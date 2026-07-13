Lindsey Graham hizo una broma macabra y restó importancia a su malestar antes de morir, revela informe

El senador Lindsey Graham aparentemente hizo caso omiso de los consejos de buscar atención médica después de admitir que no se sentía bien horas antes de su muerte repentina e incluso bromeó diciendo que no podía “morir ahora”.

El republicano de Carolina del Sur falleció el sábado por la noche a causa de una ruptura aórtica provocada por arterias endurecidas, según concluyó el domingo el médico forense del Distrito de Columbia en un informe preliminar. Tenía 71 años.

Había pasado las últimas semanas de su vida trabajando para facilitar la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, según un relato del reportero de Axios, Barak Ravid.

Graham habló por teléfono con el presidente Donald Trump el sábado por la noche, para informarle sobre su viaje a Ucrania, del cual había regresado el viernes. Trump le compartió a Graham que se estaba preparando para lanzar más ataques contra Irán tras otro ataque a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, informó Ravid.

Sin embargo, poco después de colgar el teléfono con Trump, Graham supuestamente le dijo a otro confidente que no se sentía bien. La persona instó al senador a buscar atención médica de inmediato, y Graham respondió que lo haría después de su participación programada en Meet the Press de la NBC a la mañana siguiente.

open image in gallery Según se informa, el senador Lindsey Graham bromeó diciendo que no podía “morir ahora” apenas unas horas antes de su fallecimiento el sábado por la noche ( Reuters )

Según Axios, Graham habría bromeado diciendo: “No puedo morir ahora. Todavía tengo que ocuparme de las sanciones a Rusia, resolver el asunto de Irán y lograr la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita”.

Falleció varias horas después a causa de lo que su oficina describió como una “enfermedad breve y repentina” en su casa de Washington, D. C.

Un médico forense reveló más tarde que murió a causa de una ruptura aórtica provocada por arterias endurecidas, una afección en la que se produce una rotura en la arteria principal que lleva la sangre desde el corazón. La causa se debe a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, que se caracteriza por un debilitamiento gradual de las arterias.

La muerte repentina de Graham tomó por sorpresa a muchos de sus colegas en el Capitolio, lo que provocó una avalancha de homenajes por parte de políticos de ambos partidos, así como de líderes de todo el mundo.

En declaraciones a NBC News el domingo por la mañana, Trump dijo que se había quedado impactado al enterarse de la muerte de Graham, y afirmó que era “como un miembro de la familia”.

El presidente, de 80 años, también señaló que Graham lo había llamado alrededor de las 7 p. m. del sábado, en lo que, según Trump, podría haber sido su última llamada telefónica. Dijo que Graham, quien acababa de regresar de Ucrania, sonaba “un poco cansado”.

open image in gallery Lindsey Graham había sido senador de Carolina del Sur durante cuatro mandatos antes de su repentina muerte el sábado ( Getty )

Trump, así como los colegas de Graham en el Senado, lo recordaron como una persona muy trabajadora y dispuesta a colaborar más allá de las divisiones partidistas.

“Estaba dispuesto a abordar temas espinosos y a asumir (en ocasiones) riesgos políticos por las razones correctas”, escribió en X la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota. El senador Ted Cruz, republicano de Texas, escribió: “Lindsey fue un patriota intrépido, un servidor público dedicado y uno de los defensores más acérrimos de la seguridad nacional de Estados Unidos”.

La muerte de Graham significa que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, tendrá que nominar a un sustituto para él en el Senado, y el partido estatal deberá encontrar un nuevo candidato para presentarlo en la boleta electoral.

Según la ley de Carolina del Sur, en caso de que un candidato de un partido fallezca, sea descalificado después de su nominación o renuncie por razones legítimas no políticas, “la vacante debe cubrirse mediante una elección primaria especial”. El plazo de presentación de candidaturas comienza el segundo martes después del fallecimiento del candidato. En este caso, sería el 21 de julio.