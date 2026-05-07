Arabia Saudita obligó a Trump a pausar el Proyecto Libertad tras cerrar su espacio aéreo y bases: informe

Según los informes, el presidente Donald Trump dio marcha atrás drásticamente en el Proyecto Libertad después de solo dos días porque su aliado del Golfo, Arabia Saudita, bloqueó el acceso a sus bases militares y espacio aéreo.

Apenas 48 horas después de anunciar la operación para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, el líder estadounidense suspendió la iniciativa para facilitar las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán había atacado buques en el golfo Pérsico y un puerto en los Emiratos Árabes Unidos el martes.

Ahora se supo que la decisión de Trump de suspender la operación se debió a las quejas de Arabia Saudita, según informaron dos funcionarios estadounidenses a NBC News.

Los líderes de Arabia Saudita se mostraron indignados por el anuncio y el gobierno comunicó a Estados Unidos que no permitiría que las fuerzas militares estadounidenses sobrevolaran la base aérea Prince Sultan, situada al sureste de su capital, Riad.

Según las autoridades, el Reino denegó el acceso a cualquier aeronave estadounidense para sobrevolar el espacio aéreo saudí en el marco del Proyecto Libertad.

Según se informa, Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman mantuvieron una conversación telefónica, pero no lograron llegar a un acuerdo, lo que obligó al presidente estadounidense a cancelar la operación.

open image in gallery Trump causó malestar en toda la región del golfo con decisiones aparentemente unilaterales ( Reuters )

Según una fuente saudí citada por NBC News, los líderes “estuvieron en contacto regularmente” y los funcionarios también están en contacto con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

“El problema con esa premisa es que las cosas están sucediendo rápidamente en tiempo real”, dijo la fuente sobre el anuncio, y agregó que el país “apoya plenamente los esfuerzos diplomáticos” de Pakistán para guiar a los países hacia un acuerdo.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a NBC News que “los aliados regionales fueron notificados con antelación”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

Un diplomático en la región afirmó que la operación tampoco se coordinó con Omán. “Estados Unidos hizo el anuncio y luego se coordinó con nosotros”, declaró, y añadió: “No nos molestó ni nos enojamos”.

open image in gallery Se dice que el proyecto de Trump enfureció a los dirigentes saudíes ( Getty )

“Debido a la geografía, se necesita la cooperación de los socios regionales para utilizar su espacio aéreo a lo largo de sus fronteras”, explicó un funcionario estadounidense sobre el éxito del programa.

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima vital para el suministro mundial de petróleo, fertilizantes y otras materias primas, que estuvo prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, lo que provocó un aumento de los precios mundiales.

Trump afirmó que la operación era un “esfuerzo humanitario para rescatar barcos que se estaban quedando sin suministros básicos después de estar atrapados durante más de dos meses en el golfo Pérsico”.

Dijo que la misión comenzaría el lunes por la mañana y advirtió que cualquier interferencia “tendría que ser tratada con firmeza”.

Traducción de Olivia Gorsin