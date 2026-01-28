Pam Bondi aún no da fecha para publicar los archivos de Epstein, un mes después de incumplir el plazo

La fiscal general Pam Bondi solicitó una prórroga para publicar el conjunto de archivos del Departamento de Justicia relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, más de un mes después del vencimiento del plazo originalmente fijado para diciembre.

En un escrito presentado el martes ante un tribunal, Bondi, junto con el fiscal general adjunto Todd Blanche y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, informaron a los jueces que el departamento no puede “proporcionar una fecha específica” para concluir la revisión del material.

En cambio, indicaron que esperan divulgar los archivos “en el corto plazo”.

El conjunto de documentos vinculados a las actividades de Epstein incluye archivos, grabaciones de audio, videos y fotografías. En julio del año pasado, el FBI informó que el material revisado superaba los “300 gigabytes de datos y pruebas físicas”.

Pam Bondi, en la foto junto a Donald Trump, afirmó que los archivos de Epstein se publicarán "a corto plazo", una declaración que vuelve a generar temores de nuevos retrasos ( Getty Images )

Mediante una ley aprobada casi por unanimidad en noviembre, el departamento debería haber hecho públicos los documentos antes del 19 de diciembre de 2025, con los nombres de las víctimas de Jeffrey Epstein previamente eliminados para proteger su identidad.

Pero a principios de este mes, el Departamento de Justicia informó que hasta ahora solo ha publicado 12.285 documentos —menos del 1 % del total— y que más de dos millones siguen en revisión. El escrito presentado el martes remarca la magnitud del trabajo que aún debe realizarse de manera manual.

“El Departamento ha revisado y censurado, cuando corresponde, varios millones de páginas de los materiales incluidos en los archivos”, señala el documento, aunque también advierte que los procesos en curso —como los controles de calidad y la preparación de los sistemas de gestión documental— podrían requerir esfuerzos adicionales para proteger la información que permita identificar a las víctimas.

No está claro qué implican esos “esfuerzos adicionales”, pero el escrito indica que la revisión manual ya involucra a cientos de abogados, agentes y otros funcionarios del Departamento.

En conjunto con el lento ritmo de publicación hasta ahora, esto pone en duda que la expectativa de Bondi de completar la difusión de todo el material “en el corto plazo” sea realista.

Aún quedan millones de documentos sobre Jeffrey Epstein, aquí fotografiado junto a Ghislaine Maxwell, que todavía no han sido publicados ( PA )

Casi todos los 200 abogados de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York han sido asignados a la revisión de los archivos de Epstein, según un reciente informe de The New York Times.

El medio agregó que incluso fiscales que trabajaban en el caso de alto perfil contra Nicolás Maduro, el mandatario venezolano depuesto y trasladado a Manhattan para ser procesado, recibieron la orden de dejar ese expediente y concentrarse en la revisión de los documentos.

Mientras tanto, aumenta el malestar público. Según una encuesta de CNN realizada del 9 al 12 de enero, son pocos los estadounidenses conformes con la cantidad de evidencia divulgada de los archivos de Epstein.

La mayoría de los encuestados cree que el gobierno está reteniendo información de manera deliberada y solo el 16 % consideró que el Departamento de Justicia, bajo la conducción de Pam Bondi, está trabajando para publicar toda la información posible.

Los dos legisladores que encabezaron con éxito el extenso esfuerzo en el Congreso para aprobar la ley que obliga a la divulgación de los archivos —Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky— acusaron al Departamento de Justicia de incurrir en una “violación flagrante” de la ley al no cumplir con el plazo de diciembre para la publicación de los documentos.

Traducción de Leticia Zampedri