Mapa: más de 10.000 casos de un parásito que causa diarrea han sido reportados en todo Estados Unidos

Los casos de una enfermedad parasitaria que puede causar "diarrea explosiva" continúan en aumento esta semana en más de 40 estados de Estados Unidos.

Las infecciones por ciclosporiasis rara vez son mortales, pero pueden provocar una enfermedad que dura varias semanas y cuyos síntomas incluyen diarrea intensa, vómitos y fiebre.

La infección se transmite al consumir frutas, verduras frescas o agua contaminadas con el parásito Cyclospora, aunque las autoridades aún no han identificado el origen de los brotes actuales.

La mayor concentración de casos se ha registrado en la costa este y el Medio Oeste.

El martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron que alrededor de 400 casos reportados en Michigan, Virginia Occidental, Kentucky y Ohio podrían estar relacionados.

El siguiente mapa (en inglés) muestra la distribución de los casos, estado por estado. Los estados en verde claro son los que tienen el número más bajo de casos, y el color se intensifica hasta el azul oscuro, que corresponde a los que tienen más casos. Pasa el cursor sobre el mapa para ver las cifras específicas.

Según el más reciente análisis de datos estatales y federales realizado por The Independent, Michigan es el estado más afectado, con un total de 6.148 casos. En todo el país se han reportado más de 10.000, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor.

La subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Gwen Biggerstaff, advirtió que el número de casos podría seguir aumentando durante agosto.

En brotes anteriores, las autoridades han vinculado la ciclosporiasis con ensaladas listas para consumir, hierbas aromáticas, guisantes chinos, cebollines y frambuesas.

En esta ocasión, la empresa californiana Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado lechuga iceberg procedente del centro de México. Sin embargo, surgieron dudas después de que algunas muestras del producto arrojaran resultados falsos positivos.

"Es importante señalar que la reevaluación de la muestra no modifica la evidencia que respalda la alerta por el brote que motivó la actual retirada voluntaria del producto", afirmó el lunes Donald Prater, subcomisionado interino de Alimentos.

Aunque los estados del este de Estados Unidos concentran la mayor cantidad de casos, la información aún es incompleta, ya que los datos de los CDC presentan un desfase respecto de los reportes estatales.

La semana pasada, la Red de Alerta Sanitaria de los CDC informó que había recibido reportes de 1.645 casos confirmados en todo el país y que tenía conocimiento de otros 5.100 que aún requerían un análisis adicional.

Este mapa muestra los casos de ciclosporiasis confirmados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los datos de la agencia presentan un desfase respecto a los registros estatales ( CDC )

"Partimos de la base de que existe un retraso de seis semanas entre el inicio de la enfermedad y la notificación del caso a los CDC. Por ello, prevemos que el número de casos seguirá aumentando a medida que se reciban nuevos datos", señalan los CDC en su sitio web de seguimiento de la enfermedad.

Durante el segundo Gobierno de Trump, FoodNet, el sistema de vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos de los CDC, hizo opcional el seguimiento de la ciclosporiasis. No obstante, la agencia aseguró que ese cambio no ha afectado el monitoreo del brote de esta temporada.

"Los datos que tenemos sobre la ciclosporiasis en este brote son los mismos que hemos tenido en temporadas anteriores", explicó Biggerstaff. "Utilizamos los mismos sistemas y los mismos procesos. Eso no ha cambiado".

Aunque todavía no se dispone de un número definitivo de casos, las autoridades señalan que la población puede tomar medidas para reducir el riesgo de infección. La principal recomendación es evitar alimentos o agua potencialmente contaminados, además de lavar y cocinar bien los alimentos. Calentarlos a 70 °C elimina el parásito Cyclospora.

Según las autoridades sanitarias de Nueva York, los síntomas suelen aparecer casi una semana después de consumir alimentos o agua contaminados, aunque pueden manifestarse desde dos días hasta dos semanas más tarde. Algunas personas incluso pueden no presentar síntomas.

"Si presenta síntomas que no desaparecen, o si varias personas a su alrededor enferman con un cuadro similar después de consumir los mismos alimentos o de haber estado expuestas a la misma fuente, esas son señales importantes", explicó el doctor Austin Williams, médico de atención primaria de Kettering Health, en Ohio.

Los médicos recomiendan tratar la ciclosporiasis con antibióticos.

Traducción de Leticia Zampedri