Un repunte en las apuestas en los mercados mundiales del petróleo apenas 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara esta semana una suspensión temporal de sus ataques aéreos contra Irán ha dado lugar a acusaciones de uso de información privilegiada.

Trump escribió en su plataforma Truth Social a las 7:05 a. m. del lunes: “Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas con respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Medio Oriente”.

Irán negó tales conversaciones y las calificó de “noticias falsas”.

Pero según Bloomberg, al menos 6 millones de barriles de Brent y West Texas Intermediate se vendieron repentinamente entre las 6:49 a. m. y las 6:51 a. m., lo que suscitó sospechas de que la noticia del anuncio del presidente se filtró con anticipación.

open image in gallery El senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, expresó su preocupación por el repentino aumento de las compras de petróleo unos 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego temporal con Irán ( AFP/Getty )

Los mercados internacionales, incluidos los futuros del índice DAX alemán y los futuros del índice Euro Stoxx 50, también registraron un aumento inusual en el volumen de operaciones, añadió el medio.

“Justo antes de que publicara en las redes sociales, mucha gente contrató operaciones que les permitirían beneficiarse de la caída del precio del petróleo”, declaró a la BBC Rachel Winter, socia de la firma de gestión patrimonial Killik & Co.

Asimismo, mencionó que ha habido cierta especulación sobre el uso de información privilegiada y declaró: “No sabemos si es cierto, pero esperamos que se lleve a cabo algún tipo de investigación al respecto”.

El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy, un atento observador del mercado, compartió una publicación en redes sociales en la que se alegaba una actividad sospechosa y afirmó: “En una sola operación, se compraron 1.500 millones de dólares en futuros del S&P 500 (ES), mientras que se vendieron 192 millones de dólares en futuros del petróleo (CL)”.

Murphy comentó: “1.500 millones de dólares. Repito: una APUESTA DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES. Mayor que cualquier compra de futuros realizada en ese momento. Cinco minutos antes de la publicación de Trump. ¿Quién fue?”.

open image in gallery El anuncio de Trump sobre unas conversaciones de paz “productivas” con Irán provocó un respiro a corto plazo en los mercados, pero fue desmentido casi de inmediato por Teherán, que tachó su afirmación de “noticia falsa” ( AFP/Getty )

La Casa Blanca ha negado que se haya producido algún tipo de especulación, y un portavoz aseveró: “El único objetivo del presidente Trump y de los funcionarios de su administración es hacer lo mejor para el pueblo estadounidense”.

Y comentó: “La Casa Blanca no tolera que ningún funcionario de la administración se enriquezca por vía ilegal gracias a información privilegiada, y cualquier insinuación de que los funcionarios participan en tales actividades sin pruebas es una información infundada e irresponsable”.

Los precios mundiales del combustible se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Epic Fury el 28 de febrero, en gran parte porque Irán ha reaccionado reforzando su control sobre el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

El anuncio de Trump provocó una caída de los precios, ya que los mercados reaccionaron con alivio ante la suspensión de cinco días del plan estadounidense de bombardear las centrales eléctricas de Irán, con la esperanza de que marcara el principio del fin de un conflicto de propósito y duración inciertos.

Sin embargo, también aumentó la confusión cuando Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, se apresuró a desmentirlo y negó que se hubiera celebrado negociación alguna.

open image in gallery El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz ha afectado al precio mundial del petróleo ( UGC )

“No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos, y se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y así escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre la reacción de Irán, el presidente no supo qué responder e insistió en que sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, habían participado en “conversaciones muy sólidas” que “salieron a la perfección”, lo que llevó a Irán a acusar a EE. UU. de “negociar consigo mismo”.

Anteriormente, se habían planteado cuestionamientos sobre personas que se benefician apostando en eventos políticos actuales, y la CNN informó que una persona ha ganado 1 millón de dólares desde 2024 gracias a apuestas oportunas que incluso predijeron acciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán.

“Todo esto es una clara señal de actividad con información privilegiada, basándonos en la cantidad que ganaron, los mercados en los que apostaron, el momento de sus operaciones y las tasas de éxito de estas”, sostuvo el analista Nick Vaiman ante la cadena.

En otro caso, un apostador misterioso ganó más de 400.000 dólares en Polymarket en enero al predecir correctamente la destitución del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro horas antes de que las fuerzas especiales de EE. UU. irrumpieran en Caracas y lo quitaran del poder.

Varios miembros del Congreso han intentado tomar medidas contra los legisladores que se benefician de acontecimientos sobre los que pueden disponer de información privilegiada con antelación; el presidente del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil, presentó recientemente un proyecto de ley en este sentido.

El lunes, Polymarket y Kalshi anunciaron que tenían previsto introducir nuevas restricciones al uso de información privilegiada para “impedir de forma preventiva que políticos, deportistas y otras personas relevantes realicen operaciones en determinados mercados políticos y deportivos”.