Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, destinó más de 445 millones de dólares a campañas republicanas de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, según un nuevo informe.

La millonaria inversión llega en un momento complicado para el Partido Republicano, que enfrenta encuestas poco favorables ante los comicios. Mientras tanto, los demócratas ganaron terreno en los sondeos a nivel nacional, en medio del descontento de la población por la guerra en Irán y el aumento del costo de vida.

Musk, una de las personas más ricas del mundo, estrechó sus vínculos con los republicanos en los últimos años. Incluso llegó a dirigir el programa DOGE de la administración Trump, antes de abandonar la Casa Blanca en medio de un enfrentamiento público con el presidente.

Pese a ese distanciamiento, el empresario continuó financiando campañas republicanas. Según Bloomberg, nuevos documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral revelaron que Musk aportó 77 millones de dólares a su comité de acción política, America PAC, tan solo durante la primera quincena de octubre. Con esa suma, sus contribuciones políticas en el actual ciclo electoral superaron los 445 millones de dólares.

Además, destinó 71 millones de dólares a respaldar a candidatos republicanos al Senado en Ohio, Michigan, Texas, Iowa y Maine.

open image in gallery Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, destinó más de 445 millones de dólares a campañas republicanas, según diversos informes ( Reuters )

En Texas, el comité de acción política de Musk destinó 33,1 millones de dólares a la contienda entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton.

Sin embargo, sus aportes a esa campaña serían mucho mayores. Teddy Schleifer, periodista de The New York Times, compartió en X documentos que muestran que Musk donó 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund (SLF) en septiembre. Según los registros, ese fondo transfirió posteriormente la misma cantidad a un comité de acción política de Texas vinculado a Paxton.

De acuerdo con esa documentación, Musk destinó alrededor de 181 millones de dólares a la contienda desde el 11 de septiembre.

Por su parte, Donald Trump también respaldó la candidatura de Paxton e incluso compartió escenario con el fiscal general de Texas a principios de octubre. Durante la campaña, el presidente también atacó a Talarico, a quien acusó de ser vegano, pese a que el demócrata aseguró que come carne. Además, se burló de su apellido al llamarlo “James ‘Talafreako’”.

A pesar de los cuantiosos aportes de Musk y del respaldo de Trump a distintos candidatos, los republicanos siguen enfrentando un panorama electoral complicado. De hecho, varias encuestas muestran resultados poco favorables para el partido de cara a las elecciones de medio término.

open image in gallery Musk donó 158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, que luego transfirió la misma cantidad a un comité de acción política de Texas vinculado a Ken Paxton (en la imagen) ( AFP/Getty )

Una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que el 66 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Donald Trump como presidente, frente a un 33 % que la aprueba. El sondeo, realizado entre el 9 y el 13 de octubre entre 2.545 personas, también mostró que el 59 % prefería que los demócratas controlaran el Congreso para ejercer de contrapeso al mandatario.

Además, los demócratas generan mayor confianza a la hora de abordar el costo de vida: el 38 % de los encuestados confía más en ese partido, frente al 24 % que prefiere a los republicanos.

El descontento también se refleja en la política exterior. Según una encuesta de CNN y SSRS realizada a mediados de septiembre, el 70 % de los participantes consideró que la guerra con Irán había perjudicado a Estados Unidos, mientras que el 76 % opinó que el conflicto no había valido la pena debido a la pérdida de vidas estadounidenses y a la presión que ejerció sobre el Gobierno.

Traducción de Leticia Zampedri