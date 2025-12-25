Nicki Minaj habría desactivado su cuenta de Instagram en medio de la indignación pública por su sorpresiva aparición en Turning Point USA durante el encuentro AmericaFest 2026, que se extendió por cuatro días.

El domingo, jornada de cierre de la conferencia conservadora, la rapera, de 43 años, compartió escenario con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, y habló sobre su reciente admiración por el presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance.

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción entre sus seguidores. Para el miércoles, su cuenta de Instagram mostraba el mensaje: “Lo sentimos, esta página no está disponible”. No obstante, varios usuarios recordaron que la artista de ‘Beez in the Trap’ ya había abandonado la plataforma con anterioridad, en octubre.

La cuenta de Minaj en X sigue activa.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Minaj en busca de comentarios.

open image in gallery Nicki Minaj recibió críticas tras aparecer de forma inesperada en la cumbre AmericaFest 2026 de Turning Point USA. Luego desactivó su cuenta de Instagram ( Getty Images )

open image in gallery En su intervención, Nicki Minaj calificó al expresidente Donald Trump como “apuesto” y “encantador” ( AP )

Durante su conversación con Kirk, la rapera ganadora del Grammy, conocida por “Starships”, elogió a Trump y lo describió como “apuesto” y “elegante”.

“Esta administración está llena de personas con corazón y alma, y me hacen sentir orgullosa”, afirmó Minaj. “Nuestro vicepresidente… bueno, los quiero a los dos. Ambos tienen una capacidad muy particular para conectar con la gente”.

La artista dijo sentirse cansada de que la “empujen” y señaló que expresar ideas distintas suele generar polémica porque, según sostuvo, “la gente ya no usa la cabeza”.

Kirk, quien asumió el liderazgo de Turning Point USA tras el asesinato de su esposo, agradeció a Minaj por su “valentía”, pese a la reacción negativa que enfrenta en la industria del entretenimiento por manifestar su apoyo a Trump.

“No lo noté”, respondió Minaj. “Ni siquiera lo pensamos”. Kirk respondió que no tenían tiempo para eso y que estaban enfocadas en construir. Minaj concluyó: “Somos las chicas cool”.

Su aparición generó una fuerte decepción entre sus seguidores, y varios sugirieron que su cambio de postura estuvo motivado por intereses económicos.

“Si necesitabas dinero, deberías haberlo dicho”, escribió un usuario en X.

“Tu carrera está acabada”, afirmó otro, mientras que un tercero agregó: “Elegiste el lado equivocado”.

open image in gallery Erika Kirk tomó el liderazgo de Turning Point USA después del asesinato de su esposo, Charlie Kirk, en septiembre ( AP )

La rapera nacida en Trinidad y Tobago, que en una ocasión cantó “Island girl, Donald Trump want me go home” (“Soy una chica isleña, y Donald Trump quiere mandarme de vuelta a casa”), en una frase interpretada de forma generalizada como una crítica al discurso del entonces presidente electo sobre la deportación de migrantes, había sido en el pasado una voz crítica de Trump.

En 2018, fue una de las varias celebridades que condenaron la política migratoria de tolerancia cero de Trump, que separó a más de 5.000 niños de sus familias en la frontera con México. En ese momento, compartió su propia experiencia al llegar a Estados Unidos a los cinco años y se describió a sí misma como una “inmigrante ilegal”.

“Esto me resulta aterrador. Por favor, detengan esto. ¿Pueden intentar imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños en este momento?”, escribió entonces en Instagram.

Traducción de Leticia Zampedri