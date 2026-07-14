ICE pone fin a la mayoría de sus controles de tráfico tras dos tiroteos mortales la semana pasada: informe

Según se informa, los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) han recibido instrucciones de dejar de realizar controles de tráfico después de que agentes mataran a tiros a conductores en los estados Texas y Maine de EE. UU. en el lapso de una semana.

Estas directrices suponen un importante cambio de política en los esfuerzos generalizados de la Administración de Donald Trump por arrestar y deportar rápidamente a decenas de miles de personas en el marco de una campaña de deportación masiva a nivel gubernamental.

Las nuevas directrices entran en vigor de inmediato, y en ellas se ordena a los agentes que den prioridad a otros métodos operativos existentes para las operaciones de aplicación de la ley, según un correo electrónico obtenido por la revista The Atlantic.

“Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener a nuestros agentes seguros y a los delincuentes fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni comentaremos las tácticas de las fuerzas de seguridad”, dijo un portavoz de ICE a The Independent.

Johan Sebastián Durán Guerrero (28), un colombiano residente en Maine, fue al menos la undécima persona asesinada a tiros por agentes federales de inmigración desde el inicio del segundo mandato de Trump. Menos de una semana antes, los agentes mataron a Lorenzo Salgado Araujo (52), un padre de tres hijos, quien recibió un disparo en su auto cuando se dirigía al trabajo en Houston, Texas.

open image in gallery Joan Sebastián Guerrero no era el objetivo de una operación de control de inmigración que llevó a los agentes de ICE a realizar un control de tráfico antes de que un agente le disparara mortalmente el 13 de julio ( Reuters )

El DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) ha justificado sistemáticamente los tiroteos alegando que un sospechoso intentó atropellar a los agentes, solo para que luego surjan pruebas que contradicen las declaraciones del Gobierno. Las declaraciones iniciales de la Administración tras el tiroteo de Salgado Araujo también han sido objeto de un intenso escrutinio después de que testigos cuestionaran la versión oficial.

En el último año, los agentes han disparado contra al menos 20 personas, y casi todas ellas se encontraban dentro de sus vehículos.

Más de 11 horas después de que un agente disparara mortalmente a Durán el lunes por la mañana, un portavoz de ICE declaró que los agentes “[habían intentado] detener el vehículo” cuando “el vehículo [había intentado] huir del lugar”. Según el portavoz, un agente que “temía por la seguridad pública” entonces disparó su arma.

Durán no era el objetivo del arresto, según declaró el lunes el senador de Maine, Angus King, tras hablar con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Ninguno de los agentes llevaba cámaras corporales, añadió el senador.

open image in gallery Lorenzo Salgado Araujo tampoco era el objetivo previsto de un control de tráfico de ICE antes de que los agentes lo mataran en Houston el 7 de julio ( AFP/Getty )

Según las autoridades, Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano indocumentado que había vivido en EE. UU. durante 35 años, tampoco era el objetivo previsto del control de tráfico del ICE que provocó su muerte en Houston.

Los testigos que iban en el automóvil con él —el hermano de Salgado y dos de sus compañeros de trabajo— tampoco eran el objetivo del control policial, de acuerdo con los informes.

Horas después de su muerte, el DHS afirmó que Salgado había intentado “evadir el arresto” y “[había embestido] con su vehículo” en un intento de “atropellar” a un agente de ICE, quien luego había disparado “en defensa propia”.

Los testigos han negado rotundamente la versión de los hechos de ICE , y los funcionarios del DHS también han admitido que los agentes presentes en el lugar no llevaban cámaras corporales.

La ahora exsecretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, prometió “adquirir y desplegar rápidamente cámaras corporales” tras el tiroteo en el que resultaron heridos Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis, Minnesota, en enero. En abril, el Congreso aprobó otros 20 millones de dólares para el DHS destinados a “la adquisición, el despliegue y el funcionamiento de cámaras corporales” para los agentes de inmigración.

El DHS afirmó que un cierre parcial del Gobierno —del cual la agencia culpó a los demócratas del Congreso— le había impedido comprar cámaras corporales. La agencia también recibió miles de millones de dólares en nuevos fondos como parte del extenso proyecto de ley de gastos internos de Trump aprobado el año pasado.

La política del Departamento de Justicia estadounidense prohíbe a los agentes disparar contra un vehículo en movimiento a menos que “no parezca existir ningún otro medio de defensa objetivamente razonable, lo que incluye apartarse de la trayectoria del vehículo”.

La política de uso de la fuerza del DHS establece de manera similar que disparar contra un conductor está “prohibido” a menos que exista una “creencia razonable de que el sujeto de dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves”. El uso de fuerza letal está prohibido cuando el único objetivo es detener un automóvil, según las directrices federales.

Traducción de Sara Pignatiello