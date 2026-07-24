Sobrecargo de Southwest Airlines está bajo custodia de ICE tras ser detenido durante un viaje de trabajo

Un sobrecargo de Southwest Airlines se encuentra bajo custodia de las autoridades federales de inmigración tras haber sido detenido al regresar de un viaje de trabajo, según funcionarios del gobierno y representantes sindicales.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) arrestaron a Lorenzo “Enzo” Thompson el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville, en Tennessee, según CBS News. Los registros en línea indican que se encuentra detenido en un centro penitenciario en Misisipi.

Según funcionarios federales, Thompson ingresó a Estados Unidos desde Jamaica con una visa de seis meses en abril de 2021 y no salió del país cuando venció la visa.

Sin embargo, sus colegas, amigos y miembros del sindicato cuestionan la interpretación de su situación y argumentan que Thompson ha estado tramitando su estatus legal a través de una solicitud de asilo activa y cuenta con autorización para trabajar.

“Desde que llegó, ha trabajado sin descansar para construir una vida estable, siguiendo todos los pasos legales hacia la ciudadanía”, escribió una amiga, Kristin Foster, en una campaña de GoFundMe organizada para Thompson. “No tiene antecedentes penales. Ni multas de estacionamiento”.

open image in gallery Lorenzo Thompson, auxiliar de vuelo de Southwest Airlines, se encuentra bajo custodia de las autoridades federales de inmigración tras haber sido detenido el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville, en Tennessee, al regresar de un viaje de trabajo ( GoFundMe )

Edward Marq, auxiliar de vuelo de Southwest y miembro del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, declaró a NBC 5 Dallas-Fort Worth que estaba consternado por la detención de su compañero de sindicato.

“Me quedé en shock”, admitió Marq. “Para mí, es un compañero del sindicato. Enzo llegó a Estados Unidos desde Jamaica en 2021, solicitó y obtuvo un permiso de trabajo, luego se postuló para trabajar en Southwest Airlines y ha estado con nosotros todo este tiempo”.

Marq describió a Thompson como un miembro de la tripulación muy apreciado y señaló que tiene derecho a un proceso legal justo.

“La gente describe a Enzo como una persona muy cariñosa, muy atenta y muy amigable; todos los que han viajado con él han disfrutado mucho del trayecto, y se refleja claramente en la avalancha de apoyo que he visto en las redes sociales”, compartió Marq. “Estamos preocupados por él, pero va más allá de un caso de inmigración. Se trata de un trabajador, de un miembro sindical, de una familia. Todos merecen ese debido proceso y que su caso sea escuchado de manera justa”.

En defensa de la detención, las autoridades federales afirmaron que Thompson vivía en EE. UU. sin autorización después de que expirara su permiso de estancia inicial.

“Agentes de la Oficina de Ejecución de Inmigración y Aduanas (ICE ERO) de Nueva Orleans arrestaron a Lorenzo Thompson, un extranjero ilegal de Jamaica, en el Aeropuerto Internacional de Nashville”, informó el Departamento de Seguridad Nacional a NBC 5. “Thompson ingresó de manera ilegal a Estados Unidos el 17 de abril de 2021 por el puerto de entrada de Miami, con permiso para permanecer seis meses. Thompson nunca se fue y permaneció en EE. UU. de manera ilegal durante cinco años, infringiendo así los términos de su admisión legal”.

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Un portavoz de ICE declaró a CBS News que el arresto se llevó a cabo sin incidentes.

“Thompson cooperó con los agentes de ICE y fue detenido sin incidentes”, detalló el portavoz. “Este tipo de coperación ayuda a garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera segura y eficiente para todos los involucrados. Permanecerá bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos migratorios”.

La sección local 556 del sindicato TWU, con sede en Dallas y que representa a más de 21.000 auxiliares de vuelo de Southwest, confirmó la detención de Thompson en un mensaje a sus miembros, en el que indicó que su asesor legal se estaba coordinando con su familia y su abogado.

“Cada miembro merece ser tratado con dignidad y respeto, y estamos comprometidos a garantizar que este miembro y su familia sepan que no están solos durante este momento difícil”, afirmó el sindicato.

The Independent se puso en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y con Southwest Airlines para recabar sus comentarios.