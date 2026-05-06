Demócratas afirman que Trump despediría a Howard Lutnick por su testimonio sobre Epstein

Según legisladores demócratas que integran el panel que investiga al fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, el secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, evitó responder preguntas sobre su relación con el financiero y también se negó a aclarar si habló con el presidente antes de su declaración a puerta cerrada.

Lutnick, el primer miembro del gabinete de Trump en comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por el caso Epstein, negó haber cometido irregularidades vinculadas al multimillonario, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

La divulgación de millones de documentos relacionados con las investigaciones sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell mostró que el exdirector de Cantor Fitzgerald mantuvo contacto con Epstein al menos hasta 2018. Más adelante, reconoció haber visitado la isla privada del empresario en 2012.

“Ahora entendemos por qué esa entrevista no fue grabada en video”, declaró el congresista demócrata Ro Khanna tras la comparecencia de Lutnick el miércoles.

“Si Donald Trump hubiera visto la transcripción, habría despedido a Howard Lutnick”, añadió. “Fue vergonzoso. Le hicieron preguntas directas sobre si lamentaba haber engañado al pueblo estadounidense, pero respondió con evasivas y mentiras, sin reconocer en ningún momento que engañó al público”.

open image in gallery El secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue acusado de mentir al Congreso y dar respuestas evasivas sobre su relación con Jeffrey Epstein durante su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara el 6 de mayo ( AP )

En octubre, Lutnick declaró en el podcast Pod Force One que había sido vecino de Epstein en Nueva York y que en 2005 visitó su residencia en el Upper East Side. Según contó, durante ese encuentro se sintió incómodo después de que Epstein hiciera comentarios sobre recibir “el tipo correcto de masajes”.

Más tarde, durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones del Senado, reconoció que él y su familia almorzaron con Epstein en su isla privada de Little St. James, en el Caribe, en diciembre de 2012.

“Sí, almorzamos allí durante aproximadamente una hora”, afirmó en febrero. “Después nos fuimos todos juntos: mis hijos, las niñeras, mi esposa. Era un viaje familiar. Nunca nos separamos. Sugerir que ocurrió algo inapropiado en 2012… sinceramente, no recuerdo por qué fuimos, pero fuimos”.

En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida de cargos relacionados con delitos sexuales, entre ellos solicitar prostitución a una menor.

Pese a ello, Lutnick aseguró ante el Senado: “No tenía ninguna relación con él. Casi no tenía trato con él”.

Sin embargo, registros posteriores mostraron que ambos se reunieron durante una hora en la casa de Epstein en 2011 y continuaron intercambiando correos electrónicos al menos hasta 2018. Ese año, incluso, Lutnick le escribió sobre un proyecto de ampliación de un museo en el vecindario que podía afectar la vista desde sus propiedades.

Tras la declaración del miércoles, varios demócratas del comité acusaron a Lutnick de mentir y pidieron su renuncia.

Ro Khanna afirmó que las respuestas del funcionario sobre por qué visitó la isla de Epstein en 2012 —a pesar de asegurar que había cortado vínculos años antes— “fueron una burla al idioma inglés”.

Según los demócratas, Lutnick llegó a describir esa visita como “inexplicable e inquietante” durante su comparecencia ante el comité.

“Lo que escuchamos fueron horas de testimonio en las que Lutnick intentó redefinir el significado de la palabra ‘yo’”, afirmó el congresista demócrata James Walkinshaw.

Según explicó, el funcionario sostuvo que cuando dijo “nunca volvería a estar en una habitación con Jeffrey Epstein”, se refería únicamente a encuentros a solas con él.

“Epstein le resultaba tan repugnante que no quería compartir una habitación a solas con él, pero aparentemente no tenía problemas en que su esposa y su familia sí lo hicieran”, declaró Walkinshaw ante la prensa. “El pueblo estadounidense merece ver cómo se esfuerza por responder preguntas básicas sobre sus contradicciones”.

Por su parte, la representante demócrata Yassamin Ansari calificó a Lutnick como “una mentirosa patológica” y lo acusó de contribuir a “uno de los mayores encubrimientos de la historia estadounidense”.

“Aquí hay víctimas reales y, como mínimo, Howard Lutnick sabía lo que ocurría”, afirmó. “Esto refleja una cultura que permite que personas ricas y poderosas como Jeffrey Epstein sigan actuando con impunidad”.

Antes de la comparecencia, el presidente republicano del comité, James Comer, admitió que el secretario de Comercio “no fue completamente sincero” respecto a si había visitado o no la isla de Epstein.

“Ya veremos. Publicaremos las transcripciones para que todos puedan sacar sus propias conclusiones”, declaró a los periodistas.

open image in gallery El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, admitió que Howard Lutnick no fue “100 % sincero” sobre su relación con Epstein ( AP )

Trump y su Gobierno intentan cerrar el debate público sobre Jeffrey Epstein y la actuación de las autoridades federales en los casos relacionados con él y Ghislaine Maxwell. El tema se transformó en un problema político para el presidente y sus aliados, en medio de críticas bipartidistas por la ausencia de procesos judiciales contra presuntos colaboradores del financiero.

El fiscal general interino, Todd Blanche, también buscó dar por terminadas las investigaciones del Departamento de Justicia. A comienzos del mes pasado declaró a Fox News que la publicación de millones de documentos relacionados con Epstein “no debería formar parte del futuro” del organismo.

Sin embargo, las investigaciones bipartidistas del Congreso continúan y siguen recopilando testimonios de figuras influyentes vinculadas al entorno de Epstein.

Entre ellas, el expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton comparecieron durante varias horas ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Ambos aseguraron no haber tenido conocimiento de los delitos cometidos por Epstein.

La exfiscal general Pam Bondi aceptó provisionalmente comparecer ante el panel a finales de este mes, después de que el Departamento de Justicia bloqueara una declaración originalmente prevista para el 14 de abril, una decisión que llevó a legisladores demócratas a plantear la posibilidad de declararla en desacato por incumplir la citación.

Por su parte, el multimillonario tecnológico Bill Gates también tiene previsto testificar el próximo mes.

Mientras tanto, un abogado que representa a víctimas de Epstein afirmó que la comparecencia de Lutnick podría ayudar a esclarecer algunos aspectos del caso, aunque consideró que todavía no aporta información sustancial sobre la supuesta red de abusos y poder que rodeaba al financiero.

“Las investigaciones y testimonios previos ni siquiera han identificado, y mucho menos responsabilizado, a quienes participaron o facilitaron los crímenes de Epstein”, declaró James Marsh a The Independent. “Cada integrante de esa estructura criminal debe enfrentar finalmente todo el peso de la justicia. Las víctimas merecen mucho más que una supervisión superficial”.

Traducción de Leticia Zampedri