¿Trump tiene un “doble”? Jon Stewart reacciona al curioso parecido de un hombre que apareció detrás del presidente

Jon Stewart se burló el lunes del presidente Donald Trump durante The Daily Show y bromeó con la posibilidad de que el mandatario tenga un doble, al que llamó un “Trump para emergencias”.

Durante un segmento dedicado a la final del Mundial, Stewart mostró imágenes de Trump hablando con periodistas frente al Air Force One, después de que España venciera 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, lo que llamó su atención no fueron las declaraciones del presidente.

Detrás de Trump aparecía un hombre con un sorprendente parecido físico: una complexión, una forma de caminar y una edad similares, además de vestir, al igual que el mandatario, un traje azul marino.

“¿Qué pasa con el tipo que está detrás de Trump? ¿Podemos volver a verlo? ¿Pueden mostrarlo otra vez? ¿Quién diablos es ese tipo?”, dijo Stewart, visiblemente desconcertado. “¿Quién demonios es? ¡Dios mío! ¿Es un Trump para emergencias?”.

La broma continuó: “¿Qué? Esperen... ¿Quién? ¿Es un doble de Trump o es Trump?”. Y añadió: “¿El que hemos estado viendo todo este tiempo es un doble o es Trump?”.

open image in gallery Jon Stewart bromeó sobre un misterioso hombre parecido a Donald Trump visto cerca del presidente tras la final del Mundial del domingo ( The Daily Show )

open image in gallery El hombre guardaba un notable parecido con el presidente: complexión, edad y vestimenta similares ( The Daily Show )

La identidad del hombre que apareció detrás de Trump sigue siendo un misterio, aunque algunos especulan que podría tratarse de Viktor Knavs, padre de la primera dama Melania Trump, quien asistió al partido junto al presidente.

Melania Trump, por su parte, no es ajena a este tipo de teorías. Desde su llegada a la Casa Blanca, ha sido blanco de una teoría conspirativa sin fundamento que afirma que, en algunas apariciones públicas, es sustituida por una doble.

En otro momento del programa del lunes, Stewart también criticó al presidente republicano por permanecer en el escenario tras entregar el trofeo a la selección de España.

"¿Qué demonios haces en el escenario?", dijo Stewart. "Es el momento de los jugadores. ¿Por qué todo tiene que verse contaminado por el enorme ego de Cankles Muldoon? ¿Por qué?".

La decisión de Trump de quedarse durante la ceremonia de premiación también llamó la atención de un comentarista del Servicio Especial de Radiodifusión de Australia (SBS), a quien se le escuchó decir al aire: "Lo van a editar para que no aparezca en la transmisión".

open image in gallery El conductor de ‘The Daily Show’ también se burló de Donald Trump por permanecer en el escenario tras entregar el trofeo a España ( Getty )

Stewart también puso el foco en las declaraciones que Trump hizo a los periodistas tras la final.

"Lo admito: después del partido, Trump hizo un análisis perspicaz", ironizó el presentador antes de mostrar un video en el que el presidente aseguraba que el Mundial de 2026 sería "cuatro veces mejor que cualquier otro que la FIFA haya organizado".

"¿Qué es la FIFA? ¿Cómo se organiza una FIFA? ¿Cómo puede nuestra FIFA ser cuatro veces mejor que cualquier otra?", bromeó Stewart. "¿Eso es lo que te dijeron? Sabes que te lo dicen porque todos los que te rodean te mienten".

Consultado por The Independent, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, respondió con duras críticas hacia Stewart.

"Jon Stewart es un inepto sin talento que padece una enfermedad grave y debilitante conocida como síndrome del trastorno por Trump. Esa condición le ha podrido su cerebro del tamaño de un cacahuate y ha arruinado su vida hasta el punto de que necesita compensar sus vergonzosas deficiencias", afirmó Ingle.

Trump también ha criticado a Stewart en el pasado. En 2013 escribió en Twitter, hoy X: "¡El pequeño Jon Stewart (?) es un imbécil! ¡Sería un desastre en un debate conmigo!"

Traducción de Leticia Zampedri