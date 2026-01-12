Nuevos resultados de autopsia, que se darán a conocer en febrero, confirmarán que el pederasta convicto Jeffrey Epstein no murió por suicidio en la cárcel en 2019 como dicen las autoridades, sino que fue asesinado, según su hermano.

“Jeffrey fue asesinado, y en febrero saldrán a la luz más datos de la autopsia que lo demuestran”, declaró Mark Epstein al canal NewsNation el viernes.

Mark, que identificó el cadáver de su hermano después de que el presunto traficante sexual fuera hallado muerto en una celda de una prisión de Nueva York, EE. UU., mientras esperaba el juicio, declaró al citado medio que las lesiones que vio “no se correspondían con la forma en que su cuerpo fue hallado colgado”.

Epstein contrató más tarde al doctor Michael Baden, ex médico forense de Nueva York, para que observara la autopsia realizada por funcionarios municipales, y el forense concluyó en 2019 que las pruebas “[apuntaban] a un homicidio y no a un suicidio”.

Sin embargo, las revisiones oficiales han concluido que Epstein murió por su propia voluntad.

open image in gallery Múltiples revisiones gubernamentales han concluido que Jeffrey Epstein murió por suicidio en la cárcel en 2019, pero su hermano Mark dice que nuevos detalles de la autopsia, próximos a publicarse, mostrarán que el difunto pedófilo fue asesinado ( Registro de Agresores Sexuales del Estado de Nueva York/Getty )

Un informe de 2023 del inspector general del Departamento de Justicia de EE. UU. concluyó que varios fallos en la supervisión de la prisión habían contribuido a la muerte, aunque finalmente se dictaminó que nadie más estaba implicado.

El año pasado, ante la presión por cumplir las promesas de la campaña de Trump de revelar los archivos de Epstein, el Departamento de Justicia y el FBI volvieron a revisar el material y concluyeron de nuevo que Epstein murió por suicidio.

No obstante, persisten las teorías de que Epstein fue asesinado para proteger a sus poderosos amigos y socios, entre los que se cuentan ejecutivos de alto nivel y líderes mundiales.

“Solo hay tres formas de morir en prisión: suicidio, causas naturales o asesinato. Y Jeff fue asesinado. Quiero saber quién lo mató y en nombre de quién”, expresó Mark Epstein en su entrevista con NewsNation.

open image in gallery La publicación incompleta de los archivos de Epstein por parte del Gobierno de Trump ha alimentado las especulaciones ya generalizadas de que Epstein no murió por suicidio ( AFP via Getty Images )

La socia de Jeffrey Epstein encarcelada, Ghislaine Maxwell, también ha dicho que cree que no murió por suicidio.

La Casa Blanca se ha enfrentado a acusaciones de que está participando en un encubrimiento de toda la historia de Epstein, debido a la pasada amistad de Donald Trump con el difunto pedófilo.

Una revuelta bipartidista en el Congreso presionó al presidente para que firmara un proyecto de ley que liberara más archivos, aunque los legisladores acusan a la Administración de incumplir los términos del proyecto y han dicho que están preparando cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi.

La Administración ha negado tajantemente que Trump estuviera al tanto o implicado en alguno de los delitos de Jeffrey Epstein.

Traducción de Sara Pignatiello