El Departamento de Justicia de EE. UU. y una agencia federal que supervisa ciertos mercados de apuestas está investigando una serie de apuestas sobre los precios del petróleo que se realizaron poco antes de que el presidente Donald Trump y un funcionario iraní hicieran anuncios políticos sobre la guerra con Irán.

Entre el 23 de marzo y el 21 de abril, se realizaron cuatro operaciones multimillonarias apostando a que los precios del petróleo bajarían justo antes de que lo hicieran. Los operadores que aprovecharon estas oportunidades ganaron más de 2.600 millones de dólares.

Sin embargo, estas operaciones, realizadas en momentos sospechosos, han llamado la atención del Departamento de Justicia y de la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.), que ahora las están analizando, según informaron Reuters y ABC News.

Aproximadamente 15 minutos antes de que Trump anunciara que retrasaría un ataque contra la red eléctrica de Irán el 23 de marzo, los operadores apostaron más de $500 millones a que los precios del petróleo caerían, según datos del grupo LSEG (London Stock Exchange Group) compartidos con ABC News.

Horas antes de que Trump anunciara un alto el fuego temporal con Irán, el 7 de abril, los operadores apostaron $960 millones a que los precios del petróleo bajarían.

open image in gallery Según los informes, la serie de apuestas predijo los cambios en los precios del petróleo minutos antes de que se hicieran públicos los anuncios ( AFP/Getty )

Aproximadamente 20 minutos antes de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciara la apertura del estrecho de Ormuz el 17 de abril, los operadores apostaron $760 millones a que los precios del petróleo bajarían. Tras el anuncio, el crudo cayó hasta un 11 %, según informó Reuters.

El 21 de abril, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara que extendería el alto el fuego con Irán, los operadores realizaron una serie de apuestas, por un total de más de $430 millones, a que los precios del petróleo caerían.

The Independent ha solicitado comentarios al Departamento de Justicia y a la CFTC.

La guerra de Trump contra Irán ha provocado importantes trastornos en el estrecho de Ormuz, que ha sufrido cierres intermitentes tras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Este estrecho es una vía marítima vital por donde transita hasta el 34 % de la producción mundial de petróleo.

Como consecuencia, los precios mundiales del petróleo han sido volátiles.

Si bien no es inusual que la gente prediga las subidas y bajadas de los precios del petróleo, el momento en que se producen estas operaciones ha generado sospechas.

Los datos facilitados a ABC News por LSEG, uno de los principales proveedores de infraestructura y datos para los mercados financieros, no revelan ninguna información sobre la identidad de los responsables de las operaciones ni demuestran que dichas personas estuvieran operando con base en información privilegiada.

El mes pasado, Bloomberg informó que la CFTC había solicitado datos de CME Group Inc. e Intercontinental Exchange Inc., cuyas plataformas supuestamente se habían utilizado para realizar operaciones con futuros de petróleo justo antes de los anuncios relacionados con la guerra de Irán.

open image in gallery Los precios del petróleo a nivel mundial han sido volátiles desde el inicio de la guerra con Irán ( AFP/Getty )

La investigación del Departamento de Justicia y la CFTC, según los informes, surge a raíz de las preocupaciones expresadas por algunos legisladores sobre el uso de mercados de predicción por parte de personas con información privilegiada para apostar en eventos.

Los senadores Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse ya han solicitado a Michael Selig, presidente de la CFTC, que investigue las apuestas petroleras realizadas el 23 de marzo.

“Este patrón plantea serias dudas sobre si ha habido una apropiación indebida recurrente de información gubernamental material no pública y sobre hasta qué punto personas dentro o fuera del Gobierno han actuado en base a dicha información”, escribieron los senadores en una carta.

El 24 de marzo, un día después de que se produjera la primera oleada de apuestas sobre el petróleo, la Casa Blanca distribuyó un memorando entre su personal, advirtiéndoles que no apostaran por los mercados futuros relacionados con la guerra de Irán, según informó el periódicoWall Street Journal.

Traducción de Sara Pignatiello