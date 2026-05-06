Trump es criticado duramente por no entender las reglas del UNO en un meme de IA: “Tengo todas las cartas”

El presidente Donald Trump fue muy criticado en internet por no entender las reglas del Uno, después de compartir lo que parecía ser una imagen suya generada por inteligencia artificial con la leyenda: “Tengo todas las cartas”.

La imagen, aparentemente generada por inteligencia artificial y que probablemente pretendía señalar la influencia de Trump en la guerra contra Irán, fue compartida en Truth Social y en la cuenta oficial X de la Casa Blanca el domingo. Esta provocó una gran reacción de los usuarios de las redes sociales, que se divirtieron burlándose del presidente por no entender el sentido del popular juego, en el que gana el jugador que se deshace primero de sus cartas.

“Estimada @WhiteHouse : Si Trump tiene todas las de ganar, ¿por qué los precios de la gasolina están en niveles récord? Ah, claro, en el Uno se gana sin tener ninguna carta. Deberían despedir a su encargado de redes sociales”, respondió el representante demócrata de California, Ted Lieu, a la publicación.

Otros usuarios de redes sociales fueron menos amables en sus críticas, pero continuaron arremetiendo contra el presidente por su metedura de pata. “Qué tonto, si alguien jugó al UNO antes, esto significa que en realidad estás perdiendo”, escribió otro usuario de X.

Otro usuario intervino escribiendo: “Apuesto a que esto se pone feo si eres jodidamente estúpido”.

open image in gallery Los trolls de Internet se divirtieron mucho burlándose del presidente Donald Trump después de que este compartiera un meme en el que aparecía sosteniendo cartas de Uno con el pie de foto: “Tengo todas las cartas” ( @realDonaldTrump/Truth Social )

“Esta es, sin duda, la cronología más tonta y patética de la historia”, añadió otro usuario de X.

El periodista Nick Bryant comentó: “Tengo un hijo de cinco años. Juego mucho al Uno. Es imposible ganar o terminar la partida con estas cartas”.

El consultor político Rick Wilson se sumó a las críticas, simplemente escribiendo: “Manos pequeñas”.

Esta publicación surge mientras Trump continúa afirmando que Estados Unidos tiene ventaja en la guerra con Irán.

El domingo, el presidente prometió liberar a los buques mercantes varados en la vía fluvial como parte del llamado “Proyecto Libertad”.

Trump afirmó que Estados Unidos pondrá en marcha a partir del lunes su iniciativa para “guiar” a los barcos varados en el estrecho de Ormuz, con el fin de “liberar a personas, empresas y países que no hicieron absolutamente nada malo”.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que la iniciativa involucraría destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 miembros de las fuerzas armadas.

open image in gallery Trump anunció este fin de semana que Estados Unidos “guiaría” a los barcos varados desde el estrecho de Ormuz a partir del lunes ( Getty )

Tras el anuncio de Trump, Irán advirtió que “cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será atacada” si se acerca al estrecho.

Trump afirmó que la operación se produjo mientras Estados Unidos mantenía “conversaciones muy positivas” con Irán, que, según se informa, le dio al presidente estadounidense un plazo de un mes para negociar su propuesta de acuerdo para reabrir el estrecho y poner fin a la guerra.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que comenzó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero, sacudió los mercados mundiales y provocó que los precios del gas se dispararan.

El precio del crudo Brent se disparó el lunes hasta los USD 113,65 por barril, mientras que los precios de la gasolina se mantuvieron altos, con un promedio nacional de USD 4,46 por galón, según la AAA.

Traducción de Olivia Gorsin