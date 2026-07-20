Las presentadoras del programa The View han criticado duramente al presidente de EE. UU., Donald Trump, por su aparición en la final del Mundial del domingo.

Trump estuvo presente para ayudar a entregar medallas y trofeos al concluir el partido, en el que España derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Luego, se coló a la fuerza en la foto de la victoria del equipo, para disgusto de los telespectadores.

Durante la emisión del lunes, las presentadoras de The View se pusieron directamente a analizar la apariencia de Trump.

“Algunas personas percibieron una recepción muy fría, casi de abucheo, por parte del público”, dijo la coanfitriona y actriz Whoopi Goldberg. Mientras mostraba a los espectadores una foto de Trump irrumpiendo en la foto del equipo español, Goldberg añadió: “¿No parece como si alguien hubiera insertado su foto?”.

Otra de las presentadoras, Ana Navarro, intervino: “Él mismo se insertó. No sé cómo este tipo piensa que no lo van a abuchear en un estadio lleno de latinoamericanos y españoles”.

open image in gallery Las presentadoras de ‘The View’ arremetieron contra Trump por colarse en la foto del equipo español tras su victoria ( PA )

Continuó, recordando al equipo argentino caminando por el campo para recibir sus medallas de manos de Trump y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino: “Si estos muchachos no estuvieran en este campo, si estuvieran parados frente a una ferretería, Trump los estaría juzgando racialmente”.

Navarro enumeró entonces una larga lista de declaraciones que Trump ha hecho en los últimos meses sobre España, incluyendo haberlos llamado “mala gente”. También señaló que en marzo, Trump había dicho: “España es un país perdedor”.

Luego miró a la cámara, sonrió y acotó: “Pero definitivamente no lo son”.

Al ser consultado al respecto, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró a The Independent: “Ana Navarro es una persona sumamente desagradable y sin talento, con un programa de televisión de baja audiencia, que claramente padece una enfermedad grave e incurable conocida como síndrome de trastorno de Trump. Pierdo neuronas cada vez que tengo el disgusto de oírla hablar”.

open image in gallery Las anfitrionas de ‘The View’ criticaron la aparición de Trump en la final de la Copa del Mundo ( ABC )

Durante la mayor parte del partido del domingo, se pudo ver a Trump detrás de un cristal antibalas, con la primera dama, Melania Trump, y su hijo Barron Trump sentados a su lado.

Más tarde, Trump se unió a la ceremonia de condecoración de la FIFA, como ya lo hizo el año pasado cuando el Chelsea ganó la Copa Mundial de Clubes en el mismo estadio tras su victoria sobre el Paris Saint-Germain, y se colocó junto a Reece James en el centro de las celebraciones para levantar el trofeo.

El momento embarazoso provocó que Infantino se apresurara a acercarse a Trump en un intento inútil de apartar al mandatario de la foto del equipo español. Varias instantáneas captaron al presidente en el borde de las fotos antes de que se alejara de la celebración.

España se impuso por 1-0 en la prórroga gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Traducción de Sara Pignatiello