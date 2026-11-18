El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, consideró que el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, dijo “una auténtica estupidez” al plantear ante los aliados de Ucrania en la OTAN que Kiev debería limitar sus ataques contra Rusia.

Desde la perspectiva de un aliado de Moscú, lo más estúpido fue que, sin querer, dejó al descubierto una realidad: Ucrania está ganando la guerra.

En el Pentágono crece la preocupación por el rumbo que está tomando el conflicto. Tal como Colby les transmitió a los responsables de Defensa de la OTAN, el Gobierno estadounidense pretende que las líneas del frente se mantengan donde están.

Washington no quiere que Ucrania gane la guerra. Pero, mientras buena parte del puente de Kerch yacía en el mar tras ser destruida por misiles ucranianos, Colby y sus colegas pudieron hacerse una idea de cómo Kiev podría alcanzar la victoria.

open image in gallery Imágenes comparativas del puente de Kerch, en Crimea, en 2022 (arriba) y tras sufrir daños en un ataque el 17 de noviembre ( AFP/Getty )

El puente de Kerch es mucho más que una conexión simbólica entre la península de Crimea, anexada de forma ilegal, y la Rusia continental. Es una arteria vital para el abastecimiento de combustible, municiones y tropas, así como para las comunicaciones de las fuerzas rusas que operan en la región ucraniana del Donbás y otros territorios.

Crimea, invadida en 2014, ha sido durante más de un año el centro de una discreta campaña militar ucraniana. Con sus armas de mediano alcance, Kiev ha logrado neutralizar las operaciones de la Armada rusa en el puerto de Sebastopol, destruir sus sistemas de defensa antiaérea, mantener bajo constante presión la carretera costera que conduce a Rostov del Don y obligar a las fuerzas rusas a dispersar sus centros de mando y control, conocidos como C2.

Para estas operaciones, Ucrania ha recurrido al sistema estadounidense de comunicaciones satelitales Starlink y a su versión militar, Starshield. No es casualidad que Estados Unidos haya limitado la velocidad a la que pueden operar estas terminales, ya que buena parte de la capacidad ofensiva de Ucrania depende de su uso en misiles. Poco importa si la decisión fue de Elon Musk, responsable de Starlink, o del propio Trump: en la práctica, estas restricciones sirven para proteger los centros de mando y control rusos.

“Crimea es fundamental. Si Ucrania logra doblegar a los rusos allí, toda la invasión rusa se derrumbará”, declaró un alto funcionario militar ucraniano a The Independent. Pero, para provocar ese colapso, no basta con actuar en la península: Ucrania necesita atacar objetivos en el interior del territorio ruso.

open image in gallery Vista aérea captada por un dron del puente dañado sobre el estrecho de Kerch ( Reuters )

En los últimos 18 meses, la campaña ucraniana para reducir la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, forzar el cierre de sus aeropuertos y alejar sus bombarderos de largo alcance ha dado resultados. En distintas partes del país, los ciudadanos rusos deben hacer fila para conseguir combustible. Esto no solo aumenta la presión sobre Crimea, sino que también hace que a Rusia le resulte cada vez más difícil matar ucranianos.

Para Washington, como dejó claro Colby esta semana, eso es ir demasiado lejos. Por eso, desde el Gobierno estadounidense exigen que Ucrania renuncie a una estrategia que podría darle la victoria y acepte, en cambio, lo que los negociadores de Estados Unidos y Rusia han intentado vender como una solución: la rendición de Kiev y la pérdida del este de Ucrania a manos de las fuerzas invasoras de Moscú.

“Si bien el debate público se centra en la espectacularidad de los ataques de largo alcance diseñados para causar daño a la población rusa, nuestra evaluación es que estas ofensivas no han sido eficaces para poner fin a la guerra ni han contribuido a frenar el avance de Rusia en el frente”, declaró Colby.

“Es más, estos ataques, sobre todo los dirigidos contra infraestructura civil, como [la plataforma rusa de comercio electrónico] Wildberries, probablemente hayan reforzado la determinación de la población rusa y la disposición del Kremlin a intensificar el conflicto. Además, es importante señalar que Moscú bien podría tener una ventaja en lo que respecta a los ataques de largo alcance”, agregó.

open image in gallery Colby escucha a Volodímir Zelenski durante su intervención por videoconferencia el martes en la sede de la OTAN ( Getty )

Esto es un disparate. Puede que sea una “estupidez”, como dijo Pistorius, pero es mucho peor que eso.

“En lugar de criticar eso, deberíamos denunciar los ataques terroristas que se producen día y noche contra la infraestructura civil de energía, agua y calefacción en Ucrania”, afirmó el ministro alemán.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, se sumó a las críticas de Pistorius con un tono igual de mordaz. Según explicó, los ataques ucranianos de largo alcance “han contribuido a debilitar la maquinaria de guerra de Putin, ganar tiempo y salvar vidas”.

Sin embargo, ninguno de los dos se refirió a lo que podría significar para el curso de la guerra que Ucrania haya logrado desarrollar misiles de largo alcance de bajo costo y gran eficacia, así como drones de navegación autónoma, y utilizarlos contra Rusia. Si Kiev mantiene esta ofensiva, las fuerzas rusas podrían terminar por colapsar en Ucrania y Putin podría correr la misma suerte que Saddam Hussein o Muamar Gadafi, aunque a manos de sus propios ciudadanos.

Todo el discurso de Colby giró en torno a la defensa de Ucrania, no a su capacidad de llevar la guerra al propio territorio ruso. “Una defensa ucraniana eficaz, basada en una estrategia de negación, reduce de forma considerable las ventajas que Moscú puede obtener al prolongar la guerra”, afirmó. “Las fuerzas ucranianas han mantenido una sólida defensa”.

open image in gallery Automovilistas hacen fila en una estación de servicio de Rosneft en Moscú en agosto. Las autoridades rusas reconocieron que algunas regiones enfrentan una escasez de gasolina ( AFP/Getty )

Pero impedir que el enemigo avance no es lo mismo que pasar a la ofensiva. Colby insiste en que esta estrategia ayudará a “crear las condiciones para poner fin a la guerra”. Y no le falta razón, siempre y cuando esas condiciones sean las que dicte Moscú.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha favorecido a Rusia en cada etapa del conflicto. Por eso, la insistencia de Colby en que Ucrania reduzca su capacidad ofensiva para facilitar una victoria rusa parece indicar que Putin le ha pedido al Gobierno estadounidense que intervenga para garantizar la supervivencia del Kremlin.

Quizá sea una coincidencia que el Reino Unido haya anunciado hace poco la entrega de 1.000 misiles defensivos de corto alcance y sistemas de radar a Ucrania, como parte de un paquete de ayuda para afrontar el invierno valorado en 240 millones de libras esterlinas. Puede parecer una suma considerable, pero esos recursos no bastarían para proteger al país ni siquiera durante una semana frente a los cientos de misiles que recibe a diario.

Ucrania necesita armas ofensivas para ganar la guerra, no solo para sobrevivir y acabar por rendirse. Y en Washington lo saben.

Traducción de Leticia Zampedri