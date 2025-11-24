Usha Vance habló tras haber sido vista sin su anillo de boda.

La segunda dama estaba visitando Camp Lejeune, un centro de entrenamiento militar en Jacksonville, Carolina del Norte, con la primera dama, Melania Trump, la semana pasada, cuando fue fotografiada sin su anillo de boda, lo que llevó a especular que su matrimonio con el vicepresidente J. D. Vance estaba en problemas.

Sin embargo, según un portavoz de la madre de tres hijos, a veces se le olvida usar su anillo debido a su ajetreada vida.

Usha es “madre de tres niños pequeños, que lava muchos platos, da muchos baños y a veces se le olvida su anillo”, declaró el portavoz a People.

La pareja se conoció cuando estudiaban juntos en la Facultad de Derecho de Yale y se casaron en 2014. Ambos tienen tres hijos: Ewan (8 años), Vivek (5) y Mirabel (3).

open image in gallery El portavoz de la segunda dama aseguró que es “una madre de tres niños pequeños, que lava muchos platos, da muchos baños y a veces se le olvida su anillo” ( Getty Images )

open image in gallery Usha fue vista sin su anillo de boda la semana pasada ( Getty Images )

Los rumores de los problemas matrimoniales entre el vicepresidente y su esposa comenzaron cuando J. D. dio un largo abrazo a Erika Kirk, viuda del activista político de derecha Charlie Kirk, el mes pasado.

En aquel momento, Kirk y J. D. se encontraban en un acto de Turning Point USA en el que Kirk presentó al vicepresidente en una parada de su gira en la Universidad de Mississippi, mientras hablaba de las similitudes entre J. D. y su difunto marido.

“Nadie reemplazará jamás a mi marido. Pero veo algunas similitudes de mi marido en J. D., en el vicepresidente J. D. Vance. Sí las veo. Y por eso me siento tan bendecida de poder presentarlo esta noche”, manifestó en el acto antes de abrazarlo y rodearle la nuca con la mano mientras él apoyaba las suyas en la cintura de Kirk.

Muchas personas desmenuzaron el abrazo en las redes sociales y argumentaron que era demasiado íntimo para una viuda reciente y un hombre casado.

En el mismo acto de Turning Point USA, J. D. también había suscitado comentarios sobre su matrimonio cuando dijo que esperaba que Usha, que fue criada y aún se considera hindú, se convirtiera al catolicismo.

“La mayoría de los domingos, Usha me acompaña a la iglesia. ¿Espero, eventualmente, que ella se conmueva de alguna manera por lo mismo que yo me conmoví en la iglesia? Sí, sinceramente, lo deseo, porque creo en el evangelio cristiano y espero que con el tiempo mi mujer llegue a verlo de la misma manera”, expresó.

Y agregó: “Pero si no pasa, entonces Dios dice que todo el mundo tiene libre albedrío y eso no me causa ningún problema”.