La Casa Blanca publica una caricatura al estilo de ‘Rick y Morty’ de Trump y Vance tras la confesión del creador

La Casa Blanca publicó un video inspirado en Rick y Morty, protagonizado por Donald Trump y J. D. Vance, un día después de que uno de los cocreadores de la serie reconociera la influencia que el presidente de Estados Unidos tuvo en su creación.

El clip, de 36 segundos y titulado ‘Súbete... a la mejor dimensión hasta ahora’, parodia la secuencia de apertura de la popular serie Adult Swim. En él, Trump aparece como el excéntrico científico Rick, mientras que Vance interpreta a su inseparable compañero, Morty.

El presidente y el vicepresidente salen a toda velocidad de la Casa Blanca, saludan brevemente a una multitud reunida en un mitin y luego escapan de un dragón espacial de ojos rojos a bordo de un platillo volador.

Durante el recorrido se encuentran con el zar fronterizo Tom Homan, que detiene a un inmigrante indocumentado; con el cohete Artemis II; y con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuyo rostro se desprende para revelar que, en realidad, es un robot.

open image in gallery La Casa Blanca publicó un video inspirado en ‘Rick y Morty’ protagonizado por el presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance ( La Casa Blanca/X )

La insólita publicación llegó después de que uno de los cocreadores de Rick y Morty, Dan Harmon, admitiera que algunos rasgos de Donald Trump y de su predecesor, Barack Obama, sirvieron de inspiración para President Curtis, la nueva serie derivada que dará al ficticio presidente Curtis su propio papel protagónico.

En una entrevista con The Hollywood Reporter sobre el proyecto, Harmon explicó: “Las conversaciones sobre Obama y Trump eran inevitables”.

“Curtis tiene una ingenuidad que recuerda a la de Trump, quien piensa: ‘Soy un forastero, este trabajo parece fácil y no me importa la burocracia’. De Obama toma el carisma y esa capacidad de conectar con la gente, además de esa aura de estrella de rock que lo rodea”.

“Pero, sobre todo, el personaje reúne rasgos casi legendarios de presidentes del pasado, como si todos se mezclaran en un bebé de probeta al estilo Serpentor y dieran lugar a nuestra versión de, quizá, Martin Sheen en The West Wing: un presidente idealizado, aunque con todos sus defectos”.

Sin embargo, el video de la Casa Blanca no fue bien recibido por todos. La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene escribió en X: “La gente no puede permitirse pagar la gasolina, la comida, el alquiler ni la atención médica, y esta es la basura extraña y vergonzosa que publica la cuenta oficial de la Casa Blanca”.

open image in gallery Trump también ha publicado memes con temática de ciencia ficción en Truth Social, incluido uno en el que rescata a George Washington en el Monte Rushmore ( @realDonaldTrump/Truth Social )

El comentarista liberal Harry Sisson expresó una crítica similar: “¿Qué demonios...? Lo único que queremos es atención médica, no esta barbaridad”.

El video se publicó mientras Trump protagonizaba otra inusual serie de publicaciones en Truth Social. En una de ellas compartió un meme generado con inteligencia artificial en el que viaja en el tiempo para rescatar a George Washington, representado colgado del Monte Rushmore en una escena inspirada en North by Northwest (Intriga internacional, 1959), de Alfred Hitchcock.

En otra publicación aparecía un gigantesco muro de concreto levantado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en una aparente sátira de las recientes tensiones comerciales entre ambos países.

En una tercera imagen, Trump posaba junto a John F. Kennedy en el jardín de la Casa Blanca como si ambos hubieran compartido una fotografía oficial, pese a que el actual presidente tenía apenas 17 años cuando Kennedy fue asesinado.

Otras publicaciones insinuaban, en tono provocador, su intención de postularse a un tercer mandato en 2028, un tema sobre el que también bromeó durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada el sábado por la noche. Además, criticó a los republicanos del Senado por carecer de “carácter”, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparece vestido con una bata de laboratorio mientras señala con severidad a un esqueleto.

Traducción de Leticia Zampedri