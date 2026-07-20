Según una nueva encuesta, cada vez más madres en Estados Unidos desaprueban la gestión del presidente Donald Trump.

Alrededor del 62% de las mujeres con hijos menores de 18 años dijeron que desaprueban su desempeño en el cargo, de acuerdo con un sondeo realizado en julio por la firma de investigación Echelon Insights.

La cifra representa un aumento de seis puntos porcentuales con respecto a la misma encuesta realizada en julio de 2025.

El estudio, elaborado con una muestra de 1.004 votantes en todo Estados Unidos, también reveló que el 59% de las madres tiene una opinión desfavorable de Trump, tres puntos porcentuales más que el año pasado. En contraste, los padres muestran un mayor nivel de apoyo al presidente.

Las tendencias identificadas por Echelon coinciden con las de otras encuestas sobre la aprobación de Trump, que muestran una disminución del respaldo al mandatario desde el inicio de su segundo mandato.

"Ningún otro presidente en la historia ha logrado más por el pueblo estadounidense que el presidente Trump", declaró a Newsweek el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

El apoyo a Trump entre las madres ha caído alrededor de seis puntos porcentuales en el último año ( Getty )

Ingle, quien ha reiterado ese mensaje en varias ocasiones durante los últimos meses, ha señalado el crecimiento del empleo, la desaceleración de la inflación y una mayor asequibilidad de la vivienda como ejemplos de las políticas de Trump en beneficio de los estadounidenses.

Al ser consultadas sobre áreas específicas de gobierno, las madres expresaron un mayor descontento con la gestión de Trump en inmigración, política exterior y economía.

Las madres, que en promedio realizan más compras para el hogar y cocinan con mayor frecuencia que los padres, podrían haber sentido de primera mano el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Algunas integrantes del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), que respaldaron a Trump durante las elecciones presidenciales de 2024, ahora aseguran sentirse decepcionadas con el Gobierno de Trump, que prometió tomar medidas contra los alimentos ultraprocesados y los ingredientes químicos considerados innecesarios.

"Pensábamos que íbamos a tener un gobierno diferente, dispuesto a enfrentarse a los intereses especiales, a la industria farmacéutica, a las empresas alimentarias, a la agroindustria y a la industria química. Y eso no es lo que hemos obtenido", declaró a Politico en junio Vani Hari, una de las líderes del movimiento MAHA.

Kelly Ryerson, otra figura influyente del movimiento, dijo a Politico que quienes apoyaban al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., "no van a presentarse" a votar por Trump.

Otros votantes que respaldaron a Trump por su promesa de convertirse en el "padre de la fertilidad" y ampliar el acceso a los tratamientos de fertilidad también se han mostrado decepcionados con los resultados.

A principios de este año, el Gobierno de Trump presentó un proyecto de reglamento para que los planes de seguro médico ofrecidos por los empleadores cubran algunos tratamientos contra la infertilidad.

La Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva calificó la propuesta como un "borrador" y afirmó que "todavía no cumpliría la promesa" de Trump de ampliar el acceso a esos tratamientos.

Traducción de Leticia Zampedri