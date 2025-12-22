Legisladores buscan declarar en desacato a Pam Bondi por difundir parcialmente los archivos de Epstein

El representante republicano Thomas Massie y el representante demócrata Ro Khanna vuelven a unirse para garantizar la publicación de los archivos de Epstein, esta vez presionando a la fiscal general Pam Bondi para que cumpla su legislación o se enfrente a cargos por desacato al Congreso.

Massie y Khanna, que copatrocinaron la Epstein Files Transparency Act (Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein), dijeron el domingo que estaban en proceso de redactar un “desacato inherente” contra Bondi y de crear una coalición bipartidista en la Cámara de Representantes para castigarla por no hacer públicos los archivos completos antes de la fecha límite del 19 de diciembre.

“Todd Blanche es la cara de esto, pero en realidad es la Fiscalía General, Pam Bondi, la responsable”, dijo Massie al programa Face the Nation de la CBS. “La forma más rápida, y creo que la más expeditiva, de conseguir justicia para estas víctimas es interponer un desacato inherente contra Pam Bondi”.

El desacato inherente es una facultad del Congreso que permite a los legisladores detener y retener a personas hasta que cumplan una citación del Congreso o castigarlas por obstruir investigaciones. Se trata de un poder de autoaplicación que otorga al Congreso la capacidad de eludir el típico proceso judicial civil o penal.

La oficina de Bondi publicó cientos de miles de páginas de documentos redactados en los archivos de Epstein el viernes para cumplir con el plazo de la ley. Sin embargo, se trataba solo de una divulgación parcial de los materiales en posesión del Departamento de Justicia, lo que posiblemente desafía el lenguaje de la ley. Funcionarios del Gobierno de Trump aseguran que darían a conocer más información de los archivos en una fecha posterior.

open image in gallery El departamento de la fiscal general Pam Bondi dijo que necesitaba más tiempo para redactar información sensible en los archivos de Epstein y que publicaría más documentos en las próximas semanas, lo que enfureció a los legisladores. ( Getty )

El Departamento de Justicia dijo que solo podía hacer públicos los expedientes por lotes, ya que requerían redacciones para proteger a los supervivientes, la integridad de los litigios en curso, la seguridad nacional y omitir detalles de abusos físicos o sexuales.

Sin embargo, Massie dijo que la decisión del departamento de publicar solo algunos ahora y otros más tarde era una “postura muy preocupante”.

Khanna calificó de “cachetada en la cara” a los supervivientes y afirma que uno de ellos vio su nombre publicado accidentalmente, pero la información sobre las personas que abusaron de ella permaneció en el DOJ.

Los legisladores dijeron a CBS que su medida de desacato solo tendría que ser aprobada en la Cámara para entrar en vigor y multaría a Bondi cada día que el resto de los archivos de Epstein no fueran publicados. Khanna dijo a The Washington Post que probablemente darían al fiscal general un periodo de gracia de 30 días antes de aplicar el castigo.

open image in gallery Massie (centro) se separó de los republicanos para copatrocinar con Khanna (izquierda) la Epstein Files Transparency Act ( Heather Diehl/Getty Images )

No está claro cuánto apoyo podrían conseguir Massie y Khanna en la Cámara para aprobar la medida.

Blanche, el fiscal general adjunto, declaró al programa Meet the Press de NBC News que no se está tomando en serio las amenazas de los legisladores e insistió en que el Departamento de Justicia estaba haciendo “todo lo que se supone que debemos hacer para cumplir esta ley”.

En el Senado, el líder de la minoría, Chuck Schumer, dijo el lunes por la mañana que presentaría una resolución para que el Senado iniciara acciones legales contra el departamento por “su flagrante desprecio de la ley”.

Pero el senador demócrata Tim Kaine indicó que cualquier castigo contra Bondi era “prematuro”.

Traducción de Olivia Gorsin