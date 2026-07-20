El presidente Donald Trump compartió una encuesta realizada el mes pasado que mostró que la mayoría de los estadounidenses apoya el fin de la guerra con Irán. A su vez, la Casa Blanca utilizó ese sondeo para pedir a los votantes que "confíen en Trump".

La encuesta, elaborada por Big Data Poll, fue realizada el 29 de junio, antes de que se reanudaran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Trump publicó los resultados el lunes por la mañana en Truth Social. Según el sondeo, el 60,4 % de los votantes respaldaba el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo que buscaba detener las operaciones militares en la región y avanzar hacia un acuerdo de paz permanente, pero que no prosperó.

Desde entonces, los bombardeos y los ataques de represalia se reanudaron. En los últimos días murieron tres militares estadounidenses y el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial, permanece en gran medida cerrado.

Ese mismo lunes, la Casa Blanca también destacó los resultados de la encuesta en redes sociales y los presentó como una muestra de "CONFIANZA EN TRUMP", además de asegurar que la mayoría de los votantes “respaldan” el acuerdo de paz con Irán.

open image in gallery El presidente Donald Trump compartió una encuesta realizada el mes pasado que mostró que la mayoría de los estadounidenses respalda el fin de la guerra con Irán, en medio de nueve días consecutivos de enfrentamientos entre Estados Unidos y el país de Medio Oriente ( La Casa Blanca )

Muchos usuarios respondieron a la publicación de la Casa Blanca para expresar su rechazo a la guerra con Irán, iniciada por Trump el 28 de febrero.

El empresario y conductor de pódcast Mario Nawfal afirmó que la encuesta que el presidente celebraba correspondía a "un acuerdo que ya se ha derrumbado".

Otro usuario sostuvo que el sondeo formaba parte de una "guerra psicológica contra sus propios ciudadanos".

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el tema.

La encuesta citada por Trump el lunes, realizada tres semanas antes, también mostraba que la aprobación general del presidente había aumentado ocho puntos, hasta alcanzar un 42,9 %.

open image in gallery La encuesta compartida por Trump fue realizada el 29 de junio, antes de que se reanudaran las hostilidades, y destacaba un índice de aprobación del 42,9 % para el presidente ( Reuters )

En contraste, una encuesta más reciente de The Washington Post e Ipsos, realizada entre el 8 y el 13 de julio, ubicó el índice de aprobación de Trump en 37 %, sin cambios respecto al mismo sondeo de abril. Según esa encuesta, solo el 29 % aprobaba su manejo de la guerra con Irán.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses lanzaron el domingo su novena noche consecutiva de ataques, en respuesta a la intensificación de los ataques con misiles y drones de Irán contra aliados y activos de Estados Unidos en el golfo Pérsico.

"Irán ha sufrido daños muy, muy graves", dijo Trump a periodistas el domingo por la noche. "Los golpeamos con mucha fuerza esta noche, y lo hicimos en honor a los que son tres —probablemente tres, y no dos— grandes patriotas", afirmó en referencia a los militares estadounidenses fallecidos.

A comienzos de este mes, el Gobierno de Trump lanzó una nueva ola de ataques tras acusar a Irán de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Posteriormente, Irán respondió con ataques contra Bahréin, Kuwait, Qatar, Siria y Jordania, y advirtió que lanzaría una "ofensiva a gran escala" si continuaban las acciones militares de Estados Unidos.

Traducción de Leticia Zampedri