Irán publica un inquietante video con el lema “maten a Melania” que amenaza a la primera dama y a Barron Trump

El Servicio Secreto está investigando un video inquietante publicado en Irán que amenaza tanto a Melania como a Barron Trump.

El video, titulado “Dónde matar a Melania”, muestra una recreación de la caravana de la Primera Dama recorriendo las calles de Nueva York y hace un llamamiento a los “luchadores por la libertad” para que actúen contra ella. Concluye con una amenaza ominosa contra el hijo de 20 años de Trump: “¡Barron Trump, espéranos!”.

El video fue difundido el lunes por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto, confirmó a Newsweek que la agencia está al tanto del video. Añadió que la agencia investiga “cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”.

open image in gallery Una agencia de comunicación iraní publicó un video dirigido contra la primera dama Melania ( AFP/Getty )

“Por motivos de seguridad operativa, no hablamos de asuntos de inteligencia de protección”, añadió. The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener más comentarios.

El video no es la primera amenaza contra la familia Trump en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En julio, se vio en la plaza Palestina de Teherán una valla publicitaria con retratos de Trump, Melania y varios de los hijos del presidente sobre ataúdes cubiertos con banderas estadounidenses.

Otro cartel publicitario, que mostraba el cuerpo de Trump en un ataúd abierto, fue visto en el centro de Teherán a principios de este mes.

open image in gallery El video que se muestra aquí sugiere métodos con los que los “luchadores por la libertad” podrían atacar a Melania ( Agencia de noticias Tasnim )

En Mashhad, multitudes exhibieron pancartas con el lema “Mataremos a Trump”, antes del entierro del exlíder supremo de Irán, Ali Khamenei, quien murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí el primer día de la guerra.

Trump afirmó repetidamente que es un objetivo de Irán y declaró a los periodistas en una cumbre de la OTAN en Turquía que era el “objetivo número uno” de Irán.

“Soy el número uno porque son escoria”, dijo a principios de este mes. “Así es como actúan, y así lo hicieron durante 47 años, pero yo estoy haciendo lo correcto para el país”.

Posteriormente, Trump bromeó diciendo que prefería ser “el número uno en TikTok”, antes de reiterar que era el principal objetivo de Irán.

open image in gallery A principios de julio se vio en el centro de Teherán una valla publicitaria en la que parecía aparecer el presidente Trump dentro de un ataúd ( AFP/Getty )

A principios de julio, escribió en Truth Social que se habían dado órdenes al ejército estadounidense de “diezmar y destruir por completo todas las zonas de Irán” si el régimen intentaba asesinarlo.

“Mil misiles están listos para ser cargados y apuntando a la República Islámica de Irán, y miles más le seguirán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, a MÍ”, escribió.

Esta semana, Trump afirmó que se estaban llevando a cabo “negociaciones amistosas” entre ambos países después de que suspendiera durante dos semanas los ataques estadounidenses contra Irán, en un intento por reanudar el frágil proceso de paz.

Traducción de Olivia Gorsin