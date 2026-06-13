Lo que la creciente curiosidad por los ovnis podría significar para las religiones

En la cinta “Disclosure Day”, que se estrenó el viernes, Steven Spielberg invita una vez más al público a reflexionar sobre la existencia de vida extraterrestre, y las implicaciones que eso tendría para la religión en la Tierra.

Pero últimamente, Spielberg no es el único que ha acaparado titulares sobre ovnis y la posibilidad de que haya vida en otros planetas.

Lo que antes se consideraba marginal o conspirativo ha aparecido en los últimos meses en diversas partes, desde la Casa Blanca hasta la Iglesia católica, a medida que la fascinación pública por los fenómenos anómalos no identificados —FANI, en español, o UAP, en inglés—, como ahora los denomina el gobierno estadounidense, se vuelve más generalizada.

En mayo, el Pentágono hizo públicos grandes cantidades de archivos sobre ovnis con muy poco contexto, y dejó a los curiosos la tarea de elaborar sus propias interpretaciones. Esto ocurrió apenas unas semanas después de que el expresidente Barack Obama desatara un frenesí mediático al expresar sin ambigüedad en una entrevista que los extraterrestres son reales, aunque posteriormente matizó esa postura.

“Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que exista vida allá afuera”, publicó en redes sociales el expresidente, quien realizó una visita sorpresa al escenario de filmación de “Disclosure Day”. “Yo no vi ninguna prueba durante mi presidencia de que los extraterrestres se hayan puesto en contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

Algunos creyentes religiosos y algunos no creyentes sostienen que la existencia de vida en otros planetas podría socavar muchas religiones, ya que complicaría la afirmación de que los humanos somos únicos. No obstante, otros argumentan lo contrario.

“La creencia en los ovnis es, sin duda, una de las mejores cosas que le han ocurrido a la religión en mucho tiempo”, dijo Diana Walsh Pasulka, académica experta en religión de la Universidad de Carolina del Norte, en Wilmington. “Es un golpe para la visión del mundo secular y materialista”.

Una confluencia entre extraterrestres, demonios y católicos

Incluso si el extenso interés por los ovnis refuerza la idea de un universo encantado, algunos creyentes de religiones como el cristianismo piensan que son algo de lo que hay que desconfiar.

“No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”, expresó el vicepresidente JD Vance —quien se convirtió al catolicismo— en una entrevista reciente para un podcast.

Esa opinión fue compartida por monseñor Stephen Rossetti, quien fuera exorcista de la arquidiócesis de Washington. La semana pasada fue destituido por el arzobispo, quien manifestó que las declaraciones de Rossetti “socavan gravemente” la doctrina católica sobre los demonios y el diablo.

“Es mi creencia personal que probablemente muchos, si no es que la mayoría de estos avistamientos de ovnis, son en realidad de demonios”, expresó Rossetti en un video publicado el 29 de mayo en su página de Facebook. “Los extraterrestres —si es que existen los extraterrestres— no poseen a las personas”.

A Christopher Baglow, quien dirige una iniciativa sobre ciencia y religión en la Universidad de Notre Dame, le sorprendió el despido, dado que Rosetti dejó claro en el video que expresaba su opinión personal. Baglow especuló que podría haber otros factores detrás de la decisión.

“Pido perdón por cualquier falta de fidelidad a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia”, expresó Rosetti en un comunicado en línea.

A pesar de las afirmaciones de Vance y Rosetti sobre demonios, Baglow sostiene que desde hace mucho tiempo la Iglesia católica ha estado abierta a la posibilidad de que exista vida extraterrestre. “Los teólogos han especulado sobre esto durante siglos, y la Iglesia nunca ha enseñado nada en un sentido u otro”, expuso.

Durante un encuentro con estudiantes de astronomía el año pasado en el Vaticano, el papa León XIV habló sobre la “luz ancestral de galaxias distantes” y la “alegría misteriosa” que provoca el estudio del espacio exterior. Algunos interpretaron estas declaraciones como una especulación tácita sobre la posibilidad de que haya vida en otros planetas.

Extraterrestres antiguos y nuevos

En cierto sentido, la idea de que seres de otro mundo vienen a la Tierra se remonta a milenios atrás.

“La gente lo llamaba la pluralidad de mundos. Así que, incluso en la época de Sócrates y Aristóteles, había filósofos griegos que hablaban de seres en otros planetas y otras estrellas”, expuso Walsh Pasulka.

Pero no fue sino hasta después de 1945 que comenzaron a desarrollarse las concepciones modernas de los ovnis, según Jeffrey Kripal, historiador de religiones de la Universidad Rice. “El platillo volador, el extraterrestre y el ovni. Definitivamente es una narrativa de invasión de la Guerra Fría”, señaló.

Esa narrativa explica por qué a menudo se tiene la impresión de que los FANI son hostiles hacia los humanos. Pero también ha evolucionado con el tiempo, y ha llevado a la formación de algunas religiones —como la Cienciología, que cuenta con muchas celebridades de Hollywood entre sus seguidores— que consideran que los alienígenas son buenos o incluso parte de un plan divino. Por ejemplo, algunos seguidores de la Nación del Islam, una organización sociopolítica y religiosa iniciada en Estados Unidos, creen que su fundador inaugurará un regreso apocalíptico a la Tierra en una nave espacial.

Por otra parte, el Movimiento Raëliano Internacional, también conocido como raëlismo, es una religión ovni fundada en Francia en la década de 1970. Todavía se practica hoy en día, y tiene su mayor número de seguidores en algunas partes de Asia, África y Canadá, según Susan Palmer, socióloga que estudia los nuevos movimientos religiosos en la Universidad Concordia de Montreal.

Su fundador, Raël, dice ser descendiente directo de Yahvé, a quien dice haber visitado en el planeta Elohim en 1975. El raëlismo sostiene que Buda, Jesús y Mahoma son híbridos de humanos y extraterrestres, además de ser medios hermanos del mismo Raël.

De los grupos que ha estudiado, Palmer argumentó que el raëlismo es el que muestra mayor simpatía hacia los ovnis. “No les interesan las guerras extraterrestres”, agregó.

Algunos creen que ese sentimiento podría estar en aumento.

Kripal, quien dirige el Centro para lo Imposible —la colección de archivos de la Universidad Rice sobre experiencias paranormales documentadas— percibe una apertura creciente hacia conversaciones sobre la existencia de ovnis y la posibilidad de que no sean hostiles.

“Hay personas que relatan estas experiencias o encuentros con entidades, y son (personas) profundamente religiosas”, señaló. “Mis colegas en el ámbito académico están empezando realmente a escuchar (esto) con una actitud diferente”.

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La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.