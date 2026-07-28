Funeral de Lindsey Graham atrae a Trump, líderes mundiales y elogios en Washington

El senador Lindsey Graham, hijo de propietarios de salones de billar que llegó a convertirse en uno de los políticos de Estados Unidos más influyentes de su generación dentro y fuera del país, fue reconocido el martes como un servidor público “audaz” y un “auténtico original estadounidense” durante los servicios conmemorativos en su honor en Washington.

Los restos de Graham llegaron al Capitolio, donde el republicano sirvió durante más de 30 años como un incansable artífice de acuerdos que hablaba y reía y presionaba a sus colegas para que actuaran. Su féretro, cubierto con la bandera, fue llevado al interior por un equipo de las fuerzas armadas, en reconocimiento a su servicio militar. Más tarde, se realizará un funeral en la Catedral Nacional de Washington con legisladores y líderes extranjeros, testimonio de su estatura en el escenario global.

“Lindsey era una figura imponente”, afirmó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y añadió que “no había nadie más capaz de hacer reír a toda una sala”.

“Espero con ansias los días en que nos hagas reír a todos otra vez”, expresó Thune, republicano por Dakota del Sur, conteniendo las lágrimas.

Se espera que el presidente Donald Trump pronuncie unas palabras en la catedral, junto a Sean Hannity, de Fox News, y otros líderes conservadores. Líderes como Benjamin Netanyahu, de Israel, y Volodymyr Zelenskyy, de Ucrania, planeaban asistir, un guiño al papel de Graham como uno de los principales creyentes en el poder de Estados Unidos y de su ejército para intervenir en los problemas del mundo.

Es el inicio de dos días de ceremonias, y el miércoles será el sepelio en su natal Carolina del Sur. La Base Conjunta Charleston será rebautizada en su honor, informó la Casa Blanca. Graham murió repentinamente el 11 de julio en su casa de Washington por una probable rotura aórtica, según hallazgos preliminares. Acababa de regresar de un vertiginoso viaje a Ucrania y a una cumbre de la OTAN en Turquía, donde celebró su cumpleaños. Tenía 71 años.

Un lugar de honor para “decir nuestros últimos adioses”

El servicio matutino en la Rotonda del Capitolio ofrece un lugar de homenaje donde se ha recordado a expresidentes, líderes militares y otros estadounidenses destacados. Se espera que hable el vicepresidente JD Vance, y varios funcionarios del gabinete asistieron, incluido el exsenador Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional; también estuvo presente el secretario de Justicia interino, Todd Blanche.

Vance describió a Graham como una figura “audaz” — “que irrumpió con brío en el Senado” con la chaqueta del traje abierta— y a quien era imposible no apreciar.

“Un auténtico original estadounidense”, dijo Vance.

Elegido por primera vez al Congreso en la revuelta republicana de 1994 que llevó al Partido Republicano al poder, Graham formó parte de una nueva era de conservadores que ocuparon sus escaños en la Cámara de Representantes, y estuvo entre los primeros republicanos de su estado sureño desde la Reconstrucción.

Rápidamente ganó notoriedad como uno de los encargados del proceso de juicio político al presidente Bill Clinton, y fue elegido al Senado en las elecciones de 2002. Allí, forjó una alianza con el senador John McCain, republicano por Arizona, y el senador Joe Lieberman, independiente por Connecticut, en lo que se convertiría en los “tres amigos” que recorrían el mundo centrados en asuntos de seguridad nacional.

Durante décadas, Graham estuvo en el centro de la acción —miembro de prácticamente cada “pandilla” bipartidista en el Congreso— con una capacidad implacable para cambiar de forma y adaptarse a las realidades políticas, particularmente cuando se trataba de Trump.

El “susurrador de Trump” tuvo una última misión: sanciones a Rusia

Quizá en ningún lugar quedó tan a la vista la destreza política de Graham como cuando navegó su relación intermitente con Trump.

Graham había denunciado a Trump como un “chiflado” que era “no apto para el cargo” cuando ambos fueron rivales al inicio de las primarias presidenciales de 2016.

Una vez que Trump fue elegido, Graham se fue ubicando gradualmente junto al nuevo presidente, hasta que Trump azuzó a la multitud que asaltó el Capitolio el 6 de enero de 2021, intentando revertir la elección de Joe Biden.

Días antes de su muerte, Graham había conseguido el respaldo de Trump para una propuesta bipartidista, largamente disputada, para imponer sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, uno de los esfuerzos más contundentes de Estados Unidos hasta ahora para obstaculizar la capacidad del presidente ruso Vladímir Putin de prolongar el conflicto.

Los senadores dijeron que, como homenaje a Graham, deberían aprobar rápidamente el paquete de sanciones a Rusia, y estaba previsto que más tarde el martes se realice una primera votación de procedimiento. Se espera que Zelenskyy esté presente y se reúna con senadores por la noche.

Graham nunca se casó, pero ayudó a mantener a su hermana menor, Darline Graham, quien ahora es una posible sucesora en el Senado.

Cuando Graham estaba en la universidad, su madre murió de linfoma de Hodgkin. Meses después, murió su padre y Graham comenzó su primer semestre en la facultad de derecho. Se convirtió en tutor de su hermana, que entonces tenía 13 años, y más adelante en la vida a menudo ensalzó los beneficios del Seguro Social que ayudaron a mantenerlos a flote económicamente.

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Michelle L. Price contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.