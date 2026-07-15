Un pasante de The Washington Post aclaró el origen de la llamada "foto de prueba de vida" del senador Mitch McConnell, en la que aparece sosteniendo la sección deportiva del periódico.

En las últimas semanas, las teorías conspirativas sobre la salud del republicano por Kentucky se multiplicaron en internet, impulsadas por su ausencia de la vida pública durante un mes. Incluso hubo quienes afirmaron, sin pruebas, que el senador, de 84 años, había muerto y que su equipo intentaba ocultarlo.

La oficina de McConnell intentó responder a los rumores al difundir el domingo por la noche un comunicado firmado por el legislador y una fotografía en la que aparece hospitalizado junto a su esposa, Elaine Chao. Sin embargo, algunos usuarios aseguraron, sin aportar evidencia, que la imagen era falsa y centraron sus dudas en la sección deportiva de The Washington Post que el senador sostenía en sus manos.

Hany Farid, profesor de informática forense de la Universidad de California en Berkeley, dijo que no encontró indicios de que la fotografía hubiera sido generada con inteligencia artificial, según un reportaje publicado el martes por Ben Binday, pasante de la sección de política de The Washington Post.

open image in gallery Un pasante de ‘The Washington Post’ aclaró el origen de la llamada "foto de prueba de vida" del senador Mitch McConnell, en la que aparece sosteniendo la sección deportiva del periódico ( Reuters )

The Washington Post también revisó una copia de la fotografía y determinó que sus metadatos indican que fue tomada el domingo. Ese dato contradice una publicación viral en redes sociales que afirmaba que la imagen había sido captada varios años antes.

The Independent solicitó comentarios a la oficina de McConnell.

Una de las personas que cuestionó la autenticidad de la fotografía fue Laura Loomer, influencer de extrema derecha y aliada del presidente Donald Trump. Loomer preguntó por qué el texto del periódico parecía "generado por IA" y calificó la imagen como "una farsa". La semana pasada, además, aseguró que una fuente “cercana” a la Casa Blanca le dijo que McConnell tenía "muerte cerebral".

Farid explicó a The Washington Post que los rostros de McConnell y de Chao no presentan señales sospechosas y que la iluminación de la imagen es consistente. También señaló que la sección del periódico que aparece en la fotografía coincide con la edición deportiva publicada ese día.

open image in gallery El senador, de 84 años, no ha aparecido en público desde el 14 de junio ( Getty Images )

McConnell, quien sobrevivió a la poliomielitis durante su infancia, explicó en el comunicado difundido el domingo que el mes pasado sufrió una caída que obligó a hospitalizarlo.

"Mis médicos me confirmaron que no sufrí fracturas ni una conmoción cerebral. No tuve un ataque cardíaco ni un derrame cerebral. Tampoco tengo tumores ni hemorragias, pero perdí el conocimiento por unos instantes y me trasladaron al hospital", escribió.

El senador también señaló que, durante su recuperación, enfrentó un caso leve de neumonía.

"He recibido una excelente atención médica durante las últimas semanas, pero también tuve un cuadro leve de neumonía", agregó.

McConnell indicó que ya fue trasladado del hospital a un centro de rehabilitación y que continúa recuperándose. No obstante, explicó que sus médicos todavía le recomendaron no regresar al Capitolio.

open image in gallery Un experto en informática forense confirmó a ‘The Washington Post’ que no hay indicios de que la imagen haya sido generada con inteligencia artificial, tras las acusaciones infundadas de que era falsa ( AFP vía Getty Images )

McConnell también aseguró que ha seguido trabajando con su equipo legislativo y que mantiene contacto con otros senadores para tratar distintos asuntos, entre ellos las próximas elecciones de mitad de mandato.

El senador, el de mayor tiempo en funciones por Kentucky, no buscará la reelección y se retirará el próximo año, después de haber sufrido varias caídas y episodios públicos en los que se quedó inmóvil mientras hablaba.

En octubre, McConnell sufrió una caída en un pasillo del Capitolio, luego de que un activista se le acercó para preguntarle sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Tienen todo el derecho de esperar que sus representantes trabajen duro por ustedes", escribió en su comunicado del domingo. "Parte de mi decisión de retirarme al final de mi mandato, en enero próximo, fue ser sincero sobre las exigencias que implica el trabajo en el Senado".

"Pero todavía tengo asuntos pendientes que resolver en su nombre y tengo toda la intención de terminar el trabajo para el que fui elegido", añadió.

La noche del lunes, el presidente Donald Trump dijo en una entrevista con Greg Kelly, de Newsmax, que desconoce el estado de salud actual de McConnell.

"Espero que esté bien. No sé si lo está", afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri