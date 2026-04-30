El aumento en el precio del petróleo por la guerra con Irán encarece bienes de consumo en EEUU

Dolor en la gasolinera. Tarifas postales más altas. Vuelos cancelados, boletos de avión más caros e importes por equipaje. Artículos cotidianos como el jabón y la pasta de dientes se encarecen.

Los consumidores estadounidenses pagan la disrupción de la producción mundial de energía causada por la guerra con Irán, mientras el conflicto entra en su tercer mes. El aumento en los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones encarece la conducción y los viajes aéreos.

Muchas empresas advierten que hay más por venir: el costo del combustible y de los materiales derivados del petróleo podría elevar los precios de los alimentos y de los artículos para el hogar.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz a los petroleros, manteniéndolos retenidos en el golfo Pérsico y lejos de clientes en todo el mundo, mientras un bloqueo de la Marina estadounidense impide que la República Islámica venda su propio petróleo. Los precios se dispararon de la noche a la mañana ante el temor de que la guerra afecte el flujo de crudo durante mucho tiempo.

Así es como el creciente costo del petróleo y el gas afecta a los consumidores.

La gasolina alcanza su nivel más alto desde 2022

A medida que sube el costo del crudo, también aumentan los precios de la gasolina y de otros combustibles que mantienen en funcionamiento equipos, autos, autobuses, camiones de reparto y aviones.

En todo Estados Unidos, los precios de la gasolina están en su nivel más alto desde 2022. El jueves, el promedio nacional alcanzó los 4,30 dólares por galón, frente a los 2,98 dólares antes de que comenzara la guerra, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Eso representa un aumento del 44% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero.

Los precios del diésel encarecen el transporte de mercancías

Los elevados precios del diésel encarecen el transporte de bienes de uso diario. El diésel promedia ahora casi 5,50 dólares por galón, frente a los 3,76 dólares antes de la guerra, según AAA.

Las empresas de transporte han empezado a añadir recargos para cubrir el costo. El Servicio Postal de Estados Unidos aplicó un cargo temporal del 8% en algunos de sus servicios, incluido el envío prioritario, para ayudar a amortiguar el impacto del aumento de los costos de transporte. Amazon también añadió un recargo del 3,5% por combustible y logística a los vendedores externos que usan su plataforma para compensar los precios del combustible.

Los compradores podrían ver aumentos más bruscos en las etiquetas de ropa, cosméticos, muebles y otros productos.

“El diésel es el que hay que vigilar cuando se trata de los precios de los bienes de consumo”, afirmó Peter Zaleski, profesor de economía en la Universidad de Villanova.

Los boletos de avión se encarecen

Después de saltar a 209 dólares por barril a principios de abril, el precio mundial del combustible para aviones bajó la semana pasada a alrededor de 179 dólares, todavía muy por encima de los aproximadamente 99 dólares de finales de febrero.

El combustible es uno de los mayores gastos de las aerolíneas. Sus precios impulsan al alza las tarifas aéreas, los importes por equipaje y los cargos adicionales.

Las principales aerolíneas de Estados Unidos, como Delta, United, American y Southwest, han aumentado las tarifas por equipaje documentado. United está ampliando su modelo de “paga por lo que quieras” de la clase económica a las cabinas premium, cobrando por separado opciones como la selección de asiento. American está agregando tarifas por asignación de asientos en la tarifa básica de clase económica, incluso para sus miembros de lealtad de nivel élite.

Fuera de Estados Unidos, aerolíneas de Asia y Europa han añadido o incrementado recargos por combustible, en algunos casos sumando cientos de dólares a los boletos de larga distancia.

Muchas aerolíneas también han recortado sus horarios de vuelo, han eliminado rutas menos rentables o han reducido la capacidad de asientos. El Grupo Lufthansa señaló que planea cancelar alrededor de 20.000 vuelos en toda su red durante los próximos seis meses.

Los fabricantes de bienes de consumo podrían aumentar sus precios

Procter & Gamble, fabricante de productos para el hogar como la pasta dental Crest, el detergente Tide y el papel higiénico Charmin, calculó la semana pasada que la guerra podría provocar un golpe de 1.000 millones de dólares a las ganancias durante su próximo año fiscal si el crudo Brent se mantiene alrededor de 100 dólares por barril. Muchos de los productos y empaques de P&G están hechos de resina u otro material derivado del petróleo, explicó a los periodistas el 24 de abril Andre Schulten, director financiero de P&G. Indicó que la empresa podría tener que trasladar parte de los costos a los compradores.

Unilever, con sede en Londres y fabricante de productos que van desde el jabón Dove hasta la mayonesa Hellmann’s, planea aumentar los precios alrededor de un 2% a 3% en “pequeñas dosis”, manifestó el jueves el director financiero Srinivas Phatak en una llamada de resultados.

Los comestibles podrían ser los siguientes

Los precios de los comestibles aún no se han visto afectados, según cifras del gobierno. Pero se espera que aumenten a medida que se reduzcan los suministros de combustible y fertilizantes.

El combustible representa aproximadamente entre el 15% y el 30% del costo total de los alimentos, según la Independent Grocers Alliance, una agrupación de 7.500 supermercados globales. El fertilizante también es esencial para los agricultores, y cerca del 30% de los envíos mundiales de fertilizantes suele pasar por el estrecho de Ormuz.

Ken Foster, profesor de economía agrícola en la Universidad Purdue, señaló que normalmente hay un desfase de 3 a 6 meses entre un shock en los precios de la energía y un aumento en los precios minoristas de los alimentos. El desfase puede llegar hasta un año en el caso de alimentos envasados con una vida útil más larga.

Es posible que aumente el hambre en Asia y África

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que 45 millones de personas más, la mayoría de las cuales vive en Asia y África, podrían sufrir hambre si la guerra no se atenúa para mediados de este año. Eso elevaría el total mundial de personas que enfrentan inseguridad alimentaria a 363 millones, el nivel más alto registrado.

“Los retrasos y los mayores costos de transporte elevan los precios de los alimentos, y las familias que gastan entre el 50% y el 70% de sus ingresos en comida son las primeras en quedarse sin ella”, dijo en un comunicado Corinne Fleischer, directora de la cadena de suministro del programa.

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Las periodistas de The Associated Press Cathy Bussewitz y Anne D’Innocenzio en Nueva York, Dee-Ann Durbin en Detroit y Rio Yamat en Las Vegas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.