna del octágono rodeado de decoración con la bandera estadounidense.

“Este será el mayor espectáculo del mundo”, dijo el presidente de 79 años a los periodistas. “Estos son auténticos guerreros. Cuando hablamos de guerreros, estos son guerreros”.

White, que es amigo de Trump, declaró a Time que el espectáculo de lucha en la Casa Blanca “no pretende en absoluto” ser político.

Eso no impidió que los demócratas arremetieran contra el próximo espectáculo.

“Trump está construyendo un salón de baile dorado y, para su fiesta de cumpleaños, organiza una pelea de UFC en los terrenos de la Casa Blanca, mientras ustedes luchan por pagar las facturas de este mes. ¿Podría estar más desconectado de la realidad?”, escribió el senador Adam Schiff , demócrata de California, en X.

open image in gallery A principios de este mes, el presidente, de 79 años, mostró unas imágenes del octágono, que aparece rodeado de la bandera estadounidense ( AFP/Getty )

El propio Trump fue durante mucho tiempo un ferviente seguidor de la UFC, apareciendo con frecuencia en primera fila en los combates más importantes. En 2019, hizo historia al convertirse en el primer presidente en ejercicio en asistir a un evento de este tipo. El mes pasado, asistió a la UFC 327 en Miami junto al secretario de Estado Marco Rubio, mientras que las conversaciones de paz para poner fin a la guerra con Irán fracasaron en Pakistán.

Estando allí, bromeó diciendo que un atleta era demasiado atractivo para subirse al ring, al tiempo que cuestionaba su propio potencial como luchador.

“Podrías ser modelo”, le dijo Trump al boxeador brasileño Paolo Costa. “Eres demasiado guapo para ser boxeador”.

En otro momento, mientras observaba al peso wélter Kevin Holland y hablaba con White, el presidente preguntó: “Ahora bien, si quisiera entrenar con mucho peso, porque soy un atleta muy bueno, ¿podría darle una paliza? ¿O me impedirías intentarlo?”.

—Yo lo detendría, señor —respondió White, según la revista Time.

Traducción de Olivia Gorsin