Tribunal rechaza solicitud de nombrar observador para los archivos de Epstein

El juez a cargo del caso penal contra Ghislaine Maxwell sostuvo el miércoles que dos congresistas carecen de base legal para intervenir y presionar por el nombramiento de un supervisor designado por el tribunal que garantice el cumplimiento por parte del gobierno de una nueva ley que ordena la divulgación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

No obstante, el juez Paul A. Engelmayer señaló que los legisladores pueden presentar una demanda civil o recurrir a los mecanismos de supervisión propios del Congreso para mejorar la supervisión.

Los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, fueron copatrocinadores de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, promulgada por el presidente Donald Trump en noviembre. La ley exige la divulgación pública de documentos vinculados a las investigaciones por tráfico sexual del fallecido financiero Epstein y de Ghislaine Maxwell, su confidente durante años.

Engelmayer coincidió en gran medida con la postura del Departamento de Justicia, que sostuvo que el tribunal no tiene autoridad para acelerar la publicación de esos documentos. Los congresistas habían solicitado al juez que designara un monitor independiente para asegurar la divulgación inmediata de más de dos millones de documentos identificados como materiales de investigación. Khanna y Massie argumentaron que la demora en la publicación viola la ley y ha provocado un “trauma serio a los sobrevivientes”.

( AP foto/Jon Elswick )

Un mes después de que el plazo para que los materiales se hicieran públicos hubiera pasado, solo se han hecho públicos unos 12.000 documentos. El departamento ha dicho que la difusión de los archivos se retrasó por la necesidad de tachar ciertos nombres para proteger la identidad de las víctimas.

Engelmayer declaró que las preguntas planteadas por Khanna y Massie sobre si el departamento estaba cumpliendo con la ley eran "indudablemente importantes y oportunas". Pero, dijo, la forma en que estaban tratando de intervenir no estaba permitida.

El juez, que heredó el caso Maxwell después de que el juez original fuera nombrado para un tribunal de apelaciones, dictaminó que no tiene autoridad para supervisar el cumplimiento del departamento con la nueva ley, y que Massie y Khanna no tienen derecho legal para inmiscuirse en el caso.

Engelmayer destacó que ha recibido cartas y correos electrónicos de sobrevivientes de abuso de Epstein en apoyo de la solicitud de los legisladores para el nombramiento de un supervisor neutral.

"Estos expresan preocupación de que el Departamento de Justicia de otra manera no cumplirá con la Ley", escribió el juez, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.

El departamento "solo ha ofrecido promesas huecas a las víctimas" y "no nos está tratando con la deferencia que merecemos", escribieron los sobrevivientes, según Engelmayer.

Maxwell está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años después de su condena por tráfico sexual en diciembre de 2021. Recientemente solicitó al tribunal federal su liberación, manteniendo que ha surgido nueva información que justifica su liberación. Un jurado encontró que había ayudado a reclutar niñas para que Epstein abusara de ellas durante el último cuarto de siglo y que también había participado en algunos de los abusos.

Epstein murió en una cárcel federal en Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. La muerte fue declarada un suicidio.