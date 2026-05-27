Comienzan las obras en la Casa Blanca para instalar un ring de UFC por el cumpleaños de Trump

Ya comenzaron las obras en la Casa Blanca para instalar un octágono de la UFC con motivo del cumpleaños del presidente Donald Trump.

El evento, denominado UFC Freedom 250, incluirá seis combates programados para el 14 de junio en el jardín sur de la residencia presidencial. La velada forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, aunque también coincidirá con el cumpleaños número 80 de Trump.

“Este será el mayor espectáculo del mundo”, afirmó Trump desde el Despacho Oval a comienzos de este mes, mientras varios luchadores de la UFC que participarán en el evento permanecían detrás de él.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario también mostró una recreación nocturna de cómo lucirá el escenario. La imagen exhibe el octágono rodeado de luces rojas, blancas y azules frente a la Casa Blanca, junto a una enorme estructura de iluminación arqueada a ambos lados de la residencia presidencial.

Además, fotografías tomadas en los alrededores de la Casa Blanca el sábado y el lunes muestran a los equipos de construcción iniciando el montaje de esa estructura en preparación para la velada.

open image in gallery Han comenzado las obras en la Casa Blanca para instalar el ring de UFC que celebrará el cumpleaños del presidente Donald Trump ( Getty Images )

open image in gallery Fotografías recientes tomadas frente a la Casa Blanca muestran a equipos de construcción instalando una enorme estructura de iluminación para el evento de UFC ( Reuters )

En una fotografía tomada el sábado se observan dos enormes grúas amarillas elevándose sobre el jardín sur, mientras varias partes de la estructura permanecen todavía sobre el suelo.

Por su parte, una serie de imágenes captadas el lunes muestra el avance en el montaje del sistema de iluminación. En una de ellas, varias grúas trasladan una sección de la estructura arqueada frente a la Casa Blanca.

open image in gallery Dos enormes grúas amarillas fueron vistas sobre el Jardín Sur de la Casa Blanca, mientras partes de la estructura permanecían en el suelo, según una fotografía tomada el sábado ( AP )

open image in gallery En una fotografía tomada el lunes, se observa a varias grúas transportando una sección de la estructura frente a la Casa Blanca ( Reuters )

Otra fotografía parece mostrar a varias grúas uniendo dos secciones de la estructura.

Además, el lunes por la tarde, Trump fue visto inspeccionando una columna de la Casa Blanca mientras conversaba con miembros de su equipo, según un video compartido en X por Kellie Meyer, corresponsal de NewsNation en la residencia presidencial.

open image in gallery Otra fotografía tomada el lunes parece mostrar a las grúas uniendo dos secciones de la estructura ( Getty Images )

open image in gallery Trump mostró a principios de este mes una recreación nocturna de cómo lucirá el evento de UFC ( AFP vía Getty Images )

“El presidente Trump dedicó unos minutos, tras regresar a la Casa Blanca, a observar uno de los pilares de la residencia, hacer preguntas a su equipo, pedir que le tomaran fotografías e incluso tocar él mismo la columna blanca. No está claro por qué”, escribió Meyer en la publicación.

open image in gallery La tarde del lunes, Trump fue visto inspeccionando uno de los pilares instalados en la Casa Blanca ( AP )

The Independent contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el evento.

La pelea principal de UFC Freedom 250 enfrentará al campeón de peso ligero Ilia Topuria contra el campeón interino Justin Gaethje.

Durante una visita a la Casa Blanca a comienzos de este mes, Topuria agradeció a Trump —amigo del presidente de la UFC, Dana White— por la “oportunidad de crear el evento más grande en la historia del deporte”.

Por su parte, Gaethje también expresó su gratitud hacia Trump por haber apoyado a la UFC antes de que alcanzara popularidad masiva. “Es un verdadero honor. Es increíble. Es tu cumpleaños. ¡Genial! Es el Día de la Bandera. Es maravilloso representar a este país”, le dijo al mandatario en el Despacho Oval.

Trump aseguró que el jardín sur contará con 4.000 asientos para la pelea y añadió que el evento también se proyectará “en el parque que está justo enfrente”, en aparente referencia a Lafayette Park. Según afirmó, allí podrían reunirse entre 75.000 y 100.000 personas, además de señalar que la entrada será gratuita.

Aunque la UFC financiará el evento, NBC News informó a comienzos de este mes que algunos paquetes de patrocinio con acceso a asientos en primera fila se venden por un millón de dólares o más, según reveló un lobista republicano familiarizado con la organización.

Traducción de Leticia Zampedri