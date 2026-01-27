TikTok bloquea las menciones a Epstein y los videos que critican a Trump, denuncian usuarios

Los usuarios de TikTok en Estados Unidos denunciaron que no pueden escribir la palabra “Epstein” en los mensajes, en medio de acusaciones de que la plataforma de redes sociales está ocultando el contenido que apunta a criticar al presidente Donald Trump.

Se registraron los problemas menos de una semana después de que el propietario chino de TikTok, ByteDance, se viera obligado a ceder una participación mayoritaria en sus operaciones en EE. UU. a un grupo de inversores leales a Trump. Es bien sabido que el presidente fue un estrecho colaborador del difunto delincuente sexual infantil condenado Jeffrey Epstein.

Desde la toma de control, los usuarios de TikTok también han denunciado que los videos sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y las protestas en Minneapolis han sido censurados.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que investigará si TikTok está infringiendo la ley estatal al censurar contenidos.

“Es hora de investigar”, escribió en una publicación en X el lunes por la noche. Y agregó: “Voy a iniciar una revisión para saber si TikTok está infringiendo la ley estatal al censurar contenido de críticas a Trump”.

Hizo la publicación en respuesta a una captura de pantalla compartida por un usuario de X en la que se mostraba que TikTok había bloqueado un mensaje con la palabra “Epstein” por “infringir” las Normas de la comunidad.

Otro demócrata californiano, el senador Scott Wiener, afirmó que TikTok había ocultado uno de sus videos sobre cómo demandar a ICE.

“TikTok es ahora un medio de comunicación controlado por el Estado”, escribió el senador Wiener en X el lunes. Y explicó: “Esta mañana publiqué un TikTok sobre mi legislación que permite a las personas demandar a los agentes de ICE. Tiene cero visitas, y no soy la única persona a la que le pasa esto”.

TikTok atribuyó los recientes problemas con su plataforma a un problema de “infraestructura importante” provocado por un apagón en uno de sus centros de datos de Estados Unidos.

“Aunque se recuperó la red, la interrupción causó un fallo en cascada de los sistemas, que hemos estado trabajando para resolver junto con nuestro socio del centro de datos”, asegura un comunicado de la empresa.

Señala también que es posible que los usuarios noten varios errores, tiempos de carga más lentos o solicitudes que caducan, incluso al publicar nuevo contenido. Además, destaca la probabilidad de que los creadores vean temporalmente “0” visualizaciones o likes en los videos, y que parezca que sus ingresos desaparecieron. El comunicado aclara que “se trata de un error de visualización causado por tiempos de espera del servidor”.

The Independent se puso en contacto con TikTok para obtener más información sobre las menciones específicas a “Epstein” o “ICE”, y qué influencia tendrán los nuevos propietarios en las decisiones de moderación de contenido en el futuro.