Agentes del FBI temen que el gobierno de Trump ordene incautar máquinas y papeletas electorales, según informe

A pocos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, algunos agentes del FBI temen recibir órdenes de investigar denuncias de fraude electoral sin pruebas sólidas y recurrir a medidas de dudosa legalidad, según un nuevo informe.

En particular, varios funcionarios actuales y antiguos de la agencia expresaron a MS NOW su preocupación por la posibilidad de que se les ordene confiscar boletas electorales o máquinas de votación. Ante este escenario, organizaciones defensoras de la integridad electoral comenzaron a coordinar esfuerzos para ofrecer orientación legal y ética a los agentes que pudieran recibir ese tipo de instrucciones.

Aunque la legislación estadounidense prohíbe la presencia de agentes armados en los centros de votación, algunos funcionarios temen que el Departamento de Justicia intente conseguir órdenes judiciales para acceder al material electoral.

La inquietud aumentó tras varias actuaciones de la administración Trump, entre ellas la incautación de boletas electorales por parte del FBI en el condado de Fulton, Georgia, a principios de este año. Aquella operación no derivó en cargos penales.

“Sin duda, es algo que me preocupa”, declaró a MS NOW un funcionario en activo que pidió mantener su identidad en reserva. “Tenemos suficientes antecedentes para pensar que al menos un fiscal federal y un agente del FBI estarían dispuestos a respaldar medidas judiciales como las que ya se tomaron en Georgia y Arizona”.

Por su parte, Trump aseguró en repetidas ocasiones, sin presentar pruebas, que los demócratas intentarían cometer fraude en las elecciones de noviembre. Entre sus acusaciones figura la posibilidad de que personas inmigrantes sin autorización para residir en el país participen en la votación.

En medio de estos señalamientos, el Departamento de Justicia solicitó en octubre a las autoridades electorales de California que eliminaran unos 20.000 nombres del padrón electoral, bajo el argumento de que correspondían a personas que no tenían ciudadanía estadounidense. Sin embargo, el Estado señaló en un documento judicial que muchos de los nombres incluidos en la lista parecían pertenecer a votantes nacidos en Estados Unidos.

open image in gallery Ante las elecciones de medio término, algunos agentes del FBI temen que se les ordene confiscar boletas electorales o máquinas de votación, según diversos informes ( Getty )

The Independent se puso en contacto con el FBI para solicitar comentarios sobre estas preocupaciones.

Uno de los principales temores de algunos funcionarios es que la incautación de material electoral pueda comprometer la cadena de custodia, es decir, el registro de quién tiene acceso a las boletas y las máquinas de votación, y poner en duda la validez del recuento de votos.

La preocupación no es nueva. En julio, dos analistas del FBI destinados en Atlanta fueron despedidos después de negarse a participar en una investigación impulsada por la administración Trump sobre las elecciones presidenciales de 2020, que dio lugar a la incautación de boletas en el condado de Fulton, según informó anteriormente MS NOW.

“Al igual que otros, me preocupa que el FBI termine convirtiéndose en un instrumento del Gobierno para confiscar máquinas de votación o ejecutar órdenes judiciales basadas en fundamentos legales cuestionables”, declaró al medio Rob D’Amico, exagente del FBI y actual colaborador de MS NOW.

“La orden de registro en el condado de Fulton, Georgia, dejó claro que quienes cuestionen este tipo de medidas pueden ser apartados de sus puestos, como ya les ocurrió a varios”, añadió.

Por último, D’Amico advirtió sobre el dilema que podrían enfrentar los agentes: “Se necesitarán personas con una gran integridad moral para encontrar el equilibrio entre cumplir las órdenes y hacer lo correcto dentro de la ley”.

open image in gallery El fiscal general Todd Blanche dejó abierta la posibilidad de que el Departamento de Justicia intente impedir que los estados certifiquen los resultados de las elecciones de medio término ( Reuters )

Las declaraciones de funcionarios de la administración Trump tampoco contribuyeron a disipar las preocupaciones.

La semana pasada, Todd Blanche dejó abierta la posibilidad de que el Departamento de Justicia intentara impedir que los estados certificaran los resultados de las elecciones de medio término, aunque aseguró que no tenía intención de intervenir de manera “indebida”.

Sin embargo, durante una entrevista con CNN el fin de semana, Blanche rechazó los temores de que Trump pudiera intentar desconocer los resultados electorales y los calificó de “una locura”.

Pese a esas declaraciones, una encuesta reciente de Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses duda que Trump respete los resultados si los republicanos sufren derrotas.

A estas inquietudes se sumaron los comentarios del director del FBI, Kash Patel, quien el mes pasado, al ser consultado sobre la legalidad de desplegar agentes de la agencia en los centros de votación, respondió: “No sé si la ley nos lo prohíbe”.

Ante la cercanía de los comicios, algunas autoridades estatales intentaron transmitir tranquilidad a los votantes.

“Ningún neoyorquino con derecho a voto debería quedarse en casa el día de las elecciones por miedo”, escribió la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una carta difundida esta semana.

“Quiero que los votantes de Nueva York sepan que la ley los protege. Los agentes federales armados no pueden ingresar a los centros de votación, y nadie puede utilizar una placa, un arma o una amenaza para impedirles ejercer su derecho al voto”, advirtió.

“Votar en Nueva York es seguro, y mi oficina se encargará de que todas las personas habilitadas puedan votar y hacer oír su voz”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri