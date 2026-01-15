Una periodista ha afirmado que le ofrecieron un puesto de trabajo en ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) tras una entrevista que duró menos de seis minutos, y sin que tuviera que escribir “ni una sola firma en los papeles de la agencia”, aunque el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) ha rebatido su versión.

Laura Jedeed, reportera de la revista Slate, relata su visita al evento ICE Career Expo en el ESports Stadium Arlington, cerca de Dallas, en Texas, el pasado agosto, en el que se ofrecían contrataciones in situ para agentes de deportación.

Jedeed (38) se alistó en el Ejército de EE. UU. tras terminar el bachillerato y fue desplegada dos veces en Afganistán con la 82ª División Aerotransportada, para luego trabajar como analista civil.

Sin embargo, la periodista es una crítica de Trump y se describe a sí misma como “anti-ICE”, algo que supuso que la descartaría para un puesto cuando se investigaran sus antecedentes.

No obstante, tras concertar una cita con un oficial de reclutamiento e incorporarse a una corta cola, afirma que el entrevistador solo le preguntó su nombre, fecha de nacimiento y edad, si tenía experiencia policial o militar, y sobre las circunstancias en las que abandonó el servicio millitar.

open image in gallery Agentes federales de inmigración en las calles de St. Paul, Minnesota, EE. UU., este mes. Foto de archivo ( AFP/Getty )

Jedeed dice que posteriormente el agente le dijo: “Están dando prioridad a los agentes de seguridad en funciones, pero van a revisar tu currículum”. Le dijeron que esperara un correo electrónico para informarle de los siguientes pasos.

Hablando con un agente de deportación antes de partir, este le comentó que, si la contrataban, era poco probable que “saliera a la calle enseguida”.

Cuando Jedeed sugirió que, de todos modos, estaría más cómoda con un trabajo de oficina, afirma haber notado un “cambio de actitud” por parte del funcionario, que, según ella, expresó: “Para ser francos, el objetivo es poner tantos oficiales en acción como sea posible”.

La periodista afirma que recibió el correo electrónico prometido el 3 de septiembre, en el que se le sugería que estaba recibiendo una “oferta provisional”; a continuación, se le pedía que se registrara en un sitio web de empleo y enviara una serie de formularios adjuntos, en los que se solicitaba información sobre su permiso de conducir y cualquier condena previa por violencia doméstica, así como su consentimiento para que se realizara una comprobación de antecedentes.

Jadeed afirma que no cumplió ninguno de los pasos exigidos, pero que, no obstante, tres semanas después recibió un correo electrónico de seguimiento en el que se le agradecía que hubiera procedido y se le pedía que se sometiera a una prueba de detección de drogas.

open image in gallery El asesinato de Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, la semana pasada en Minneapolis, ha provocado una nueva reacción pública contra ICE y sus agentes ( AFP/Getty )

Así lo hizo y, nueve días después, se conectó al sitio web de empleo.

“De alguna manera, a pesar de no haber presentado nunca ninguno de los documentos que me enviaron —ni la verificación de antecedentes, ni la información de identificación, ni la declaración jurada de violencia doméstica, nada de eso—, ICE me había ofrecido aparentemente un trabajo”, afirmó.

En la página web, se afirmaba que había aceptado una oferta definitiva y que, a partir del 30 de septiembre, había entrado en servicio, asignada a su estado natal, Nueva York.

“Según todas las apariencias, ya era una agente de deportación”, escribe Jadeed, y continúa: “Sin una sola firma en los papeles de la agencia, ICE me había contratado oficialmente”.

Afirma que en el sitio también figuraba como que había superado una prueba de aptitud física y una comprobación de antecedentes el 6 de octubre, a pesar de que en ese momento solo era 3 de octubre. Finalmente, rechazó el puesto.

open image in gallery Una mujer no identificada pide ayuda tras ser arrastrada de su vehículo por agentes federales en Minneapolis el martes ( Getty )

Un portavoz del DHS dijo a The Independent: “Los candidatos pueden recibir una carta de selección provisional tras su solicitud y entrevista iniciales; esto no constituye una oferta de empleo. A esta persona nunca se le ofreció un trabajo en ICE”.

En declaraciones a The Independent, Katie Rayford, portavoz de Slate, replicó: “Nos mantenemos firmes en nuestro informe, que revela una investigación mínima en el proceso de contratación de ICE”.

“Las pruebas, incluida la documentación en video, muestran que el periodista que informó de esta historia avanzó a través de múltiples etapas de contratación más allá de la 'carta de selección provisional’, incluyendo la recepción de una carta de oferta final, y se le dio una fecha de inicio”, añadió.

Desde entonces, la propia Jadeed ha respondido a la negación del departamento en X publicando pruebas en video de su página en el Portal de Reclutamiento y Contratación de ICE, mostrando la oferta provisional, la oferta definitiva y la fecha de incorporación que se le envió.

The Independent también se ha puesto en contacto con ICE para obtener más comentarios.

Jadeed concluyó su informe advirtiendo a quienes se oponen a la agencia federal que no se consuelen con la idea de que su proceso de contratación es “descuidado”.

“La verdad, según mi experiencia, quizá sea aún más aterradora”, escribe, y prosigue: “La campaña de reclutamiento de ICE es tan descuidada que el Gobierno no tiene ni idea de quién se está incorporando a sus filas”.

“Todos estamos, colectivamente, a oscuras sobre a quién está armando el Estado, encargándole el trabajo de seguridad más delicado que existe, y luego enviándolo a las calles de EE. UU.”, agrega.

Antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo hace un año, ICE contaba con unos 10.000 agentes según sus propias cifras.

En 2025, se añadieron otros 12.000 como resultado de una avalancha de contrataciones, lo que, como señala Jedeed, significa que ahora tiene más nuevos reclutas que veteranos, suficientes para provocar un cambio cultural importante dentro de sus filas.

Traducción de Sara Pignatiello