Hombre que atacó a Ilhan Omar es un “extremista de derecha” que odia a la comunidad somalí, según su hermano

El hombre acusado de atacar a la congresista Ilhan Omar durante una reunión en un ayuntamiento de Minnesota, EE. UU., el martes por la noche, es un “pedazo de m****a” con problemas de ira de larga data que ha estado obsesionado con la legisladora de origen somalí —y con la diáspora somalí en general— durante años, dijo su hermano menor a The Independent.

“No me sorprende en lo absoluto que esto haya ocurrido”, dijo el hermano de Anthony James Kazmierczak el miércoles por la mañana en una entrevista telefónica desde su casa en Carolina del Norte. Añadió: “Por desgracia, tanto él como mi madre son extremistas de derecha”.

Kazmierczak (55), residente de Minneapolis, es “simplemente una persona diferente a [él]”, según el hermano, que dijo haber estado distanciado de su hermano durante los últimos cuatro años. The Independent accedió a no nombrar al pariente, que dijo haber empezado a recibir amenazas de muerte.

“Yo creo que hay que ayudar a la gente. Él cree en culpar a la gente”, añadió el hermano de Kazmierczak (52).

Cuando se le preguntó si Kazmierczak había mencionado a Omar antes, el hermano respondió: “Oh, sí”, y dijo estar agradecido de que la legisladora demócrata nacida en Somalia —que huyó de su país devastado por la guerra cuando era niña y se convirtió en ciudadana estadounidense en el año 2000— no resultara herida de gravedad.

“Ha odiado a la comunidad somalí probablemente durante 20 años”, continuó el hermano de Kazmierczak, y agregó: “Hay una razón por la que no hablo con él: tiene mucha rabia, y no tengo ni idea de dónde viene. Siempre ha sido así. Ha estado entrando y saliendo de tratamientos desde que era un niño”.

open image in gallery Anthony Kazmierczak (55) fue acusado de agresión en tercer grado tras abalanzarse sobre la legisladora Ilhan Omar en una reunión municipal celebrada el martes por la noche en Minneapolis, Minnesota, EE. UU. ( Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin )

Durante el discurso que Omar dirigió anoche a un grupo de electores en la sede de la organización Urban League Twin Cities, Kazmierczak se levantó de repente y se abalanzó sobre la representante progresista cuando esta pedía la abolición de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), la agencia de deportación del país. En un video del extraño incidente, se ve a Kazmierczak rociando a Omar con una jeringuilla en la mano derecha con una sustancia maloliente no identificada.

Un guardia de seguridad abordó a Kazmierczak, que fue detenido por la policía y acusado de agresión en tercer grado. Omar, la primera somalí-estadounidense que ocupa un escaño en el Congreso del país, pidió una servilleta para limpiarse, pero declinó recibir más atención médica y siguió hablando ante el centenar de asistentes.

“Vamos a seguir hablando, solo denme 10 minutos. Por favor, no les den la atención que buscan”, dijo.

ICE ha sido objeto de críticas por sus violentas tácticas, que se saldaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, en el marco de una campaña de deportación en curso en Minneapolis que ha indignado a la población local y provocado protestas en todo el país.

El aterrador episodio provocó la indignación de políticos de ambos bandos, entre ellos la representante republicana Nancy Mace, que en una publicación en X se declaró “profundamente perturbada” al enterarse del ataque a Omar.

“Independientemente de lo mucho que discrepo de su retórica —y es bastante—, ningún funcionario electo debería sufrir agresiones físicas”, escribió Mace, y expresó: “Esto no es lo que somos”.

open image in gallery Omar declinó recibir atención médica y continuó hablando tras ser agredida en una reunión de ayuntamiento celebrada el martes por la noche, y dijo a los asistentes: “Por favor, no les den la atención que buscan”. Kazmierczak, al que se ve aquí siendo abordado por los guardias de seguridad, se enfrenta ahora a cargos por agresión ( AFP via Getty Images )

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, pidió el fin inmediato de la “retórica cruel, incendiaria y deshumanizadora” de los políticos de la derecha.

No obstante, cuando se le preguntó al presidente Donald Trump si había visto el video de la agresión de Omar, declaró a ABC News: “No. Creo que ella es un fraude. Realmente no pienso en eso. Probablemente se lo buscó, conociéndola”.

Omar fue agredida el día después de que se presentaran cargos federales contra un “motorista forajido” de Kansas, ciego de nacimiento, que presuntamente amenazó de muerte a Omar en las redes sociales.

Según los datos publicados esta semana por la Policía del Capitolio de EE. UU., encargada de proteger a los miembros del Congreso, las amenazas a funcionarios electos aumentaron por tercer año consecutivo: la Sección de Evaluación de Amenazas de la policía investigó 14.938 amenazas en 2025, frente a las 9.474 de 2024 y las 8.008 de 2023.

Omar (43) es denigrada públicamente con regularidad por Trump, quien afirma oponerse a sus ideas izquierdistas, tachando a la política de “socialista”, llamándola “repugnante” y exigiendo, en varias ocasiones, que sea destituida, encarcelada o deportada.

open image in gallery Omar es denigrada públicamente con regularidad por Trump, que afirma oponerse a sus ideas de izquierdas, y ha etiquetado a la política de 43 años de “socialista” ( Getty Images )

Trump también ha hecho recientemente afirmaciones descabelladas sobre el valor neto de decenas de millones de dólares de Omar, sugiriendo, sin pruebas, que ella obtuvo los fondos de forma poco ética.

Sin embargo, durante el Gobierno de Biden, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre las finanzas de Omar, pero abandonó el caso por falta de pruebas, según el periódico The New York Times.

Por su parte, Kazmierczak es un acérrimo partidario de Trump, según se desprende de un análisis de su actividad en Internet. Fue condenado por un delito grave de robo de automóvil en 1989, tiene numerosas detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y se ha declarado en quiebra en dos ocasiones, según los registros públicos.

Un vecino dijo al New York Post que Kazmierczak había estado “muy medicado” desde que un accidente automovilístico le había dañado la columna vertebral, y que desde entonces se le había diagnosticado párkinson; asimismo, lo describió como un “tipo bastante conservador”.

El vecino agregó que los problemas de salud habían dejado a Kazmierczak “físicamente muy limitado”.

Sin embargo, según su hermano, Kazmierczak “se queja a menudo del socialismo”, a pesar de que él mismo ha “engañado al sistema” para recibir sus propias prestaciones.

“Está loco”, declaró el hermano de Kazmierczak a The Independent, y concluyó: “Necesita ayuda, punto. En mi opinión, es un pedazo de m****a”.

Traducción de Sara Pignatiello