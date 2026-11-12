Una llamada entre Trump y Netanyahu habría terminado en una “discusión infernal” por la guerra con Irán

Una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría terminado en una “feroz discusión a gritos” debido a sus diferencias sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán.

Según diversos informes, ambos líderes mantienen posturas enfrentadas sobre una nueva ofensiva contra la República Islámica. Mientras Netanyahu insiste en retomar las operaciones militares, Trump se inclinaría por mantener la vía diplomática, especialmente después de que la contundente derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato fuera atribuida al conflicto. La disputa coincide, además, con las amenazas de Teherán de bombardear bases estadounidenses y extender los ataques más allá de Oriente Medio, incluso contra instalaciones militares de Estados Unidos en países aliados.

En este contexto, las negociaciones llevan meses estancadas, sin que ninguna de las partes haya cedido en sus exigencias. Según fuentes consultadas por el medio israelí Ynet, Netanyahu habría presionado a Trump para que autorizara nuevos ataques, mientras que el mandatario estadounidense insistió en buscar una solución diplomática. Las diferencias habrían elevado tanto la tensión que la conversación terminó convertida en una “feroz discusión a gritos”.

open image in gallery Según diversos informes, Trump y Netanyahu discutieron sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán ( Reuters )

No obstante, la oficina de Netanyahu rechazó esa versión. Aunque confirmó que la llamada tuvo lugar, aseguró que “no fue una conversación difícil en absoluto”.

Desde Washington, un portavoz de la Casa Blanca declaró a Fox News que “Estados Unidos se encuentra en una posición muy sólida gracias al control del estrecho de Ormuz y al colapso de la economía iraní”.

“El presidente ha dejado claro que el mayor bloqueo naval de la historia, la Operación Marginado Económico, y la nueva Operación Puerta de Hierro continuarán vigentes”, añadió. “El presidente Trump tiene todas las cartas a su favor y hará lo que sea mejor para Estados Unidos”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios adicionales.

open image in gallery Los precios de los combustibles se han disparado mientras el estrecho de Ormuz permanece bloqueado en gran medida ( Reuters )

La supuesta discusión tampoco sería un episodio aislado. De acuerdo con el Financial Times, Netanyahu ha llamado a Trump casi a diario para intentar convencerlo de reanudar los ataques contra Irán. Además, a principios de este año ya habían surgido versiones sobre otro intercambio tenso entre ambos líderes, durante el cual el presidente estadounidense habría calificado al primer ministro israelí de “loco de remate”.

El propio Trump se refirió a aquel episodio en una entrevista concedida en junio a la presentadora de pódcast y comentarista conservadora Miranda Devine. “Le dijiste: ‘¿Estás loco?’, ‘¿Qué demonios estás haciendo?’ y ‘Te ayudé a evitar la cárcel’. ¿Es cierto? ¿Le hablaste en esos términos?”, le preguntó la periodista.

“Sí”, respondió Trump. “No diría que estaba enojado. Estaba un poco perturbado por su conflicto constante con el Líbano. En un momento le dije: ‘Bibi, tienes que parar con esto. Tienes que parar’”. Pese a reconocer aquel desacuerdo, el mandatario insistió en que ambos mantenían una relación cordial. También ha negado en reiteradas ocasiones que Israel lo haya manipulado para iniciar la guerra en febrero.

Mientras persisten las diferencias entre Washington y Tel Aviv, Irán ha endurecido sus advertencias ante la posibilidad de una nueva ofensiva. El miércoles, un alto funcionario iraní amenazó con extender las represalias hasta Europa si Estados Unidos vuelve a atacar su territorio.

“Si los estadounidenses cometen un error y nos atacan, no nos limitaremos a las bases cercanas”, declaró Mohsen Rezaei, secretario del Consejo de Seguridad iraní, durante una entrevista con Al Mayadeen, un canal de noticias con sede en Beirut. “Incluso podríamos atacar algunas bases militares estadounidenses en países europeos”.

Traducción de Leticia Zampedri