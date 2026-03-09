Forense que realizó la autopsia de Epstein revela por qué tardó en dictaminar suicidio

La doctora que examinó primero el cuerpo de Jeffrey Epstein explicó por qué dudó en determinar que su muerte fue un suicidio, según nuevos documentos.

Epstein fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Nueva York el 10 de agosto de 2019, tras su arresto por cargos de tráfico sexual. Poco después, las autoridades concluyeron que se había suicidado. Sin embargo, desde entonces varias personas cercanas a él —incluida su cómplice condenada, Ghislaine Maxwell, y su hermano Mark Epstein— han sostenido que creen que ocurrió otra cosa.

Según Business Insider, documentos publicados este año bajo la “Epstein Files Transparency Act” (Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein) explican por qué la doctora Kristin Roman, forense de la ciudad de Nueva York que realizó la autopsia un día después de que Epstein fuera hallado muerto, inicialmente dudó en declarar la muerte como suicidio.

De acuerdo con el medio, en el certificado de defunción de Epstein, Roman no marcó “homicidio” ni “suicidio”, sino la casilla de “estudios pendientes”. Posteriormente, Barbara Sampson, entonces directora del servicio médico forense de la ciudad, determinó oficialmente que se trató de un suicidio.

Años más tarde, Roman dijo a los investigadores que había esperado antes de determinar oficialmente la causa de la muerte para ser “minuciosa”, aunque afirmó que estaba segura de que Epstein se había ahorcado, según una transcripción de entrevista revisada por Business Insider.

“Si hubiera sido una persona menos conocida, alguien a quien nadie quisiera matar, probablemente habría concluido el mismo día de la autopsia que se había ahorcado”, dijo en una entrevista realizada en mayo de 2022.

open image in gallery La doctora Kristin Roman dijo a los investigadores que estaba “siendo minuciosa” al esperar para declarar oficialmente que Jeffrey Epstein se suicidó ( New York State Division of Criminal Justice )

Al parecer, Roman dijo que quería hablar con el agente que encontró el cuerpo de Jeffrey Epstein y visitar su celda antes de tomar una decisión final. Sin embargo, no se le permitió hablar con funcionarios penitenciarios ni inspeccionar el lugar. Aun así, afirmó que sí recibió fotografías de la celda.

También señaló a los investigadores que esas limitaciones no influyeron en su conclusión de que Epstein se había suicidado: “Habría sido más para completar el proceso que un factor determinante para tomar la decisión”, explicó.

The Independent contactó a la oficina del médico forense jefe de Nueva York para solicitar comentarios.

A siete años de la muerte de Epstein, siguen circulando teorías que sostienen que fue asesinado. Entre quienes sostienen esa versión está Michael Baden, un patólogo forense contratado por su familia, quien ha afirmado que se trató de un homicidio.

Por su parte, Barbara Sampson rechazó las afirmaciones de Baden en octubre de 2019 y aseguró que “respalda” la determinación sobre la causa y la forma de la muerte de Epstein, según informó Associated Press.

open image in gallery Ghislaine Maxwell ha dicho que no cree que Jeffrey Epstein se haya suicidado ( US Department of Justice )

Michael Baden y Mark Epstein dijeron a Business Insider que siguen creyendo que Jeffrey Epstein fue asesinado después de revisar la entrevista de Roman. En ese sentido, Baden señaló las tres fracturas encontradas en el cuello de Epstein y afirmó que son consistentes con un estrangulamiento.

Las últimas revelaciones sobre la autopsia llegan apenas meses después de que Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por su papel en la red de tráfico sexual de Epstein, dijera al Departamento de Justicia que no cree que el financista se haya suicidado.

“No creo que se haya suicidado”, afirmó durante una entrevista en julio de 2025, pero cuando le preguntaron si tenía alguna idea de quién podría haber matado a Epstein, Maxwell respondió: “No, no tengo idea”.

El caso Epstein sigue captando la atención en Estados Unidos y volvió a cobrar relevancia cuando Donald Trump prometió durante su campaña publicar más información. Aunque inicialmente su Gobierno dijo que no se divulgaría nada más al regresar al poder, Trump dio marcha atrás y ahora funcionarios han publicado millones de archivos relacionados con la investigación de los crímenes del financista fallecido bajo la Epstein Files Transparency Act.

El conjunto de documentos incluye miles de correos electrónicos, archivos, fotos y videos, muchos de los cuales mencionan a figuras de alto perfil, entre ellas el propio presidente Donald Trump, quien ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Sin embargo, aparecer en los archivos de Epstein no implica haber cometido un delito, y Trump no ha sido acusado de ningún crimen relacionado con la investigación.

