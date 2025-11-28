El director de La Era de la Divulgación, un nuevo documental que se autoproclama revelador de un encubrimiento gubernamental durante décadas de inteligencia no humana, sugirió que el presidente de EE. UU. podría confirmar pronto la existencia de extraterrestres.

Dan Farah, el director de la película, la cual llega a cines selectos y a Amazon Prime el viernes, dijo a la revista Entertainment Weekly que era posible que el presidente de EE. UU. pronto revelara que los humanos no están solos.

“Creo que es solo cuestión de tiempo: tras el estreno de esta película, un presidente en ejercicio subirá al podio y dirá al mundo: ‘No estamos solos en el universo’”, declaró Farah a la publicación. Continuó: “Es el momento más significativo que puede tener un líder”. The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Según la descripción de la película, Farah habló con 34 miembros del gobierno de EE. UU., incluidos militares y funcionarios de inteligencia, sobre un “encubrimiento mundial de 80 años de vida inteligente no humana y una guerra secreta entre las principales naciones para aplicar ingeniería inversa a la tecnología avanzada de origen no humano”.

Fuentes como el secretario de Estado Marco Rubio, la senadora demócrata por Nueva York Kirsten Gillibrand y el ex director de Inteligencia Nacional James Clapper hablan en el largometraje sobre el trabajo del Gobierno con los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), el término formal para referirse a los ovnis.

El director de un nuevo documental sobre la vida inteligente no humana cree que el presidente de EE. UU. pronto revelará que los humanos no están solos en el universo ( Getty Images )

“Los FANI son reales, están aquí y no son humanos”, afirma en el tráiler un antiguo alto cargo de la CIA.

Desde que terminó el documental, Farah dijo al medio que había conocido, por “personas que [trabajaban en su] película y fuentes fuera de ella”, que Trump “[era] consciente de los hechos básicos y [tenía] a su equipo tratando de reunir toda la información necesaria para establecer un curso de acción rápidamente”.

“Sé que la película está en el radar del presidente Trump al cien por ciento, y él dijo en campaña que tenía la intención de desclasificar lo que el Gobierno sabe sobre este tema”, agregó.

Dan Farah, el director del documental 'La Era de la Divulgación' que estará disponible en cines selectos y en 'streaming' en Amazon Prime el viernes ( Getty Images )

Antes de volver a la Casa Blanca, Trump habló de la posibilidad de vida extraterrestre durante varias entrevistas.

En julio de 2024, Trump le dijo al influencer Logan Paul que no era un “creyente”. Y expresó: “Probablemente, no puedo decir que lo sea. Pero me he reunido con gente seria que dice que ha visto cosas muy extrañas volando por ahí”.

Meses después, en septiembre de 2024, cuando el conductor de pódcast Lex Fridman le preguntó al presidente si presionaría para que se publicaran más imágenes de los FANI, Trump respondió: “Haré todo lo posible. Me encantaría hacerlo. Tengo que hacerlo”.

Al mes siguiente, Trump discutió la idea de vida inteligente más allá de la Tierra con el presentador de pódcast Joe Rogan, diciendo que el tema “nunca [había sido lo suyo]”. Cuando Rogan le preguntó qué pensaba sobre la existencia de vida extraterrestre, Trump dijo: “No hay razón para no pensar que Marte y todos estos planetas tengan vida”.

El Congreso también ha celebrado múltiples reuniones sobre los FANI. En septiembre, la diputada republicana de Florida Anna Paulina Luna, que preside el Grupo de Trabajo de la Cámara de Representantes sobre la Desclasificación de Secretos Federales, pidió una mayor transparencia sobre el tema.

“El pueblo estadounidense merece la máxima transparencia por parte del Gobierno federal en lo que respecta a los avistamientos, adquisiciones y exámenes de los FANI y a si suponen una amenaza potencial para la seguridad de los estadounidenses”, declaró. Luna se suma a otros congresistas que han llamado a “correr la cortina” sobre las investigaciones del Gobierno en materia de FANI.

Farah declaró a Entertainment Weekly que espera que el estreno de la película lleve al Gobierno a hacer público todo lo que pueda sobre los FANI y la vida inteligente no humana.

“Durante demasiado tiempo se ha mentido descaradamente al público, se le ha mantenido en la oscuridad y se le ha engañado con una campaña de desinformación realmente sofisticada”, afirmó, y continuó: “Y creo que ahora estamos en un punto de inflexión en el que no solo el público merece saber la verdad, sino que es realmente esencial que se sepa, porque nunca ha habido tanto en juego. Y lo que está en juego no solo afecta a todos en EE. UU., sino a todos en el mundo”.

Traducción de Sara Pignatiello