El Pentágono publicó un segundo lote de archivos sobre ovnis que incluye fotos, videos y documentos desclasificados vinculados a presuntos avistamientos de fenómenos aéreos no identificados.

El nuevo material fue incorporado al sitio web oficial del Departamento de Defensa y, según informó el portavoz Sean Parnell el viernes, la plataforma ya superó las mil millones de visitas desde la primera publicación de archivos relacionados con los llamados “fenómenos anómalos no identificados” (UAP), realizada hace apenas dos semanas.

Además, Parnell aseguró que el Pentágono y otras agencias federales “trabajan activamente” en una nueva entrega de documentos, cuya publicación será anunciada “dentro de poco”.

Entre los archivos difundidos aparecen varios videos registrados durante los últimos seis años. Uno de los más llamativos fue grabado en octubre de 2022 dentro del área de operaciones del Comando Central de Estados Unidos y muestra un objeto con forma de cigarro o esfera desplazándose a gran velocidad sobre una carretera.

Otro video, fechado en febrero de 2023, aparentemente muestra a un avión de combate de la Fuerza Aérea estadounidense derribando un supuesto UAP sobre el lago Hurón.

La publicación también incluye un registro de cinco minutos titulado Aceleración instantánea de un UAP sirio, captado en 2021, como parte del nuevo paquete de material desclasificado divulgado por el Departamento de Defensa.

open image in gallery El Pentágono publicó otro lote de archivos desclasificados relacionados con “fenómenos anómalos no identificados”, incluida esta imagen tomada de un video de 2021 titulado ‘Aceleración instantánea de un UAP en Siria’ ( Departamento de Defensa )

El nuevo lote de archivos también incluye el informe de un oficial de inteligencia estadounidense que aseguró haber visto “dos grandes orbes iluminados” mientras viajaba en helicóptero a fines de 2025.

Según su relato, los objetos tenían forma ovalada, eran de color naranja con un centro blanco o amarillo y emitían luz en todas direcciones. Minutos después, tanto el oficial como los pilotos observaron que las esferas parecían desplazarse sobre varios aviones de combate que volaban cerca de la zona.

“Les comenté a los pilotos que parecía que las mismas esferas que habíamos visto estaban ahora ‘siguiendo’ a los cazas”, escribió el oficial en el informe. “También vimos orbes naranjas moviéndose hacia arriba y abajo alrededor de nosotros durante varios minutos, formando un triángulo bien definido antes de desaparecer”.

Tras el aterrizaje, el agente aseguró que habló brevemente con la tripulación. “Todos nos quedamos mudos después de lo que vimos”, concluye el documento.

Por otra parte, otro de los archivos publicados corresponde a un informe de 116 páginas sobre una serie de avistamientos e investigaciones registradas en Sandia, Nuevo México, entre 1948 y 1950.

De acuerdo con el Pentágono, el documento reúne “209 reportes de ‘esferas verdes’, ‘discos’ y ‘bolas de fuego’” detectados cerca de una base militar. Además, el Departamento de Defensa señaló que los testigos describieron fenómenos anómalos no identificados que “maniobraban, desaparecían repentinamente o incluso explotaban”.

Los documentos también incluyen investigaciones realizadas en esa época sobre restos de polvo de cobre hallados en algunas de las zonas donde se reportaron los avistamientos.

open image in gallery Esta imagen, tomada de un video que aparentemente muestra a un caza de la Fuerza Aérea de EE. UU. derribando un UAP sobre el lago Hurón, estuvo entre las decenas de nuevos archivos publicados el viernes por el Pentágono ( Departamento de Defensa )

Algunas de estas investigaciones ayudaron a impulsar el Proyecto Grudge, una iniciativa creada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1949 para analizar reportes de ovnis.

El nuevo paquete de archivos también incorpora grabaciones de audio de los astronautas del Apolo 12, la misión que llegó a la Luna en 1969. En esos registros, los tripulantes describen “destellos de luz” observados en la oscuridad mientras intentaban dormir durante el viaje.

Sin embargo, según el sitio web del Pentágono, la NASA concluyó que el fenómeno era “interno a la visión de los astronautas y no producto de una fuente de luz externa”.

La primera tanda de archivos, publicada el 8 de mayo, ya incluía varias fotografías de “fenómenos no identificados” captadas desde la superficie lunar por la tripulación del Apolo 12, además de la transcripción del informe posterior a la misión Apolo 11, en el que Buzz Aldrin relató una serie de observaciones “inusuales” realizadas durante el trayecto hacia la Luna.

El Pentágono comenzó a divulgar estos documentos tras una directiva del presidente Donald Trump y adelantó que continuará publicando material de manera gradual.

“Mientras gestiones anteriores no fueron transparentes sobre este tema, ahora, con estos nuevos documentos y videos, la gente podrá decidir por sí misma: ‘¿Qué demonios está pasando?’ ¡Diviértanse y disfrútenlo!”, escribió Trump en Truth Social después de la primera publicación de archivos.

Traducción de Leticia Zampedri