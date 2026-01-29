Trump utiliza a su “fan número uno” Nicki Minaj y Kevin O’Leary para promocionar las cuentas de ahorro para bebés

Un evento en la Casa Blanca para promover las cuentas de inversión para niños establecidas en virtud del paquete de gastos partidistas de la administración de Trump dio un giro extraño el miércoles cuando el presidente Donald Trump engatusó a un par de asistentes famosos para que lo acompañaran en el escenario.

Trump llevaba unos 25 minutos pronunciando un discurso divagante en el auditorio Mellon cuando empezó a mencionar los nombres de miembros destacados del público y a agradecerles su apoyo.

Después de saludar a gritos a un grupo de cargos públicos y candidatos políticos republicanos —entre ellos los senadores Marsha Blackburn y Ted Cruz, así como al fundador de AirBnb convertido en jefe de diseño de EE. UU., Joe Gebbia—, Trump vio entre el público al empresario de origen canadiense y estrella de Shark Tank Kevin O’Leary.

“Me cae bien Kevin O’Leary. ¿Dónde está Kevin? Por allí. Kevin es muy agradable. Está de acuerdo conmigo el 90 % del tiempo, pero cuando me apoya, me apoya bastante genial”, exclamó Trump antes de comentar cómo O’Leary había expresado interés en comprar las operaciones de TikTok en EE. UU., pero no había presentado la oferta más alta en ese acuerdo.

“Eres un artista, hombre de negocios [...] así que sé lo que haces, después de haber hecho El aprendiz, te veo en la televisión, tienes lo que se necesita, ¿verdad?”.

Tras elogiar a la actriz de Curb Your Enthusiasm Cheryl Hines, esposa del secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., Trump dirigió su atención a la rapera Nicki Minaj.

open image in gallery La rapera Nicki Minaj ha sido una firme defensora de Trump en los últimos meses y lo acompañó en el escenario durante su discurso sobre sus nuevas cuentas para bebés. ( Getty Images )

El presidente llenó de cumplidos a Minaj, quien se convirtió en 2024 en la primera rapera en tener dos canciones certificadas como Diamante por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, y dijo era “la mejor” rapera y la “más exitosa de la historia”, al tiempo que la elogió por supuestamente “invertir cientos de miles de dólares” en las “cuentas de Trump”. El plan beneficiará a los niños nacidos entre el 1.º de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, cada uno de los cuales recibirá mil dólares del gobierno federal que se invertirán y mantendrán hasta que los niños cumplan 18 años.

“Nicki gana mucho dinero y está tomando la iniciativa con generosidad. Está invirtiendo cientos de miles de dólares en cuentas de Trump para apoyar a los niños y, en realidad, a los hijos de sus increíbles fans”, afirmó.

La artista originaria de Trinidad, que ha admitido haber llegado a Estados Unidos de forma ilegal pero que ahora, según los informes, tiene la tarjeta de residencia (green card), se ha relacionado con la administración de Trump en los últimos meses desde que se destapó como partidaria del presidente.

Trump señaló que Minaj ha sido “una gran partidaria de Trump y una fan de Trump” que ha recibido “un poco de críticas en ocasiones” por parte de sus fans, pero que, no obstante, ha seguido siendo “una partidaria increíble”.

A continuación, pidió a Minaj y O’Leary que lo acompañaran en el escenario mientras comentaba que Minaj los había estado “apoyando todo el tiempo”.

open image in gallery La estrella de Shark Tank Kevin O’Leary también subió al escenario para hablar de economía ( AFP via Getty Images )

Vestida con un abrigo blanco con adornos de piel, Minaj dijo que no sabía muy bien qué decir, pero se declaró la “fan número 1” de Trump, además de prometer que su apoyo a él “no iba a cambiar”.

“Y el odio o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto. En realidad me motiva a apoyarlo más, y nos va a motivar a todos a apoyarlo más”, afirmó. Además, manifestó: “No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo y ya saben, las campañas de desprestigio, no van a funcionar. ¿OK?”.

La rapera añadió que “Dios protege” a Trump.

O’Leary, que en 2017 hizo campaña sin éxito para liderar el Partido Conservador de Canadá, dijo que quería dar las gracias a Trump “en nombre de todos los empresarios de Estados Unidos” porque “creamos el 72 % de los empleos (...) y lo único que nos importa es la política”.

“Nos encanta la política. Política empresarial favorable. Y estas cuentas son fantásticas para la independencia y el apoyo”, afirmó.

Al terminar, Trump calificó el desvío de sus comentarios preparados como “un pequeño interludio” y bromeó diciendo que tener a las dos celebridades en el escenario era “mejor que subir a [el secretario del Tesoro] Scott Bessent”.