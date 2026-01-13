Los Clinton se niegan a declarar en investigación sobre Epstein; republicanos amenazan con desacato

Los republicanos del Congreso amenazan con acusar a Bill y Hillary Clinton de desacato al Congreso después de que el expresidente y la excandidata presidencial demócratas se negaran a testificar en una investigación sobre Jeffrey Epstein dirigida por el Partido Republicano.

Una fulminante carta de los Clinton al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, afirma que “cada persona tiene que decidir cuándo ha visto o ha tenido suficiente y está dispuesta a luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias”.

“Para nosotros, ahora es ese momento”, escribieron.

Comer dijo a los periodistas el martes que el comité tiene la intención de acusarles de desacato al Congreso la próxima semana.

Como presidente del poderoso comité liderado por los republicanos, Comer ha desviado la atención de una investigación sobre el agresor sexual y sus presuntas conexiones con una conspiración de tráfico más amplia que implica a figuras poderosas, incluido el presidente Donald Trump. En su lugar, se ha enfocado en prominentes figuras demócratas que se habían asociado previamente con Epstein y Ghislaine Maxwell.

open image in gallery Bill y Hillary Clinton se niegan a testificar en una investigación del Congreso liderada por los republicanos en torno al caso de Jeffrey Epstein ( AP )

Comer había fijado un plazo para que el expresidente compareciera ante el comité antes del martes, mientras que la ex primera dama y la otrora oponente demócrata de Trump lo haría el miércoles.

Pero en la demoledora carta del martes al comité, los Clinton condenaron las citaciones como “inválidas y legalmente inaplicables”. Asimismo, expusieron una mordaz acusación contra la administración de Trump y los fracasos de un Congreso dominado por el Partido Republicano para hacerlo responsable, en un esfuerzo por verlos encarcelados.

“A pesar de todo lo que hay que hacer para ayudar a nuestro país, usted está a punto de paralizar el Congreso para perseguir un proceso raramente utilizado y diseñado literalmente para que nos encarcelen”, escribieron.

Señalaron que “no es” la salida a los males de Estados Unidos, y que se defenderán “enérgicamente”.

open image in gallery Entre las miles de imágenes sin fecha divulgadas por el Departamento de Justicia se encuentran varias fotografías del expresidente Bill Clinton con Epstein ( Department of Justice )

Los Clinton también señalan que ya han proporcionado a Comer declaraciones juradas que también fueron facilitadas a funcionarios de las fuerzas del orden a los que también había citado, pero a los que había excusado de testificar “sin que ninguno de ellos le dijera ni una sola palabra”, escribieron.

La carta, de ocho páginas, denuncia el plan antiinmigración del gobierno republicano y sus amenazas a la atención médica, y acusa a Comer de esforzarse más por mantenerlos en desacato que por investigar los delitos de Epstein y las supuestas omisiones del gobierno a la hora de exigirles responsabilidades a él y a otros.

“Hemos intentado darles la poca información que tenemos. Lo hemos hecho porque los crímenes del Sr. Epstein fueron horribles”, escribieron. Manifestaron que si el gobierno no hizo todo lo que pudo para investigar y “perseguir estos delitos, por la razón que sea, ese debe ser el foco de su trabajo”.

open image in gallery El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, afirma que tiene la intención de acusar a los Clinton de desacato al Congreso por negarse a comparecer ante su comité, liderado por los republicanos ( AP )

Los Clinton dijeron que anticipaban que los republicanos de la Cámara de Representantes seguirían “publicando fotos irrelevantes”, de hace décadas, que esperan que les “avergüencen”. El comentario hace referencia a los últimos lotes de documentos publicados por el Departamento de Justicia, que incluyeron imágenes del expresidente con Epstein y otras personas y sobre las que la Casa Blanca y los aliados de Trump se abalanzaron de inmediato.

Los Clinton nunca han sido acusados de delitos relacionados con Epstein, y la inclusión del nombre o de imágenes de alguien en expedientes relacionados con los casos contra él no implica lo contrario.

“Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero no es sobre Bill Clinton. Nunca ha sido y nunca será”, declaró el mes pasado Ángel Ureña, jefe adjunto de gabinete de Clinton.

“Aquí hay dos tipos de personas. El primer grupo no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus delitos salieran a la luz”, añadió. “El segundo grupo siguió relacionándose con él después. Estamos en el primero. Ninguna evasiva por parte de la gente del segundo grupo lo cambiará”.

Tras meses de presión pública para que Trump firmara su divulgación, el Departamento de Justicia comenzó a publicar miles de imágenes y documentos de las investigaciones sobre Epstein y Maxwell.

Las primeras rondas de documentos, largamente esperadas, incluyen vastas bibliotecas de imágenes y fotografías escabrosas de figuras de alto nivel, pero no han arrojado luz sobre los delitos de Epstein ni sus conexiones con poderosas figuras acusadas de explotar y abusar de niñas.

Las divulgaciones relacionadas con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein incluyen cientos de fotografías sin fecha, así como imágenes y expedientes de casos muy redactados.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ha incumplido los plazos fijados por el Congreso para la publicación completa de esos materiales, lo que ha suscitado advertencias de legisladores demócratas y algunos republicanos de que no se descarta emprender acciones legales.

Se han publicado aproximadamente 12.000 documentos que contienen 125.000 páginas, y es posible que aún queden por publicar más de dos millones de archivos, según informaron los abogados del Gobierno en un escrito presentado ante un tribunal federal la semana pasada.

El Departamento de Justicia no ha publicado ningún documento desde el 23 de diciembre, a pesar de que la fecha límite era el 19 de diciembre.