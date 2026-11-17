Las autoridades pidieron a los estadounidenses que mantengan la calma durante la prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), prevista para este martes.

La alerta, que durará un minuto, interrumpirá las transmisiones de varios servicios con un mensaje de advertencia acompañado de un característico tono agudo alrededor de las 2:20 p. m., hora del este de Estados Unidos, del 17 de noviembre.

En los últimos días, la prueba ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas en redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que la alerta ordenada por el gobierno federal anticipa una crisis inminente. Otros han relacionado la medida con las recientes recomendaciones de los gobiernos del Reino Unido, Francia y Canadá, que han instado a sus habitantes a tener provisiones ante posibles cortes de electricidad y agua.

open image in gallery La alerta se difundirá por televisión y radio en todo el país. La imagen muestra el mensaje emitido durante la prueba de 2011 ( AFP/Getty )

Ante la ola de especulaciones, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) publicó un comunicado en redes sociales para tranquilizar a la población.

“Hemos escuchado muchos rumores sobre la prueba del EAS de mañana. Queremos aclarar las cosas: dura un minuto y no requiere que nadie tome ninguna medida. No habrá apagones ni emergencias secretas”, señaló el organismo. “Se trata de una prueba de rutina, obligatoria por ley, que se transmitirá por televisión y radio alrededor de las 2:20 p. m., hora del este”.

Por su parte, el administrador de la FEMA, Cameron Hamilton, explicó la importancia de realizar este tipo de pruebas. “Durante una emergencia, cada segundo cuenta. Los sistemas de alerta y advertencia de la FEMA garantizan que no se pierda tiempo a la hora de brindar a la población la información necesaria para mantenerse a salvo”, afirmó. “Las pruebas operativas, como la que se realizará mañana, nos permiten identificar y resolver posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real”.

La emisión de la alerta interrumpirá la programación habitual de las estaciones de radio, los canales de televisión, los servicios de televisión por cable y la radio satelital en todo el país. El mensaje aclarará que se trata de una prueba y que la población no necesita tomar ninguna medida.

open image in gallery La alerta se difundirá por televisión y radio en todo el país. La imagen muestra el mensaje emitido durante la prueba de 2011 ( AFP/Getty )

A diferencia de la última prueba nacional, realizada en octubre de 2023, esta vez los teléfonos celulares no recibirán notificaciones de emergencia. Una ley federal aprobada en 2015 establece que el sistema debe ponerse a prueba cada tres años.

La señal sonora está diseñada para captar la atención del público y combina dos tonos de 853 y 960 hercios que suenan al mismo tiempo. De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el mensaje de advertencia podrá transmitirse tanto en inglés como en español.

El mecanismo forma parte del Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Pública, que, según la FEMA, permite informar a la población sobre situaciones de emergencia, como incendios forestales, inundaciones repentinas o desapariciones de personas.

La prueba coincide con una serie de fallas tecnológicas registradas en los últimos días. El jueves, un “problema técnico” en Microsoft provocó una interrupción global de servicios como Outlook, Copilot y Teams. Un día después, las autoridades ordenaron una inusual suspensión de despegues en todo Estados Unidos debido a lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como un “problema técnico”.

A estos incidentes se sumaron el lunes las dificultades de los clientes de varios de los principales bancos del país para acceder a sus servicios, debido a lo que JPMorgan Chase atribuyó a una “falla de software”.

Sin embargo, tanto la FAA como Microsoft y JPMorgan Chase han insistido en que las interrupciones no fueron consecuencia de ciberataques.

Traducción de Leticia Zampedri