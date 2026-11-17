El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está tomando “muy en serio” una advertencia de los servicios de inteligencia sobre los presuntos planes de Irán para detonar una “bomba sucia” en Washington D. C., en un ataque dirigido contra su gobierno en el contexto de la guerra entre ambos países.

Durante su visita a Filipinas, el mandatario fue consultado sobre un informe de CNN que recoge las preocupaciones de siete funcionarios. En respuesta, Trump advirtió que, de confirmarse la información, Irán “pagará un precio como ningún otro país ha pagado jamás”. “Espero que no sea cierto, pero nos lo tomamos muy en serio porque están completamente locos”, añadió.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, rechazó las acusaciones y calificó el informe de “una narrativa mediática fabricada” en una publicación en X.

Mientras tanto, la noticia generó inquietud entre los estadounidenses, muchos de los cuales recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación ante la posibilidad de un ataque. Algunos incluso plantearon la idea de abandonar la capital. “Voy a reservar el próximo vuelo a Atlanta y espero terminar en un buen silo”, escribió Saagar Enjeti, presentador de pódcast radicado en Washington D. C.

open image in gallery El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos está tomando “muy en serio” un informe en el que funcionarios de inteligencia advierten que Irán podría detonar una bomba sucia en Washington D. C. ( AFP/Getty )

Otros usuarios pusieron en duda la fiabilidad de las fuentes citadas en el informe, mientras que algunos pidieron vigilar de cerca la posible amenaza y poner fin a la “misión” militar contra Irán.

Los funcionarios de inteligencia consultados por CNN señalaron que el presunto plan incluía detalles muy específicos sobre posibles ubicaciones y objetivos. Sin embargo, aclararon que no se trataba de una amenaza inminente, sino de una estrategia del régimen de Teherán para contar con distintas “opciones” en caso de que el conflicto se prolongara. Aun así, los servicios de inteligencia comenzaron a elaborar planes de contingencia como medida de precaución.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, había asegurado a The Independent que el gobierno estadounidense se mantiene “muy atento” a todas las posibles amenazas, aunque en este momento no existen amenazas creíbles para la seguridad nacional.

Otro funcionario estadounidense añadió: “Irán es un Estado fallido, más débil que nunca después de que Estados Unidos aniquilara su ejército, hundiera su flota naval y destruyera su infraestructura industrial de defensa. El presidente Trump y su equipo mantienen una postura firme: Irán jamás tendrá un arma nuclear con la que pueda amenazar al pueblo estadounidense y a nuestros aliados”.

open image in gallery Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos aseguran haber detectado un presunto plan iraní para perpetrar un atentado terrorista en la capital, aunque no están convencidos de que represente una “amenaza inminente” ( Getty )

The Independent también se puso en contacto con el Departamento de Defensa, que remitió la consulta a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, organismo que aún no se ha pronunciado sobre el asunto.

Una bomba sucia es un arma que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos. Aunque puede dispersar sustancias radiactivas en las inmediaciones del lugar de la detonación, la explosión en sí representa el mayor peligro inmediato para las personas que se encuentren cerca.

“Cualquier arma de este tipo está diseñada para sembrar el terror, no para realizar ataques de precisión, al igual que un atentado suicida”, explicó una fuente de inteligencia a CNN. “Puede provocar enfermedades graves y hacer que determinadas zonas queden inhabitables”.

Por su parte, la misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York afirmó en un comunicado que el país considera “ilegítimo” el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia y rechaza de manera categórica las acusaciones falsas y fabricadas que circulan al respecto.

Otra fuente consultada por CNN señaló que las comunicaciones iraníes interceptadas sugerían que Teherán ya habría almacenado materiales para fabricar explosivos en territorio estadounidense. Según esa versión, las autoridades iraníes podrían recurrir a personas que ya residan en Estados Unidos para llevar a cabo el presunto atentado.

open image in gallery Peatones iraníes cruzan la calle frente a un cartel contra Trump en la plaza Enghelab de Teherán, a principios de esta semana ( AFP/Getty )

Aunque los funcionarios de inteligencia discreparon sobre la gravedad del presunto plan terrorista, todos coincidieron en que, si bien la capacidad de Teherán para llevarlo a cabo no había aumentado, el régimen iraní tenía ahora mayores motivos para actuar como consecuencia de la Operación Furia Épica.

Otra de las preocupaciones de los funcionarios es la falta de consenso en el Congreso para renovar una disposición clave para la seguridad nacional: la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que permite a las autoridades estadounidenses interceptar llamadas telefónicas y mensajes de texto de ciudadanos extranjeros. Su renovación quedó estancada durante el verano boreal en medio de una controversia en torno a Bill Pulte, exdirector interino de Inteligencia Nacional.

Ante esta situación, el fiscal general, Todd Blanche; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el director de la CIA, John Ratcliffe, enviaron la semana pasada una carta a legisladores republicanos y demócratas para instarlos a renovar la legislación, considerada una herramienta eficaz para detectar y frustrar posibles atentados terroristas.

“En un contexto de crecientes amenazas, cualquier demora pondría en riesgo tanto la vida de los estadounidenses dentro del país como la de nuestras tropas desplegadas en el extranjero”, advirtieron los tres funcionarios.

Traducción de Leticia Zampedri