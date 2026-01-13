Autoridades civiles y fuerzas armadas arrestaron en la Ciudad de México a seis presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, vinculados a delitos como extorsión, trata de personas y narcotráfico, informó el martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Tren de Aragua es una organización delictiva surgida en Venezuela, catalogada como terrorista por Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha señalado que el grupo mantiene vínculos con el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y con algunas de las embarcaciones atacadas recientemente por fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

El anuncio de las detenciones se dio a conocer un día después de la más reciente conversación telefónica entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que la mandataria mexicana rechazó la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México, pese a la creciente presión de Washington para obtener “resultados tangibles” en el combate a los cárteles.

De acuerdo con García Harfuch, quien dio detalles a través de su cuenta en X, entre los arrestados se encuentra una mujer identificada como Lesli Valeri “N”, presuntamente encargada del cobro relacionado con la explotación sexual, la distribución de drogas y el control de mujeres víctimas, además de actuar como enlace con una organización criminal local.

open image in gallery El Tren de Aragua es una organización delictiva surgida en Venezuela, catalogada como terrorista por Estados Unidos. ( AP Photo/Abraham Tellez )

Después de mantener operativos de vigilancia en varios domicilios de un barrio popular de Ciudad de México, se arrestó a la mujer y a cuatro personas más en uno de ellos, en el que se encontraron metanfetaminas, marihuana, un arma corta, celulares y una libreta con una relación de nombres vinculados con extorsiones en distintos puntos de la ciudad.

También fue detenido el presunto operador financiero de la organización y encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de mujeres de nacionalidad extranjera y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, identificado como Bryan “N”, que, según el secretario contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Las autoridades no informaron la nacionalidad de los capturados.

La presencia de miembros de este grupo criminal en México comenzó a ser conocida a fines de 2024 a raíz de otras detenciones realizadas en la capital. En aquel momento, García Harfuch dijo que sólo se habían detectado actividades del Tren de Aragua en Ciudad de México y sin aparentes vínculos con los grandes cárteles mexicanos.

La organización criminal se extendió por toda América aprovechando el éxodo de casi ocho millones de venezolanos que huían de la crisis económica y política de su país.