El equipo del senador Mitch McConnell mantiene un estricto hermetismo sobre su estado de salud, más de un mes después de la última vez que fue visto en público.

El exlíder de la mayoría republicana en el Senado, de 84 años, abordó la semana pasada las especulaciones sobre su recuperación mediante una carta dirigida a sus electores, en la que explicó que sigue con vida y que se recupera de una caída y de una enfermedad. En el mensaje, que algunos medios describieron como una "prueba de vida", señaló que prefería no entrar en detalles sobre su estado de salud, aunque prometió mantener informados a sus votantes sobre su evolución.

Sin embargo, según The Daily Beast, los asesores de McConnell se han negado a confirmar si han hablado recientemente con el veterano legislador. The Independent solicitó comentarios a la oficina del senador.

Scott Jennings, comentarista conservador de CNN y exasesor de McConnell, afirmó antes de que el senador difundiera la carta que había conversado con él durante unos 20 minutos sobre las guerras en Irán y Ucrania, así como sobre la contienda por un escaño del Senado en Maine. Según Jennings, McConnell se estaba "preparando para volver al trabajo en algún momento".

De acuerdo con The Daily Beast, un dispositivo de seguridad semipermanente continúa desplegado en el Hospital de la Universidad George Washington, donde McConnell permanece hospitalizado y recibe tratamiento.

open image in gallery El senador Mitch McConnell fue hospitalizado el 14 de junio y no ha sido visto en público desde entonces ( Getty )

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, también ha pedido respuestas sobre el estado de salud de McConnell.

El 8 de julio, Beshear le envió una carta en la que señalaba que no había tenido noticias suyas desde su hospitalización, el 14 de junio, y le solicitaba que "informara plenamente a los habitantes de Kentucky sobre su estado de salud actual".

McConnell no ofreció ninguna actualización hasta el 12 de julio, cuando publicó una carta horas después de la muerte de su compañero republicano, el senador Lindsey Graham.

En una entrevista con Katie Couric para su canal de YouTube, Beshear aseguró que, hasta la publicación de ese mensaje, había llegado a pensar que McConnell había fallecido.

open image in gallery Fotografía difundida el 12 de julio por la oficina del senador Mitch McConnell, en la que aparece junto a su esposa, Elaine Chao, en una habitación de hospital. La imagen fue publicada junto con una carta dirigida a sus electores en Kentucky para explicar su hospitalización ( Reuters )

"Pasó un mes antes de que se publicara algo, ni siquiera un comunicado oficial del senador McConnell. De hecho, recibí dos llamadas de agencias distintas, que no pertenecían al gobierno estatal, en las que me sugerían que había fallecido", dijo Beshear el sábado.

Si un senador muere en el cargo, la ley de Kentucky permite al gobernador convocar de inmediato una elección especial para cubrir el escaño vacante.

La falta de información sobre el estado de salud de McConnell también ha generado críticas dentro del Partido Republicano. El senador por Misuri Josh Hawley declaró esta semana a Fox News que McConnell y su equipo deberían ser más transparentes sobre su recuperación.

"En algún momento, uno tiene la obligación con sus electores y con el país de informar lo que está ocurriendo", afirmó Hawley. "Espero que se recupere, pero también espero que haya transparencia para que la gente sepa cuál es la situación".

Hawley añadió que resulta más difícil aprobar leyes cuando la estrecha mayoría republicana en el Senado se reduce aún más por la ausencia de legisladores que no pueden asistir a las votaciones.

"Escucho con frecuencia a los líderes decir: 'No tenemos los votos para esto'. Ocurre, por ejemplo, con la identificación de votantes. Bueno, quizá deberíamos hacer algo al respecto", dijo Hawley, antes de reiterar su apoyo a establecer límites a la permanencia de los congresistas en sus cargos.

Traducción de Leticia Zampedri